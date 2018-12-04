ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງ
ມີລາເນຍ ທຣຳ ໄດ້ໄປໄວ້ອາໄລຢ່າງມິດງຽບ ໃຫ້ແກ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ
Goerge H. W. Bush ຢູ່ບ່ອນທີ່ວາງສົບຂອງເພິ່ນ ໃນຕຶກສະພາ Rotunda
ໃນຖານະທີ່ເປັນວິລະບຸລຸດອາເມຣິກັນຜູ້ນຶ່ງໃນຂະນະທີ່ຊາວອາເມຣິກັນ ໃຫ້ກຽດ
ແກ່ຊີວິດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຄົນທີ 41 ຂອງປະເທດຢູ່ນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງສົບຂອງມື້ລາງປະທານາທິບໍດີ ເປັນເວລາ 1 ນາທີ
ກ່ອນຈະຄໍານັບປະທານາທິບໍດີ ບຸຊ, ໝູນຕົວ ແລ້ວຄ່ອຍເດີນອອກໄປ.
ເຊີນຊົມ: ພິທີໄວ້ອາໄລ ແກ່ມື້ລາວປ. Goerge H. W. Bush
ຕຶກສະພາດັ່ງກ່າວພວມເປີດໃຫ້ບັນດາແຂກຜູ້ມີກຽດແລະສາທາລະນະຊົນ ເພື່ອໄປສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືໄປຈົນເຖິງເຊົ້າວັນພຸດມື້ອື່ນ. ພວກເຂົ້າຢ້ຽມ
ສົບເພື່ອຄາລະວະ ຈະສາມາດເດີນຜ່ານສົບຂອງທ່ານໄປ. ທ່ານໄດ້ເສຍຊີວິດ
ຢູ່ໃນລັດເທັກຊັສ ໃນບ້ານເຮືອນຂອງເພິ່ນ ໃນແລງວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ຮວມອາຍຸ
ໄດ້ 94 ປີ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ລົ້ມປ່ວຍມາເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ.
ທ່ານບຸຊ ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປຈາກລັດເທັກສັຊ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ດ້ວຍການຍິງປືນ
ຄຳນັບ 21 ນັດ ແລະໄດ້ມາເຖິງກອງທັບອາກາດ ແອນດຣູ ທີ່ລັດ ແມຣີແລນດ໌
ໂດຍເຮືອບິນປະຈຳປະທານາທິບໍດີ, ທີ່ຈັດແຈງໂດຍທ່ານທຣຳ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ຂະບວນລົດທີ່ນຳສົບຂອງທ່ານທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍທຸງຊາດ ກໍມາເຖິງຕຶກສະພາດັ່ງກ່າວ,
ບ່ອນທີ່ກອງທັບບົກພາກັນບັນເລງເພງຢູ່ ແລະພວກພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ຍາດມິດສະຫາຍ
ພາກັນເຕົ້າໂຮມຢູ່ຕົວ.
ລູກຊາຍຂອງທ່ານບຸຊ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ Goerge W. Bush ມີຄວາມເສົ້າ
ສະລົດໃຈ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຫຼຽວເບິ່ງສົບຂອງຜູ້ເປັນພໍ່ ໄດ້ຖືກນຳໄປວາງໄວ້ທີ່
ໃນຫ້ອງໂຖງ Rotunda ໃນຕຶກລັດຖະສາພາ.
ພາບ: ລະງຶກເຖິງດວງວິນຍານຂອງ ປ. George H.W. Bush ທີ່ວໍຊີງຕັນ.
ໃນການໄວ້ອາໄລໃນຕຶກສະພາວັນຈັນວານນີ້ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນວໍຊີງຕັນໄດ້ພາກັນ
ໄວ້ອາໄລໃຫ້ແກ່ທ່ານບຸຊ. ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ທ່ານມິຈ ມີຄາແນລ
ກ່າວວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນ ແມ່ນຢູ່ຄຽງຂ້າງຄອບຄົວຂອງທ່ານບຸຊ “ໄວ້ອາໄລລະນຶກເຖິງ
ທັງຍັງຮູ້ບຸນຄຸນຂອງທ່ານນຳ. ການຮູ້ບຸນຄຸນເຖິງການໃຊ້ຊີວິດທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ແລະພາລະ
ໜ້າທີ່ຂອງທ່ານທີ່ເຕັມປ່ຽມຢ່າງສຳເລັດຜົນນັ້ນ.”
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ກ່າວວ່າ ມັນມີສິ່ງທີ່ສຸຂຸມກ່ຽວກັບທ່ານບຸຊ
“ຊຶ່ງເປັນຫຼັກຖານໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນ ທີ່ໄດ້ພົບພໍ້ກັບທ່ານ.”
ທ່ານພອລ ໄຮເອັນ ໂຄສົກສະພາຕ່ຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານບຸຊ ໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່າ
“ຄວນດຳລົງຊີວິດແບບໃດ ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນສຳຄັນ ພໍໆກັນກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນໄດ້
ຄວ້າມາ” ແລະໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ມູນມໍລະດົກຕົກທອດຈາກທ່ານນັ້ນ “ແມ່ນໄລຍະທີ່ສຸຂຸມ ຮຸ່ງເຮືອງສົມບູນແບບທີ່ສຸດ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
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