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ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ລາຍ​ງານວ່າ ການປະຫານຊີວິດຫຼຸດລົງ ແຕ່ຢູ່ຈີນ ຍັງສູງຢູ່

ຮູບພາບພວກກະທຳຄວາມຜິດຕິດຢູ່ຝາ ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງໂທດ ປະຫານຊີວິດ ຢູ່ປະເທດຈີນ.

ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ລາຍ​ງານວ່າ ຈຳນວນ​ການ​ປະຫານ​ຊີວິດ​ຢູ່ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ
​ຍັງສືບຕໍ່​ຫລຸດ​ລົງ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ຄື​ຫລຸດ​ລົງ 4 ​ເປີ​ເຊັນ ​ໃນ​ການ​ປ​ະຫານ​ຊີ ວິດ ​ແລະ​ເປັນ​
ການ​ຫລຸດ​ລົງ​ທີ່​ສຳຄັນ ​ໃນ​ໂຕ​ເລກໃໝ່ຂອງ​ການ​ລົ​ງໂທດ​ປະຫານ​ຊີວິດ.

ຢູ່​ໃນ​ລາຍ​ງານ​ປະຈຳ​ປີ ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ປະຫານ​ຊີ​ວິດ ​ແລະ​ການ​ຕັດສິນ​ລົງໂທດ​ປະຫານ
ຊີວິດ ​ທີ່ນຳອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ​ອົງການນິລະໂທດກຳ ສາກົນກ່າວວ່າ
ມີການ​ປະຫານ​ຊີວິດຢ່າງ​ໜ້ອຍ 993 ຄົນ ຢູ່​ໃນ 23 ປະ​ເທດໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ຫລຸດ​ລົງມາ
4 ​ເປີ​ເຊັນ​ຈາກຈຳນວນ​ 1,032 ຄົນ ​ໃນ​ປີ 2016 ​ແລະ​ຫລຸດ​ລົງ​ 39 ​ເປີ​ເຊັນ ຈາກຈຳ
ນວນ 1,634 ​ໃນ​ປີ 2015.

ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ການ​ປະຫານ​ຊີວິດ​ຢູ່​ໃນທົ່ວ​ໂລກ ທີ່​ມີຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້​ ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ປະ​
ເທດຈີນ ອີຣ່ານ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາຣາ​ເບຍ ອີຣັກ ​ແລະປາ​ກິ​ສຖານ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານຂອງອົງ
ການນິລະໂທດກຳ.

ຈີນ​ຍັງສືບຕໍ່ ເປັນ​ປະເທດທີ່ມີການ​ປະຫານ​ຊີວິດ​ຫຼາຍທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ ອີງຕາມອົງການ
ນິລະໂທດກຳສາກົນ. ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ໂຕ​ເລກ​ການ​ປະຫານ​ຊີວິດ​ທີ່​ແນ່ນອນ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ
ຍັງ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ຊາບ​ໄດ້ ແຕ່ອົງການ​ນິລະ​ໂທດກຳສາກົນ ກໍ​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ປະຫານ​ຊີວິດ​
ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ ​ເປັນ​ທີ່​ເຊື່ອກັນ​ວ່າ​ ໄດ້ມີຂຶ້ນ” ຢູ່ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນໃນປີ​ກາຍ​ນີ້.

ສີ່​ປະ​ເທດປະກອບມີ ອີຣ່ານ ຊາ​ອຸດີ ອາ​ເຣ​ເບຍ ອີຣັກ ​ແລະ​ປາ​ກິ​ສຖານ ແມ່ນປະກອບ
ເປັນ 84 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປະຫານ​ຊີວິດທັງໝົດ. ອີຣ່ານ​ໄດ້​ມີການ​ປະຫານ
​ຊີວິດ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 507 ຄົນ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ເຣ​ເບຍຢ່າງ​ໜ້ອຍ 146 ຄົນ ອີຣັກຢ່າງ​ໜ້ອຍ
125 ຄົນ ​ແລະ​ປາ​ກິ​ສຖານ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 60 ຄົນ ອີງຕາມ ອົງການ​ນິລະ​ໂທດ​ກຳສາກົນ.

ອີກ​ຫ້າ​ປະ​ເທດ​ຄື ບອສວາ​ນາ​ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ຊູ​ດານ ​ແລະ​ໄຕ້​ຫວັນ ​ມີລາຍ​
ງານ​ວ່າ ​ບໍ່​ມີ​ການ​ປະຫານ​ຊີວິດເລີຍໃນປີກາຍນີ້.

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