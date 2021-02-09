ປະສິດທິພາບ ການກວດສອບ ການໃຊ້ງົບປະມານ ໃນໂຄງການລົງທຶນ ຂອງລັດຖະບານລາວ ຍັງຕໍ່າ

ຮອງປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກຍອມຮັບວ່າ ປະສິດທິພາບການກວດສອບການໃຊ້ງົບປະມານໃນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານລາວ ຍັງຕໍ່າທັງບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍອີກດ້ວຍ.
ທ່ານ ສີໄນ ມຽງລາວັນ ຮອງປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໃຫ້ການເປີດເຜີຍວ່າໃນປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ກວດພົບການເສຍຫາຍຈາກການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍໃນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານລາວ ຈຳນວນ 191 ໂຄງການ ທີ່ຄິດເປັນມູນຄ່າເສຍຫາຍ ລວມຫຼາຍກວ່າ 498 ຕື້ກີບກັບ 395,554 ບາດ ແລະເກີນກວ່າ 1 ລ້ານໂດລາ ຫາກແຕ່ຈາກການດຳເນີນມາດຕະການກວດກາດັ່ງກ່າວ ກໍສາມາດເກັບກູ້ງົບປະມານກັບຄືນມາໄດ້ 244 ກວ່າຕື້ກີບ ແລະເກືອບ 40,000 ໂດລາຈາກ 141 ໂຄງການ ຈຶ່ງຍັງອີກ 50 ໂຄງການທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນການທວງຖາມ ແລະຕິດຕາມເອົາງົບປະມານກັບຄືນມາໃຫ້ໄດ້ຕໍ່ໄປ ຊຶ່ງສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ກໍແມ່ນປະສິດທິພາບທີ່ຕໍ່າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານກວດກາທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສີໄນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ຄະນະພັກອົງການປົກຄອງຈຳນວນນຶ່ງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ແລະເອົາໃຈໃສ່ນຳພາຊີ້ນໍາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະແກ້ໄຂຜົນການກວດກາທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຍັງປ່ອຍປະໃຫ້ຊັກຊ້າ ແກ່ຍາວ ແລະບໍ່ແກ້ໄຂ, ຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະບຸກຄົນເປົ້າໝາຍຖືກກວດກາຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູ້ພັນໃນສັນຍາ-ນອກສັນຍາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ແລະກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.“
ທາງດ້ານທ່ານນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຖະແຫຼງຢືນຢັນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຊຸດທີ 8 ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ວ່າ ໃນປີ 2021 ຈະກວດສອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ລົງທຶນໂດຍລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ໄດ້ 137 ໂຄງການ ຊຶ່ງໃນນີ້ແບ່ງເປັນ 90 ໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນສ່ວນກາງ ແລະ 47 ໂຄງການຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍການກວດສອບຈະເນັ້ນໜັກ ໃນ 5 ດ້ານດ້ວຍກັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ວຽງທອງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ໃນປີ 2021 ໄດ້ກຳນົດແຜນການກວດສອບຈຳນວນ 137 ເປົ້າໝາຍເນື້ອໃນການກວດສອບນີ້ຈະລົງເລິກການກວດສອບການລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນຕົ້ນອັນທີນຶ່ງແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ. ສອງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕາຝັ່ງເຈື່ອນແຄມແມ່ນໍ້າງື່ມ. ສາມ, ໂຄງການເຊົ່າສຳປະທານທີ່ດິນລັດ. ສີ່, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂະໜາດກາງ ແລະ ຫ້າ, ການກວດສອບຕົວຊີ້ວັດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.”
ສ່ວນທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຈາກເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ວ່າ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ຍັງບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ຈະປ້ອງກັນທຸລະກິດໃນການນຳໃຊ້ງົບປະມານໃນບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ສ່ວນໃນແຜນການປີ 2021 ກໍບໍ່ໄດ້ມີການກຳນົດເປົ້າໝາຍທີ່ຈະກວດສອບໃນແຕ່ລະພາກຢ່າງເໝາະສົມອີກດ້ວຍ ຄືໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍກວດກາໃນພາກໃຕ້ ພຽງ 10 ໂຄງການ, ພາກເໜືອ 23 ໂຄງການ ແລະພາກກາງ 14 ໂຄງການ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການກວດສອບດັ່ງກ່າວຍັງພົບດ້ວຍວ່າມີ 209 ໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ຖືກ ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ກໍຄືບໍ່ໄດ້ຈັດການປະມູນ ຫຼືຈັດການປະມູນໂຄງການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 5,331 ຕື້ກີບ ທັງຍັງໄດ້ກວດພົບການທຸຈະລິດທີ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງພະນັກງານລັດກັບນັກທຸລະກິດຈຳນວນເຖິງ 1,285 ຄົນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ເສຍຫາຍໄປກວ່າ 999 ຕື້ກີບ ແລະ ກວ່າ 67 ລ້ານໂດລາ ໂດຍມີຜູ້ກະ ທຳຜິດເປັນພະນັກງານລັດ 970 ຄົນກັບນັກທຸລະກິດ 315 ຄົນທີ່ຮ່ວມມືກັນທຸຈະລິດໃນ 209 ໂຄງ ການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານລາວ ດ້ວຍການໃຊ້ອຳນາດໜ້າທີ່ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ການຮັບສິນບົນ ການຍັກຍອກເອົາຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ການປອມແປງເອກະສານສຳຄັນຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານລາວ ເປັນຕົ້ນ.
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