ບໍລິສັດອາເມຊອນ (Amazon) ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງຕໍ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ.
ການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຍື່ນຢູ່ໃນສານລັດຖະບານກາງຂອງສະຫະລັດແຫ່ງນຶ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດທີ່ໃຫ້ບໍລິສັດ ໄມໂຄຣຊັອຟ (Microsoft) ຊະນະການປະມູນຮັບເໝົາດ້ານຄອມພີວເຕີທີ່ມີມູນຄ່າ 10 ຕື້ໂດລາ.
ບໍລິສັດອາເມຊອນ (Amazon) ໄດ້ຄາດການໄວ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າຈະໄດ້ຮັບ ການຮັບເໝົາໂຄງການສ້າງພື້ນຖານໂຄງຫລ່າງ ຄັງສະສົມຂໍ້ມູນໃນອິນເຕີ ຫລື ຄລາວຮ່ວມຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກັບທຸລະກິດ ຫລື JEDI ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ບໍລິການທາງດີຈິຕອລຂອງທຳນຽບຫ້າແຈທັນສະໄໝຂຶ້ນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມອອກມາຢ່າງເປີດເຜີຍວ່າ ບໍລິສັດອາເມຊອນ (Amazon) ຄວນໄດ້ຮັບການຮັບເໝົານັ້ນ ຫລືບໍ່.
ທ່ານ ແຈັຟ ເບໂຊສ໌ (Jeff Bezos) ແມ່ນຫົວໜ້າຜູ້ລິຫານ ຫລື CEO ຂອງ ບໍລິສັດອາເມຊອນ (Amazon). ທ່ານຍັງເປັນເຈົ້າຂອງໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ (Washington Post) ຊຶ່ງໄດ້ຕຳໜິທ່ານທຣຳ ແລະຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ.
ທ່ານ ທຣຳໄດ້ເອີ້ນໜັງສືພິມ ວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ (Post) ວ່າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງ “ອົງການຂ່າວທີ່ຂີ້ຕົວະ” ຫລື "fake news media."
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ທ່ານ ມາກຄ໌ ແອັສເພີ (Mark Esper), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເວົ້າວ່າ ການຮັບເໝົາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຕັດສິນຢ່າງມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະບໍ່ມີຄວາມລຳອຽງໃດໆ ພາຍຫລັງທີ່ບໍລິສັດອາເມຊອນ (Amazon) ໄດ້ປະກາດເຈດຈຳນົງຂອງຕົນອອກມາວ່າຈະແຂ່ງຂັນກັບບໍລິສັດໄມໂຄຣຊັອຟ (Microsoft) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮັບເໝົາດັ່ງກ່າວ.