ສອງຄົນເສຍຊີວິດ ໃນເຫດລົດໄຟ ຕຳກັນໃນ ສະຫະລັດ

ລົດໄຟໂດຍສານ ແອມແທຣັກ "Amtrak" ຄັນນຶ່ງ ໄດ້ຕຳກັບລົດໄຟຂົນສິນຄ້າ ໃນຕອນ
ເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ ໃນລັດ ຄາໂຣໄລນາ ໃຕ້ ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ສຫຣ, ລຸນຫຼັງໄດ້
ຕົກລາງ.
ພະນັກງານລົດໄຟສອງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດ
ເຈັບ ໃນການຕຳກັນຄັ້ງທີສາມຂອງລົດໄຟ ແອມແທຣັກ ໃນຮອບບໍ່ເຖິງສອງເດືອນ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງລົດໄຟ ແອມແທຣັກ ກ່າວວ່າ ລົດໄຟ, ທີ່ແລ່ນຈາກນະ
ຄອນ ນິວຢອກ ຫາ ນະຄອນ ໄມອາມີຄັນນີ້, ມີຄົນເຮັດວຽກໃນລົດໄຟ 8 ຄົນ ແລະ ຜູ້
ໂດຍສານເກືອບ 150 ຄົນ, ເມື່ອມັນໄດ້ຕຳກັບລົດໄຟ CSX ທີ່ເປົ່າ ບໍ່ສິນຄ້າ ຢູ່ທີ່ເມືອງ
ເຄສ "Cayce" ລັດ ຄາໂຣໄລນາ ໃຕ້.
ຜູ້ປົກຄອງລັດທ່ານ ເຮັນຣີ ແມັກມາສເຕີ "Henry McMaster" ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກ
ຂ່າວ, ອະທິບາຍເຖິງຈຸດເກີດເຫດຕຳກັນວ່າ “ເປັນພາບທີ່ເປັນຕາຢ້ານ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ເຄື່ອງຈັກຂອງລົດໄຟໂດຍສານ ແອມແທຣັກ ເຊິ່ງໄດ້ມຸ່ງໜ້າໄປທາງໃຕ້
ນັ້ນ, ໄດ້ເສຍຫາຍຈົນເກືອບຈື່ບໍ່ໄດ້. ມັນເປັນການຕຳກັນທີ່ແຮງທີ່ສຸດ.”
ທ່ານ ແມັກມາສເຕີ ກ່າວວ່າ ພວກທັງໝົດ 116 ຄົນ ໄດ້ຖືກນຳໄປປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ,
ແລະກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສົນທະ ນາກັນໃນທົ່ວປະເທດ” ກ່ຽວກັບ
ຄວາມປອດໄພຂອງລົດໄຟ.
ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄວາມປອດໄພດ້ານການຂົນສົ່ງແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ໂຣເບີດ
ຊຳເວດ "Robert Sumwalt" ກ່າວວ່າ ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນ ໄດ້ພົບເຫັນປຸ່ມ
ນຶ່ງທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ບັງຄັບໃຫ້ລົດ ແອມແທຣັກ ຕົກອອກຈາກລາງໃຫຍ່. ທ່ານ
ກ່າວວ່າ ການສືບສວນສອບສວນ ຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນ
ຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ.
ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນໄດ້ຄົ້ນພົບກ້ອງວິດີໂອຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງລົດໄຟ ແລະ ໄດ້
ຊອກຫາເຄື່ອງອັດຂໍ້ມູນຈາກລົດໄຟທັງສອງຂະບວນນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຟັງສະຫລຸບລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ອຸບັດຕິເຫດດັ່ງ
ກ່າວ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນມາໃໝ່ເປັນປະຈຳຕະຫຼອດຕອນເຊົ້າ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ