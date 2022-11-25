ບຸນວັນພັກທ້າຍປີຂອງ ສະຫະລັດ ສຳລັບປີນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງພາວະເສດຖະກິດທີ່ຝືດເຄືອງ, ຍ້ອນບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ. ຕາມປະເພນີທີ່ໄດ້ປະຕິບັດກັນມາດົນນານ, ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ຈະຊື້ຂອງຂວັນໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວເພື່ອເປັນລາງວັນໃຫ້ແກ່ຕົນທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກມາຕະຫຼອດປີ.
ວັນທີ່ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນມັກຊື້ຂອງຂວັນຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນວັນສຸກມືດ ຫຼື Black Friday, ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນຄືນຂອງວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຈະພາກັນລຽນແຖວຊື້ເຄື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກຄື ໂທລະພາບ, ໂທລະສັບ ແລະ ອື່ນໆຢ່າງຍາວຢຽດ. ວັນ Black Friday ເປັນວັນທີມີການຫຼຸດລາຄາສິນຄ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ປີນີ້ບາງຄົນແມ່ນບໍ່ສາມາດຊື້ເຄື່ອງຂອງໄດ້ຕາມໃຈ ດັ່ງທີ່ແມ່ຍິງລາວຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ
“ປີນີ້ພວກເອື້ອຍຟຸມເຟື້ອຍຫຼາຍ ບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າເຮົາກະຄິດເພື່ອເສດຖະກິດໃນປີໜ້າເນາະ. ຄ່າອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆມັນກະແພງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ເອື້ອຍກະໄດ້ບອກລູກສອງຄົນໄວ້ວ່າ ງົບສຳລັບຊື້ຂອງຂວັນວັນ Thanksgiving ກັບວັນຄຣິສມາສປີນີ້ແມ່ນອັນດຽວກັນ. ກະມື້ນີ້ແຫຼະຊິອອກໄປຊື້ນຳກັນ.”
ໃນແຕ່ລະປີຮ້ານຄ້າ, ຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າທັງຫຼາຍໃນສະຫະລັດ ຈະປັບຫຼຸດລາຄາສິນຄ້າລົງລະຫວ່າງ 20 ຫາ 30 ເປີເຊັນ. ປະຊາຊົນຈຳນວນນຶ່ງແມ່ນໄດ້ຫຼີກລ່ຽງຄວາມວຸ້ນວາຍຢູ່ຫ້າງຂັບພະສິນຄ້າ ໂດຍການຫັນມາຊື້ເຄື່ອງທາງອອນໄລນ໌ແທນ.