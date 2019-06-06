ແມ່ຍິງ ອາເມຣິກັນ ສອງຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາ ເຂົ້າຮ່ວມກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ລັດອິສລາມ,
ພ້ອມກັບລູກຂອງພວກເຂົາ, ແມ່ນກຳລັງເດີນທາງກັບຄືນສູ່ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ຄາມາລ ອາຄີຟ, ໂຄສົກສຳລັບລັດຖະບານທີ່ນຳພາໂດຍຊາວ ເຄີດ ໃນພາກຕາ
ເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ແມ່ຍິງ ແລະ ລູກ 6 ຄົນນັ້ນ ໄດ້
ຖືກມອບຕົວໃຫ້ ສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນເມືອງ ເອນ ອິສຊາ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ຜ່ານການສຳພາດທາງໂທລະສັບວ່າ ບັນດາຜູ້ແທນຂອງລັດຖະ
ບານ ສະຫະລັດ ໄດ້ມີໜ້າໃນມື້ນີ້ ເວລາການມອບພວກແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ້ດຳ
ເນີນຂຶ້ນ.” ທ່ານເວົ້າຕື່ມວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການສືບສວນສອບສວນ ກ່ຽວກັບ ການ
ອ້າງເຖິງສັນຊາດຂອງພວກເຂົາຫຼາຍເດືອນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍ
ເຫຼືອໃນການນຳສົ່ງຄົນ ອາເມຣິກັນ ກັບຄືນປະເທດຈາກ ຊີເຣຍ, ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ພວກເຮົາສາມາດ
ຢືນຢັນວ່າ ຄົນ ອາເມຣິກັນ ຫຼາຍຄົນ, ລວມທັງ ເດັກນ້ອຍ, ໄດ້ຖືກຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງປອດ
ໄພຈາກປະເທດ ຊີເຣຍ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າຕື່ມວ່າ “ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປ້ອງກັນຄົນຂອງ
ສະຫະລັດ ແມ່ນບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງພວກເຮົາ. ຍ້ອນການພິຈາລະນາວ່າເປັນເລື່ອງ
ສ່ວນຕົວນັ້ນ, ພວກເຮົາຂໍຢຸດການໃຫ້ຄຳເຫັນພຽງເທົ່ານີ້.”
ກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕ ຊີເຣຍ ຫຼື SDF ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫລັງໂດຍ ສະຫະລັດ
ໄດ້ຈັບນັກລົບຕ່າງປະເທດຂອງພວກລັດອິສລາມຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນ ຈາກຫຼາຍ
ກວ່າ 50 ປະເທດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຫລົ້ມສະຫຼາຍຂອງເມືອງຫຼວງທີ່ຖືກປະກາດຂຶ້ນເອງ
ໂດຍກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນ ໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ.
ກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕ ຊີເຣຍ ຍັງໄດ້ຄວບຄຸມຕົວພົນລະເຮືອນຫຼາຍສິບພັນຄົນ ທີ່
ເຊື່ອມໂຍງກັບກຸ່ມ IS, ລວມມີເມຍ ແລະ ລູກຂອງພວກນັກລົບຕ່າງປະເທດ, ເຊິ່ງຫຼາຍ
ຄົນໄດ້ມາຈາກເຂດນອກຂອງ ຊີເຣຍ ແລະ ອີຣັກ.
ສະຫະລັດ ແລະ ປະເທດພັນທະມິດອື່ນໆ ໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບ
ພະຍາກອນອື່ນໆໃຫ້ແກ່ກອງກຳລັງ SDF ເພື່ອສ້ອມແປງ ແລະ ສ້າງຄຸກ ແລະ ສະ
ຖານທີ່ຄຸມຂັງ ໃນຂະນະທີ່ຊະຕາກຳຂອງພວກນັກລົບ IS ທີ່ຖືກຈັບໄດ້ ແມ່ນກຳລັງຢູ່
ໃນການພິຈາລະນາ.
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