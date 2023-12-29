ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ຈູດິດ ວາຍສະໄຕນ໌ ຄົນອາເມຣິກັນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີ ຂອງກຸ່ມຮາມາສ ຕໍ່ອິສຣາແອລ

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນ ທ່ານນາງ ຈູດິດ ວາຍສະໄຕນ໌ (Judith Weinstein) ໄດ້ຖືກກຸ່ມຮາມາສຂ້າຕາຍ ໃນວັນ ທີ 7 ຕຸລາ ເວລາກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີອິສຣາແອລ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຊື່ອກັນວ່າ ທ່ານນາງ ວາຍສະໄຕນ໌ ໄດ້ຖືກກຸ່ມຮາມາສ ລັກພາຕົວໄປ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຢືນຢັນອີກເທື່ອນຶ່ງໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ໄວ້ກັບທຸກໆຄອບຄົວຂອງຜູ້ທີ່ຍັງຖືກຈັບເປັນຕົວປະກັນວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍ່ຢຸດເຮັດວຽກ ເພື່ອນຳເອົາພວກເຂົາເຈົ້າກັບບ້ານ.
ທ່ານນາງວາຍສະໄຕນ໌ ມີອາຍຸ 70 ປີ. ສາມີຂອງທ່ານນາງ, ທ່ານ ກາດ ຮັກກາຍ (Gad Haggai), ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນມື້ດຽວກັນ, ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ເຊິ່ງລາວມີອາຍຸ 73 ປີ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ຄວາມໂສກເສົ້າທີ່ຄ່ອຍໆປາກົດຂຶ້ນ ໄດ້ບາດເລິກລົງໄປ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກຂ່າວໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ສາມີທີ່ແສນຮັກຂອງທ່ານນາງ ຈູດິດ, ທ່ານກາດ ຮັກກາຍ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍ ກຸ່ມຮາມາສ,”.
ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ, ປະມານ 1,200 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະ 240 ຖືກຈັບໂຕໄປເປັນຕົວປະກັນໃນເຂດກາຊາ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງອິສຣາແອລ. ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີຂອງ ກຸ່ມຮາມາສ, ການຖະຫຼົ່ມເຂດກາຊາຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 21,000 ຄົນ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຢູ່ເຂດ ກາຊາ.
ໂຄສົກລັດຖະບານອິສຣາແອລ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ໃນບັນດາຕົວປະກັນທີ່ກຸ່ມ ຮາມາສ ຈັບໂຕໄປ, 110 ຄົນໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວໃນລະຫວ່າງການຢຸດຍິງໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ແລະອີກ 23 ຄົນໄດ້ຖືກປະກາດວ່າເສຍຊີວິດໂດຍບໍ່ມີການປາກົດໂຕ.
ຕົວປະກັນ 3 ຄົນ ໄດ້ຖືກທະຫານອິສຣາແອລ ສັງຫານໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.