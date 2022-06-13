ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໄດ້ກ່າວຫາຣັດເຊຍວ່າ ກໍ່ອາຊະ ຍາກຳສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ໂດຍກ່າວວ່າການໂຈມຕີໃສ່ເມືອງຄາກີບ ຫຼາຍໆຄັ້ງ ທີ່ນຳໃຊ້ລະເບີດລູຫວ່ານ ຫລື ບົມບີທີ່ຖືກຕ້ອງຫ້າມນັ້ນ ໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອເອັຟພີ (AFP).
"ການຖິ້ມລະເບີດຊ້ຳກັນຫລາຍໆຄັ້ງ ໃສ່ຄຸ້ມຄົນຢູ່ອາໄສໃນເມືອງຄາກີບ ແມ່ນ ການໂຈມຕີແບບບໍ່ມີການເລືອກເຟັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດ ແລະບາດເຈັບຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ, ແລະເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນມັນແມ່ນການກໍ່ອາດຊະຍາກຳສົງຄາມ,".
ອົງການດັ່ງກ່າວເວົ້າອີກວ່າ "ນີ້ເປັນຄວາມຈິງທັງສຳລັບການໂຈມຕີທີ່ປະຕິບັດ ໂດຍການໃຊ້ລະເບີດລູກຫວ່ານ (ລູກລະເບີດ) ແລະສຳລັບການດໍາເນີນການ ໂດຍໃຊ້ຈະຫລວດບໍ່ນຳວິຖີປະເພດອື່ນ ແລະການຍິງປືນໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ນຳວິຖີ."
"ການສືບຕໍ່ໃຊ້ອາວຸດລະເບີດແບບບໍ່ແມ້ນຢຳ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີພົນລະເຮືອນອາໄສຢູ່ຢ່າງໜ້າແໜ້ນ ໂດຍທີ່ຮູ້ຈັກວ່າອາວຸດພວກນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພົນລເຮືອນຈຳນວນຫລວງຫລາຍລົ້ມຕາຍ ແລະບາດເຈັບຢ່າງຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການໂຈມຕີໂດຍກົງຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ເປັນພົນລະເຮືອນ."
ອົງການນິລະໂທດກຳກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ເປີດເຜີຍຫຼັກຖານທີ່ເມືອງຄາກີບ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ລະເບີດລູກຫວ່ານ 9N210 ແລະ 9N235 ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ແລະ ລະເບີດຝັງດິນແບບກະແຈກກະຈາຍກັນ, ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ຖືກຫ້າມພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາສາກົນ.
ລະເບີດລູກຫວ່ານປ່ອຍລູກລະເບີດບອມບີນ້ອຍໆ ຫລື ລູກລະເບີດອອກມາຫຼາຍສິບລູກຢູ່ກາງອາກາດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມັນຕົກແບບກະແຈກກະຈາຍຢ່າງບໍ່ເລືອກເຟັ້ນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຫຼາຍຮ້ອຍຕາແມັດ ຫລື ຫລາ.
ລະເບີດຝັງດິນທີ່ກະແຈກກະຈາຍໄດ້ປະສົມ "ຄຸນລັກສະນະທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ແຮງໄດ້ຂອງລະເບີດທີ່ຫວ່ານໄປ ແລະລະເບີດຝັງດິນຕໍ່ຕ້ານທະຫານ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງອົງການນີລະໂທດກຳ.
ປືນໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ຖືກນຳວິຖີ ໄດ້ມີມີເປີດເຊັນຄວາມຜິດພາດໃນໄລຍະຫລາຍກວ່າ 100 ແມັດ.
ບົດລາຍງານພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ "ໃຜກໍຕາມສາມາດຕາຍໄດ້ທຸກເວລາ” ໄດ້ບອກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ກອງທັບຣັດເຊຍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແນໃສ່ເຂດພົນລະເຮືອນໃນເມືອງຄາກີບ ໃນມື້ທໍາອິດຂອງການບຸກລຸກໃນວັນທີ 24 ເດືອນກຸມພາ.
ການລະດົມຍິງໃສ່ແບບ "ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ" ໄດ້ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 2 ເດືອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກ "ການທຳລາຍການຂາຍສົ່ງ" ຢູ່ໃນເມືອງທີ່ມີ 1 ລ້ານ 5 ແສນຄົນແຫ່ງນັ້ນ.
ທ່ານນາງ ໂດນາແທລລາ ໂຣເວຣາ (Donatella Rovera), ທີ່ປຶກສາອາ ວຸໂສດ້ານການຮັບມືກັບວິກິດການຂອງອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນກ່າວວ່າ "ປະຊາຊົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນ ແລະຕາມຖະໜົນຫົນທາງ, ໃນສະ ຫນາມຫລິ້ນຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະໃນສຸສານ ຂະນະທີ່ກຳລັງຢືນລຽນແຖວລໍຖ້າ ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ, ຫຼື ຊື້ອາຫານ ແລະຢາປົວພະຍາດ,".