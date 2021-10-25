ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຕົນຈະປິດຫ້ອງການຂອງຕົນ ຢູ່ໃນຮົງກົງເນື່ອງຈາກວ່າມີການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ພະນັກງານໂດຍກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດທີ່ປັກກິ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AFP.
ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ການໄປປະຈຳຂອງກຸ່ມສິດທິມະນຸດສາກົນ ທີ່ຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນຮົງກົງມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າສີ່ທົດສະວັດນັ້ນ ສິ້ນສຸດລົງ ແລະມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່ຽນແປງເມືອງດັ່ງກ່າວໃຫ້ຢູ່ໃນພາບ ພົດຂອງອຳນາດຜະເດັດການຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
ຈີນໄດ້ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດໃນເດືອນມິຖຸນາ ແລ້ວນີ້ເພື່ອຕອບໂຕ້ກັບການປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕທີ່ໃຫຍ່ ແລະມັກຈະຮຸນແຮງຢູ່ເລື້ອຍໆ, ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນ ໄຫວທີ່ໄດ້ປ່ຽນແປງພື້ນຖານທາງ ດ້ານການເມືອງ, ວັດທະນະທຳ ແລະກົດໝາຍຂອງຮົງກົງແລະໄດ້ນຳສະເໜີການຄວບຄຸມສິດໃນປາກເວົ້າໃນເລື້ອງການເມືອງແບບຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
ທ່ານນາງອານຈູລາ ມີຢາ ຊິງ ບາຍອິສ (Anjhula Mya Singh Bais), ປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງອົງການນິລະໂທດກຳກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈໃນການປິດຫ້ອງການລົງແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍ “ຄວາມໜັກໜ່ວງໃນຫົວໃຈ” ແລະ“ ຖືກຜັກດັນໂດຍກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງຮົງກົງ”.
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: “(ມັນ) ເຮັດໃຫ້ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຫລາຍສຳລັບອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໃນຮົງກົງທີ່ຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີ ເສລີພາບ ແລະໂດຍບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ການແກ້ແຄ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຈາກລັດຖະບານ."
ອົງການນິລະໂທດກຳໄດ້ຮັກສາຫ້ອງການສອງແຫ່ງຢູ່ໃນຮົງກົງ. ບ່ອນທໍາອິດແມ່ນສາຂາທ້ອງຖິ່ນທີ່ສຸມໃສ່ສິດທິມະນຸດ ແລະການປຸກລະດົມຢູ່ໃນຕົວເມືອງ.
ບ່ອນທີສອງແມ່ນຫ້ອງການປະຈຳພາກພື້ນທີ່ປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາ ແລະໂຄ ສະນາຢູ່ທົ່ວເອເຊຍຕາເວັນອອກ ແລະເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ.
ໃນການປະກາດຂອງຕົນນັ້ນອົງການນິລະໂທດກຳກ່າວວ່າຫ້ອງການໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນຈະປິດໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ ໃນຂະນະທີ່ຫ້ອງການປະຈຳພາກພື້ນຈະ ຍ້າຍອອກ “ພາຍໃນທ້າຍປີ 2021”.
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