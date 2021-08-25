ທ່າມກາງຄວາມຢ້ານກົວ ແລະ ການຕຳໜິວິຈານ, ກຸ່ມຕາລີບານ ຢາກໃຫ້ສາກົນຮັບຮູ້ ວ່າຕົນເປັນຜູ້ປົກຄອງປະເທດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາຫວັງວ່າຈະບັນລຸການຖືກຮັບຮູ້ສຳລັບ “ການເປັນຕົວແທນ ປົກຄອງ ອັຟການິສຖານ” ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ໂດຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າການພົວພັນທາງການທູດຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພໃນໂລກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງຊາວ ອັຟການິສຖານ ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍທົດສະວັດ.
ສະມາຊິກອາວຸໂສຄົນນຶ່ງໃນຄະນະກຳມາທິການວັດທະນະທຳຂອງກຸ່ມອິສລາມ ດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວກັບວີໂອເອ, ທີ່ເວົ້າວ່າການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມທຸກຝ່າຍ ກ່ຽວກັບ ການກໍ່ຕັ້ງສິ່ງທີ່ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະເປັນ “ລັດຖະບານອິສລາມທີ່ກວມລວມ” ນັ້ນແມ່ນກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ແລະ “ການປະກາດແມ່ນຈະມີອອກມາໃນໄວໆນີ້.”
ທ້າວ ອັບດຸລ ກາຮາ ບາລຄີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າໂລກມີໂອກາດທີ່ພິເສດ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງສາຍສຳພັນ ແລະ ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ບໍ່ແມ່ນແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ປະເຊີນ ແຕ່ແມ່ນມວນມະນຸດທັງໝົດ, ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍພວກນີ້ແມ່ນນັບຈາກຄວາມປອດໄພຂອງໂລກເຖິງສະ ພາບອາກາດປ່ຽນແປງແມ່ນຕ້ອງການຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຂອງທຸກຄົນ ແລະ ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຖ້າພວກເຮົາກີດກັນ ແລະ ເມີນເສີຍປະຊາຊົນທັງໝົດ.”
ລາວໄດ້ກ່າວນຶ່ງອາທິດຫຼັງຈາກກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເຄື່ອນເຂົ້າໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ຂອງ ອັຟການິສຖານ, ຍຶດເອົາການຄວບຄຸມ 33 ຈາກ 34 ແຂວງຂອງປະເທດໂດຍບໍ່ໄດ້ປະເຊີນກັບການຕໍ່ຕ້ານທີ່ສຳຄັນໃດໆຈາກກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລັດຖະບານທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ.
ບັນນດານັກວິຈານຍັງມີຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ການສັນຍາຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງກຸ່ມ ຕາລີບານ, ໂດຍອ້າງເຖິງລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ໄດ້ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ການສືບຕໍ່ເຊື່ອມໂຍງຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວກັບພວກ ອາລ-ໄກດາ ແລະ ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອື່ນໆ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະປະຊາຊາດຍັງໄດ້ອ້າງເຖິງລາຍງານ ກ່ຽວກັບ “ການປະຫານຊີວິດຢ່າງບໍ່ມີການໄຕ່ຕອງ” ແລະ ການຫ້າມຕ່າງໆຕໍ່ແມ່ຍິງໃນເຂດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງກຸ່ມຕາລີບານ.
ທ້າວ ບາລຄີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະຖືກຮັບຮູ້ໂດຍປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກໃນຖານະເປັນຕົວແທນລັດຖະບານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງປະຊາຊົນ ອັຟການິສຖານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈະຕັດສິນໃຈເອງຈາກການເຂົ້າຍຶດຄອງຂອງຕ່າງປະເທດດ້ວຍການໜູນຫຼັງ ແລະ ສະ ໜັບສະໜູນປະເທດທັງໝົດ ຫຼັງຈາກການດີ້ນຮົນມາດົນນານ ແລະ ການເສຍສະຫຼະຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍ ເຖິງແມ່ນໂອກາດທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາກໍຕາມ.”