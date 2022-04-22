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ວັນສຸກ, 22 ເມສາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປະຊາຊົນໃນ ສະຫະລັດ ເຫັນວ່າການໃສ່ໜ້າກາກກັນ COVID ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນ ຫຼັງຈາກຜູ້ພິພາກສາ ຕັດສິນຍົກເລີກຄຳສັ່ງ

ປ້າຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກ ດັ່ງກັບການເຕືອນຕໍ່ການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາຢູ່ໜ້າຮ້ານຂາຍເຄື່ອງແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນ ຟິລາແດລເຟຍ, ລັດ ເພັນຊິລເວເນຍ. 16 ກຸມພາ, 2022.

ຜູ້​ພິ​ພາ​ກ​ສາ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຍົກ​ເລີກ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ໃສ່​ໜ້າກາກ​ໃນ​ລົດ​ເມ, ລົດ​ໄຟ, ເຮືອ​ບິນ ແລະການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ອື່​ນ​ໆ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນມີ​ຄວາມ​ສັບ​ສົນ.

ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ນາງ ແຄ​ເທີ​ຣິນ ຄິມບອ​ລ ມີ​ແຊ​ລ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ຂໍ້​ບັງ​ຄັບ​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ ເພາະ​ວ່າ​ມັນ​ເກີນ​ຂອບ​ອຳ​ນາດ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ສູນ​ກາງ​ ເພື່ອ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ໂຣກ ສະ​ຫະ​ລັດ, ອີງ​ຕາມ​ໂທ​ລະ​ພາບ CNN.

​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແມ່ນ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ເອງວ່າ​ຈະ​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກຫຼືບໍ່. ໃນ​ນັ້​ນ​ ທ້າວ ເຈມສ໌ ລູກຊາຍຄົນລາວ​ຢູ່​ເມືອງ​ລອງ​ໄອ​ແລນ ລັດ​ນິວຢອກ​ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຈະ​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກ​ຄື​ເກົ່າ, ທຸກມື້, ທຸກ​ບ່ອນ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄປ. ເພາະ​ວ່າ​ໂຄວິດ ​ມັນ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ໝົດ​ເທື່ອ. ໃຜ​ບໍ່​ຢາກ​ໃສ່​ກະ​ແລ້ວ​ແຕ່, ແຕ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຢາກ​ເປັນ​ໄຂ້​. ​ຂັ້ນ​ເທິງເພິ່ນ​ຕັດ​ສິນຈັ່ງ​ໃດ​ກະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ນັ້ນ, ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແມ່ນ ​ມີ​ເສ​ລີ​ພາບ​ທີ່​ຈະ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​.”

ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຂໍ​ອຸ​ທອນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກ​ດັ່ງ​ກ່າ​ວ​ສຳ​ລັບ​ນັກ​ເດີນ​ທາງ ແລະ ສູນ​ກາງ​ເພື່ອ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດ ​ແມ່ນ​ຍັງ​ຄົງ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ໃສ​ໜ້າ​ກາກ​ ໃນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ ເພາະ​ວ່າ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ ໂຄວິດ-19 ຍັງ​ລະ​ບາດ​ຢູ່.

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