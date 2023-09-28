ທະຫານ ອາເມຣິກັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂ້າມເຂົ້າໄປໃນປະເທດ ເກົາຫຼີເໜືອ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍເມື່ອເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ກັບຄືມາໃນ ສະຫະລັດ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນັ້ນເວົ້າວ່າທ້າວ ທຣາວິສ ຄິງ ໄດ້ມາຮອດເມືອງ ແຊນ ແອນໂຕນີໂອ, ລັດ ເທັກຊັສ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໄບ ເດັນ ທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ້າວ ຄິງ ຖືກສົ່ງອອກຈາກ ສປປ ເກົາຫຼີ ແລະ ຂ້າມເຂດຊາຍແດນໄປ ຈີນ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານ ສວີເດັນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຕົວລາວໃນ ຈີນ ແລະ ໄດ້ສົ່ງລາວກັບຄືນປະເທດ.
ສປປ ເກົາຫຼີ ເຊິ່ງແມ່ນຊື່ຫຍໍ້ສຳລັບຊື່ທາງການຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ນັ້ນແມ່ນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ເກົາຫຼີ.
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ເຈກ ຊູລລີວານ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈລັດຖະບານ ສວີເດັນ ສຳລັບບົດບາດທາງການທູດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການເຮັດໜ້າທີ່ປົກປ້ອງອຳນາດສຳລັບ ສະຫະລັດ ໃນ ສປປ ເກົາຫຼີ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກນຳສົ່ງພົນທະຫານ ທຣາວິສ ຄິງ.”
ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ພົນຈັດຕະວາ ແພັດ ຣາຍເດີ ໄດ້ຍົກຍ້ອງການເຮັດວຽກຢ່າງໜັກຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກອງທັບບົກ, ກອງລັງ ສະຫະລັດ ໃນ ເກົາຫຼີ ແລະ ທົ່ວກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໃນການນຳເອົາພົນທະຫານ ຄິງ ກັບມາບ້ານ.”
ມັນບໍ່ມີການຂໍຜ່ອນຜັນໃດໆຕໍ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ສຳລັບການແລກປ່ຽນນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສລັດຖະບານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມລາຍງານຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວເມື່ອວັນພຸດວານນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ຫຼາຍອາທິດຂ້າງໜ້າດົນເທົ່າທີ່ຈະດົນເພື່ອນຳເອົາພົນທະຫານ ຄິງ ມາຕັ້ງຕົວໃຫ້ດີ. ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາກໍຈະລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການດຳເນີນການດ້ານບໍລິຫານທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກຂະບວນການກັບຄືນມາ.”