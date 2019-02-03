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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຊາວ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ກຽມ​ພ້ອມ​ ສຳ​ລັບ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ຊຸ​ບ​ເປີ ໂບ​ລ

ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທີມ ນິວ ອິງ​ແລນ ແພັດ​ທ​ຣີ​ອັອດ​ສ໌ ນັ່ງ​ພັກ​ຜ່ອນ​ຢູ່​ຕັ່ງ ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ຊຸ​ບ​ເປີ ໂບ​ລ ໃນ​ນະ​ຄອນ ແອັດ​ແລນ​ຕາ, ລັດ ຈໍ​ເຈຍ. 2 ກຸມ​ພາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ມື້ນີ້​ແມ່ນ​ວັນອາ​ທິດ ຊຸບ​ເປີ ໂບ​ລ (Super Bowl), ເປັນ​ວັນ​ຂອງ​ການ​ຊິງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ​
ລະດັບຊາດສຳລັບກິລາ ອາເມຣິກັນ ຟຸດບອລ. ປີນີ້ທີມ ນິວ ອິງແລນ ແພດທຣີອັອດສ໌
ຈະແຂ່ງກັບທີມ ລອສ ແອນເຈີລິສ ແຣມສ໌ ໃນນະຄອນ ແອັດແລນຕາ ສຳລັບຂັນ ວິນສ໌
ລອມບາດີ ຂອງຫຼີກເຕະບານແຫ່ງຊາດ ຫຼື NFL.

ຄັ້ງ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທີ 11 ທີ່​ທີມ ແພັດ​ທ​ຣີ​ອັອດ​ສ໌ ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ໃນ ຊຸ​ບ​ເປີ ໂບ​ລ, ແລະ
ເປັນປີທີສາມລຽນຕິດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຊິງແຊັມ. ເປີກາຍນີ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເສຍໃຫ້ທີມ
ຟິລາແດລເຟຍ ອີເກິລສ໌.

ມັນ​ເປັນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຄັ້ງ​ທີ 4 ສຳ​ລັບ​ທີມ ແຣມ​ສ໌, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ແຂ່ງ​ຂັນ​ໃນ ຊຸ​ບ​ເປີ ໂບ​ລ ຄັ້ງ
ຫຼ້າສຸດແມ່ນໃນປີ 2002 ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ເສຍໃຫ້ທີມ ແພັດທຣີອັອດສ໌. ເວລານັ້ນທີມ
ແຣມສ໌ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນ ເຊັ້ນ ຫຼຸ່ຍສ໌, ລັດ ມິສຊູຣີ.

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ຊຸບ​ເປີ ໂບ​ລ ແມ່ນ​ງານ​ທີ່​ມີ​ການ​ເບິ່ງ​ຢູ່​ໂທ​ລະ​ພາບຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ,
ໃນຂະນະທີ່ຊາວ ອາເມຣິກັນ ຫຼາຍຄົນໄດ້ຈັດ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມງານປາຕີ້ຕ່າງໆ ເພື່ອເບິ່ງ
ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ. ສຳລັບຫຼາຍຄົນ, ລາຍການໂຄສະນາທີ່ສະແດງໃນລະຫວ່າງ
ການພັກການແຂ່ງຂັນນັ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍກວ່າການແຂ່ງຂັນເອງ. ຫຼາຍ
ບໍລິສັດໄດ້ສາຍໂຄສະນາໂທລະພາບໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຜະລິດຂຶ້ນສຳລັບການແຂ່ງ
ຂັນທີ່ໃຫຍ່ນີໂດຍສະເພາະ, ແລະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈ່າຍເງິນຈຳນວນຫຼາຍ ເພື່ອໃຫ້ໂຄສະ
ນາທີ່ວ່ານັ້ນອອກມາສູ່ສາຍຕາຜູ້ຊົມ. ປີນີ້ໂຄສະນາຍາວ 30 ວິນາທີມີລາຄາສູງກວ່າ 5
ລ້ານໂດລາ, ອີງຕາມວາລະສານ AdWeek.

ການ​ສະ​ແດງ​ເຄິ່ງ​ເວ​ລາ ຍັງ​ເປັນ​ຈຸດ​ດຶງ​ດູດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ສຳ​ລັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍ​ຄົນ. ປີນີ້
NFL ໄດ້ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບາງຢ່າງໃນການຊອກຫານັກສະແດງທີ່ໂດ່ງດັງສຳລັບ
ການສະແດງດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ນັກສະແດງຫຼາຍຄົນລວມທັງທ້າວ Jay-Z, ນາງ ຄາດີ ບີ
ແລະ ຣີອານາ, ໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີຂອງຫຼີກດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປາກົດຕົວໃນງານດັ່ງກັບ
ການສະແດງຄວາມສາມັກຄີກັບທ້າວ ໂຄລິນ ແຄັບເປີນິກ. ທ້າວ ແຄັບເປີນິກ ແມ່ນ
ນັກກິລາຜິວດຳ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຫາ NFL ກ່ຽວກັບ ການລວມຫົວກັບທີມຕ່າງໆຈາກການ
ເຊັນລາວມານັກກິລາ ຍ້ອນການປະທ້ວງຂອງລາວ ກ່ຽວກັບ ການແບ່ງແຍກສີຜິວ
ແລະ ຄວາມໂຫດຫ້ຽມຂອງຕຳຫຼວດ ໃນລະຫວ່າງການເຄົາລົບທຸງຊາດກ່ອນການ
ແຂ່ງຂັນ.

ນັກ​ຮ້ອງ​ເພງ​ແຣັບ ທ້າວ ທ​ຣາ​ວິ​ສ ສ​ກັອດ ແລະ ບິກ ບອຍ (Big Boy), ພ້ອມ​ກັບ​ກຸ່ມ​
ນັກດົນຕີເພງປັອບ Maroon 5, ໃນທີ່ສຸດໄດ້ເຊັນເພື່ອທຳການສະແດງ, ແຕ່ທ້າວ
ສກັອດ ແລະ ວົງ Maroon 5 ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະປາກົດຕົວ ຫຼັງຈາກຫຼີກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕົກ
ລົງທີ່ຈະທຳການປະກອບສ່ວນກັບອົງການ ການກຸສົນຕ່າງໆ.

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