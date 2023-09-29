ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ທ່ານສີ ແລະ ທ່ານປູຕິນ ຈະພົບປະກັນ ໃນຖານະພັນທະມິດ ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ

ມີການຄາດການວ່າ ປະທານາທິບໍດີຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຈະພົບປະກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຢູ່ດ້ານນອກກອງປະຊຸມນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງຈີນ ສໍາລັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ.
ການເດີນທາງ ທີ່ຮູ້ດີວ່າຈະເປັນການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຄັ້ງທໍາອິດ ຂອງ ທ່ານປູຕິນ ນັບຕັ້ງແຕ່ສານອາຍາສາກົນ ໄດ້ອອກໝາຍຈັບທ່ານໃນຊ່ວງເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກໍາສົງຄາມ, ແຕ່ຄັ້ງທີສອງທີ່ພວກທ່ານທັງສອງໄດ້ພົບປະກັນແບບເຊິ່ງໜ້າໃນປີນີ້.
ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການພົບປະກັນຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນໂອກາດສໍາລັບຜູ້ນໍາທັງສອງ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນຂອງປະເທດພວກຕົນ ແລະສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບຜູ້ນໍາຂອງສະຫະລັດ ໃນດ້ານວຽກງານຂອງໂລກ.
ທ່ານເຊີເກ ຣາດເຊັງໂກ (Sergey Radchenko), ນັກວິຊາການ ຈີນ-ຣັດເຊຍ ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນການສຶກສາສາກົນທີ່ກ້າວໜ້າ ຂອງ ຈອນສ໌ ຮັອບກິນສ໌ ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ “ພວກເຂົາສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະພວກເຂົາກໍຈະຢຶດໝັ້ນໃນຈຸດການສົນທະນາຂອງພວກເຂົາ.”
ໃນການກ່າວຄໍາປາໄສ ໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ ໄດ້ປະນາມລັດຖະບານທີ່ມອງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດໃນລັກສະນະຂອງ “ປະຊາທິປະໄຕ ແລະຜະເດັດການ,” ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມືເສດຖະກິດເອເຊຍປາຊີຟິກ ຫຼື APEC ໂດຍໃຫ້ມີທຸກພັກຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນເດືອນພະຈິກ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.