ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ໂລກ

​​​​ອົງການ​ນິລະ​ໂທດ​ກຳ​ສາກົນ ລາຍງານວ່າ ຈຳນວນພວກທີ່ຖືກສັງຫານ ໂດຍກຸ່ມ Boko Haram ມີເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຫ້າເທົ່າ

ບັນດາສະມາຊິກຄອບຄົວ ລໍຖ້າ ເພື່ອຮັບສົບຍາດຂອງພວກ ເຄາະຮ້າຍ ໃນໂຮງພະຍາບານ ທີ່ Konduga ຂ້າງນອກ Maiduguri, Nigeria, 16 ສິງຫາ, 2017. ພວກໂຈມຕີ ແມ່ນ Boko Haram.

ອົງການ​ນິລະ​ໂທດ​ກຳ​ສາກົນ ກ່າວ​ວ່າ ພົນລະ​ເຮືອນເກືອບ​ 400 ຄົນ ​ໃນ Cameroon
ແລະ Nigeria ​ໄດ້ຖືກ​ສັງຫານ ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ສະລະ​ຊີບ ​ໂດຍ​ກຸ່ມຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ອິສລາມ
Boko Haram ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເດືອນ​ເມສາປີ​ນີ້ ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ເປັນ​ຫຼາຍເພິ່ມຂຶ້ນກວ່າ ສອງ​ເທົ່າ
​ໃນ​ຮອບຫ້າ​ເດືອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ລາຍ​ງານ​ທີ່​ນຳ​ອອກມາ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ອົງການ​ເພື່ອ​ສິດທິ​ມະນຸ​ດ
ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ພົນລະ​ເຮືອນ ຢ່າງ​ນ້ອຍ 223 ຄົນ ຖືກ​ສັງຫານ ​ດ້ວຍ​ກຳ​ມື​ຂອງ ​ກຸ່ມ Boko
Haram ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເດືອນ​ເມສາ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້​ ຊຶ່ງ​ຮວມທັງ​ພົນລະ​ເຮືອນ 100 ຄົນທີ່​ຖືກ
​ສັງຫານ​ພຽງ​ສະ​ເພາະ​ເດືອນ​ສິງຫາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ສຸດ ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​
ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ກໍ​ລະ​ກົດ ຕອນ​ທີ່ມີ 40 ຄົນ ​ໄດ້​ຖືກ​ຍິງ​ຕາຍ ​ໃນ​ການ​ລອບ​ສັງຫານຂອງ
​ຄະນະ​ອອກ​ສຳ​ຫຼວດນ້ຳມັນ ​ໃນ​ລັດ Borno. ອົງການ​ນິລະ​ໂທດ​ກຳ​ສາກົນ ກ່າວ​ວ່າ
“ຈຳນວນ​ຕົວ​ຈິງຂອງ​ພວກ​ທີ່​ບາດ​ເຈັບ​ລົ້ມ​ຕາຍ​ນັ້ນ ອາດ​ຈະ​ສູງ​ກວ່າ​ນີ້ ຍ້ອນ​ວ່າ
ການ​ໂຈມ​ຕີ​ບາງ​ຄັ້ງ ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ບັນທຶກ​ໄວ້.”

​ໃນ​ Cameroon ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ​ ມີ​ພົນລະ​ເຮືອນ ຢ່າງ​ນ້ອຍ 158 ຄົນ ຖືກ​ສັງຫານ​ໃນການໂຈມ​ຕີ​ສະລະ​ຊີບ 30 ຄັ້ງ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເດືອນ​ເມສາ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້​ ຊຶ່ງຮວມທັງ​ການ
ລະ​ເບີດ​ໃນ​ຮ້ານ​ຫຼິ້ນເກ​ມ ​ໃນ​ເມືອງ Waza ​ໃນ​ວັນ​ທີ 12 ເດືອນ​ກໍລະກົດ ທີ່​ຍັງ​ຜົນ​ໃຫ້
16 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ. ອົງການ​ນິລະ​ໂທດ​ກຳ​ສາກົນ ກ່າວ​ວ່າ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ​
ໃນ​ Cameroon ​ຊຶ່ງເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ​ເປັນ​ຍ້ອນ ການຍົກຍ້າຍ​ຂອງພວກ​ນັກ​ຕໍ່ສູ້​ຂອງ​ກຸ່ມ
Boko Haram ຈາກປ່າ Sambisa ​ໃນ Nigeria ​ໂດຍ​ພວກ​ທະຫານ Nigeria ​ໄປ​ຍັງ
ພູ Mandera ຂອງ Cameroon.

ອົງການ​ນິລະ​ໂທດ​ກຳ​ສາກົນ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເສຍ​ຊີວິດ​ຂອງພົນລະ​ເຮືອນ​ ​ແມ່ນມີ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
​ຢ່າງ​ສູງ ​ໃນ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ອາຟຣິກາ​ນັ້ນ ຍ້ອນ​ການ “ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ການ​
ໂຈມຕີ​ສະລະ​ຊີບ ຊຶ່ງສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ໃຊ້​ພວກ​ແມ່ຍິງ ​ແລະ​ພວກ​ເດັກນ້ອຍ​ຜູ້ຍິງ ທີ່​ຖືກ
ບັງຄັບ​ໃຫ້​ທຳ​ການວາງ​ລະ​ເບີດ​ດັ່ງກ່າວ​ໃນ​ຝູງ​ຊົນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG