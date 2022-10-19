ອົງການນິລະໂທດກໍາສາກົນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບສວນ ລຸນຫຼັງເຫດການໄຟໄໝ້ ຢູ່ໃນຄຸກຂອງ ອີຣ່ານ

ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ຫຼື Amnesty International ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຫຼັກຖານ ເພື່ອສະແດງ “ຄວາມກັງວົນຢ່າງຮ້າຍແຮງ” ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອີຣ່ານພະຍາຍາມແກ້ໂຕ ໃນການປາບປາມພວກນັກໂທດຢູ່ທີ່ຄຸກເອີວິນ (Evin) ໃນນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ໂດຍກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການຕໍ່ສູ້ກັບໄຟ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນແລະກໍປະຕິບັດການເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກນັກໂທດລັກໜີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອີຣ່ານກ່າວວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 8 ຄົນ, ແລະນັກໂທດອີກ 61 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຈາກເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ທີ່ຄຸກດັ່ງກ່າວ ເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມານີ້.
ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ມັນສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບຂອງການປະຕິເສດ ແລະການເຊື່ອງຊ້ອນອາຊະຍາກໍາຂອງພວກເຂົາ ທີ່ມີມາເປັນເວລາຍາວນານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຖະແຫຼງການອອກມາໃນທັນທີ ກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຍ້ອນຫາຍໃຈບໍ່ອອກ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຫາຍໃຈເອົາຄວັນເຂົ້າໄປ, ແລະການຕໍ່ສູ້ລະຫວ່າງພວກນັກໂທດນໍາກັນເອງ.”
ທາງອົງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເຂົ້າໄປດໍາເນີນການສືບສວນ ແລະດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ “ເພື່ອດໍາເນີນການກັບອາຊະຍາກໍາທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍສາກົນ, ແລະການລະເມີດສິດທິມະນຸດທີ່ຮຸນແຮງ ເຊິ່ງດໍາເນີນການໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ໃນອີຣ່ານ.”
ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດານັກສັງເກດການອິດສະຫຼະສາກົນເຂົ້າໄປດໍາເນີນງານຢູ່ໃນຄຸກຕ່າງໆຂອງອີຣ່ານໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ແບບບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃດໆ.
ບັນດານັກໂທດ ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມພວກນັກໂທດ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ເກີດເຫດການໄພໄໝ້ດັ່ງກ່າວ.