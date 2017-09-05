ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ກ່າວວ່າ ພົນລະເຮືອນເກືອບ 400 ຄົນ ໃນ Cameroon
ແລະ Nigeria ໄດ້ຖືກສັງຫານ ຈາກການໂຈມຕີສະລະຊີບ ໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ
Boko Haram ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາປີນີ້ ເປັນຕົ້ນມາ ເປັນຫຼາຍເພິ່ມຂຶ້ນກວ່າ ສອງເທົ່າ
ໃນຮອບຫ້າເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ລາຍງານທີ່ນຳອອກມາເຜີຍແຜ່ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໂດຍກຸ່ມອົງການເພື່ອສິດທິມະນຸດ
ກ່າວວ່າ ມີພົນລະເຮືອນ ຢ່າງນ້ອຍ 223 ຄົນ ຖືກສັງຫານ ດ້ວຍກຳມືຂອງ ກຸ່ມ Boko
Haram ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງຮວມທັງພົນລະເຮືອນ 100 ຄົນທີ່ຖືກ
ສັງຫານພຽງສະເພາະເດືອນສິງຫາເທົ່ານັ້ນ. ການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ຕອນທີ່ມີ 40 ຄົນ ໄດ້ຖືກຍິງຕາຍ ໃນການລອບສັງຫານຂອງ
ຄະນະອອກສຳຫຼວດນ້ຳມັນ ໃນລັດ Borno. ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ກ່າວວ່າ
“ຈຳນວນຕົວຈິງຂອງພວກທີ່ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍນັ້ນ ອາດຈະສູງກວ່ານີ້ ຍ້ອນວ່າ
ການໂຈມຕີບາງຄັ້ງ ບໍ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້.”
ໃນ Cameroon ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ມີພົນລະເຮືອນ ຢ່າງນ້ອຍ 158 ຄົນ ຖືກສັງຫານໃນການໂຈມຕີສະລະຊີບ 30 ຄັ້ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງຮວມທັງການ
ລະເບີດໃນຮ້ານຫຼິ້ນເກມ ໃນເມືອງ Waza ໃນວັນທີ 12 ເດືອນກໍລະກົດ ທີ່ຍັງຜົນໃຫ້
16 ຄົນເສຍຊີວິດ. ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ກ່າວວ່າ ໄດ້ມີການໂຈມຕີເພີ່ມຂຶ້ນ
ໃນ Cameroon ຊຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນຍ້ອນ ການຍົກຍ້າຍຂອງພວກນັກຕໍ່ສູ້ຂອງກຸ່ມ
Boko Haram ຈາກປ່າ Sambisa ໃນ Nigeria ໂດຍພວກທະຫານ Nigeria ໄປຍັງ
ພູ Mandera ຂອງ Cameroon.
ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ກ່າວວ່າ ການເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນ ແມ່ນມີເພີ່ມຂຶ້ນ
ຢ່າງສູງ ໃນສອງປະເທດຕາເວັນອອກຂອງອາຟຣິການັ້ນ ຍ້ອນການ “ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການ
ໂຈມຕີສະລະຊີບ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ພວກແມ່ຍິງ ແລະພວກເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງ ທີ່ຖືກ
ບັງຄັບໃຫ້ທຳການວາງລະເບີດດັ່ງກ່າວໃນຝູງຊົນ.”
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