ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ຫັນມາໃສ່ໃຈໃນການກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ

ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ໃນປີ 2017-2021 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ພິຈາລະນາຕົນເອງວ່າມີນໍ້າໜັກເກີນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ Gallup.
ຍ້ອນເຫດນີ້ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍຈຶ່ງມີຄວາມປາຖະໜາທີ່ຈະຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ເບິ່ງແຍງຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ແຂງແຮງ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການກິນອາຫານ.
ຜູ້ໃຫຍ່ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນໄດ້ຫັນໜີຈາກເຂົ້າໜົມ ຫຼື ຂອງກິນຫຼິ້ນ ໃນຍາມຫວ່າງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຫັນມາກິນໝາກໄມ້ ແລະ ຂອງກິນທີ່ເຮັດຈາກພືດເພື່ອສຸຂະ ພາບແທນ. ພ້ອມກັນນັ້ນອາຫານການກິນຂອງເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ປ່ຽນແປງເຊັ່ນກັນ, ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນແມ່ນໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງ ແລະ ອາຫານທີ່ເປັນທາດແປ້ງ.
ທ່ານ ສຸລິສັກ ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການຮ້ານອາຫານ Pop-up ຫຼື ຮ້ານອາຫານເຄື່ອນທີ່ຢູ່ນະຄອນ ລອສ-ແອນເຈີລິສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄົນຢູ່ ຄາລິຟໍເນຍ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ກິນ Junk Food, ເຂົາເຈົ້າມັກກິນອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ໃຊ້ທັກສະສີມືໃນການເຮັດ. ສະນັ້ນ ຖ້າເຮົາຊິຂາຍອາຫານມັນກໍຍາກ ທີ່ຈະຄາດເດົາວ່າເຂົາເຈົ້າຢາກກິນຫຍັງ. ໂດຍສະເພາະຄົນ ອາເມຣິກັນ ຜິວຂາວ ເຂົາເຈົ້າມີທາງເລືອກທີ່ຕ່າງຈາກເຮົາ, ຄົນຕ່າງປະເທດ.”
ນອກນັ້ນ, ຄວາມກົດດັນຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການກິນອາຫານ, ກໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາສະສົມໄຂມັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂຣກລະບາດ ໂຄວິດ-19 ກໍເປັນອີກປັດໄຈນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນນັບແຕ່ເດັກນ້ອຍຫາຜູ້ໃຫຍ່ ມີນໍ້າໜັກຫຼາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາຄວາມບໍ່ປອດໄພດ້ານອາຫານ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈໜ້ອຍລົງ ອີງຕາມອົງການຂ່າວ NPR.
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