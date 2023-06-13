ສະຫະລັດ ອາດຈະບໍ່ສາມາດຮັບມືໄດ້ຢ່າງພຽງພໍເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລອດຈາກການໂຈມຕີຂອງ ຈີນ ໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຖ້າການແຂ່ງຂັນທາງອຳນາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນປັດຈຸບັນລະຫວ່າງ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ປັກກິ່ງ ກາຍເປັນຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ແທ້ຈິງ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງ ໄຊເບີ ລະດັບສູງຂອງ ສະຫະລັດ ທ່ານນຶ່ງ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ເລັ່ງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີສຳລັບສາຍໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບນ້ຳຂອງປະເທດ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຖືກດຳເນີນການໂດຍບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ ເມື່ອປີກາຍນີ້, ແຕ່ຫົວໜ້າອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຫຼື CISA ໄດ້ເຕືອນໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າຕ້ອງໄດ້ມີການລະມັດລະວັງຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອວ່າຈີນຕັດສິນໃຈທີ່ຈະໂຈມຕີ.
ຜູ້ອຳນວຍການ CISA ທ່ານນາງ ເຈັນ ອີສເຕີລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ຟັງຢູ່ສະຖາບັນ ແອສເພັນ (Aspen) ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນວ່າ “ໃນເຫດການຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງ, ຈີນ ແນ່ນອນຈະໃຊ້ການປະຕິບັດການທາງໄຊເບີທີ່ຮຸນແຮງ ເພື່ອຕາມລ່າພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນຂອງພວກເຮົາ, ທີ່ລວມມີທໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນຳສົ່ງທະຫານຊັກຊ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈຕໍ່ສັງຄົມ.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ຍ້ອນລັກສະນະທີ່ເປັນຕາຢ້ານຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ຈີນ, ຍ້ອນຂະໜາດຂອງຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຍ້ອນຂະໜາດຂອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ເຂົາເຈົ້າທຸ້ມເທໃສ່, ມັນຈະຍາກຫຼາຍສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະປ້ອງກັນການລົບກວນບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ.”