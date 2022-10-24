ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິງປືນເຕືອນຕໍ່ກັນ ແລະກັນຢູ່ໃກ້ໆກັບເຂດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ ຢູ່ຊາຍຝັ່ງທະເລຕາເວັນຕົກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງເປັນການພຸ້ງຂຶ້ນຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງທະຫານຄັ້ງຫລ້າສຸດໃນແຫຼມເກົາຫຼີ.
ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງລູກປືນເຕືອນຕໍ່ກຳປັ່ນການຄ້າຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ຂ້າມເສັ້ນຈຳກັດພາກເໜືອ ຫລື NLL ຊຶ່ງເປັນເຂດຊາຍແດນທະເລທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນເວລາ 3:42 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນຈັນມື້ນີ້.
ປະມານ 90 ນາທີຕໍ່ມາ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງປືນ 10 ລູກຈາກລະບົບຍິງຈະຫຼວດ ຫຼາຍລູກພ້ອມກັນ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ກຳປັ່ນທະຫານເກົາຫຼີໃຕ້ ລຳນຶ່ງທີ່ຂ້າມ ຊາຍແດນໄປ, ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບເກົາຫຼີເໜືອ ຢູ່ໃນໜັງສືພິມ ຂອງລັດ.
ລັດຖະບານ ໂຊລ ກ່າວວ່າເຫດການໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃກ້ກັບເກາະແບງຢີອອງ (Baengnyeong) ຊຶ່ງເປັນເກາະດ່ານໜ້າທີ່ມີທະຫານໄປປະຈຳຢູ່ຢ່າງແໜ້ນໜາທີ່ຄວບຄຸມໂດຍເກົາຫລີໃຕ້. ອີງຕາມກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້, ກຳປັ່ນຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ກັບຄືນໄປທາງທິດເໜືອຫຼັງຈາກຖືກເຕືອນແລ້ວ.
ເກົາຫຼີເໜືອບໍ່ເຄີຍຮັບຮູ້ NLL ແລະເຮືອຂອງປະເທດນັ້ນ ບາງຄັ້ງກໍ່ຂ້າມຊາຍແດນໄປ, ຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຍັງແກ້ໄຂກັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນທະເລ. ໃນອາທິດຜ່ານມານີ້ ເກົາຫຼີເໜືອ ຍັງໄດ້ຍິງປືນໃຫຍ່ທີ່ເປັນການເກາະຜິດຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນທະເລແຫ່ງນັ້ນ.
ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຫລັງຈາກເກີດເຫດການດັ່ງກ່າວ ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ປະກາດວ່າ ຈະດຳເນີນການຊ້ອມລົບຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ເຂດທະເລນອກຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງຕົນ “ເພື່ອກຽມພ້ອມຮັບມືກັບການກໍ່ເກາະຜິດຂອງສັດຕູ.”
ການຊ້ອມລົບຄັ້ງນີ້ ທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຊ້ອມລົບປ້ອງກັນປະເທດປະຈຳປີທີ່ກວ້າງກວ່ານັ້ນ ແມ່ນມີກຳປັ່ນພິຄາດ, ກຳປັ່ນລົບຂະໜາດກາງ, ເຮືອບິນເຮລິຄັອບເຕີທີ່ໃຊ້ໂຈມຕີ, ແລະເຮືອບິນລົບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ອີງຕາມກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ກອງທັບອາກາດສະຫະລັດກໍຈະເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມລົບນີ້ເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານ ຣີວ ຮຽວ-ຊັງ (Ryu Hyo-sang), ຜູ້ບັນຊາການກອງພົນທີ 2 ຂອງກອງ ທັບເຮືອເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຄວບຄຸມການຊ້ອມລົບຮ່ວມຢູ່ທະເລຕາເວັນຕົກກ່າວວ່າ "ຖ້າສັດຕູເກາະຜິດກັບພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກໍຈະລົງໂທດພວກເຂົາດັ່ງທີ່ພວກເຮົາ ໄດ້ຝຶກມາ. ພວກເຮົາຕ້ອງປົກປ້ອງເຂດຫນ່ານນໍ້າຂອງພວກເຮົາ".
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ທຳການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນປີນີ້. ນອກນີ້ ຍັງມີຄວາມວິຕົກກັງວົນອີກວ່າ ເກົາຫລີເໜືອ ທຳການທົດລອງລະເບີດນິວເຄລຍຄັ້ງທີ 7 ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄວໆນີ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາ.