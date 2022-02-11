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ທ້າວ​ນາ​ທານ ເຊນ ນັກ​ກິ​ລາອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ​ໄດ້​ຮັບຫລຽນ​ຄຳໃນການ​ແລ່ນ​ສະ​ເກັດ​ແບບ ໃຊ້​ລີ​ລາ

ທ້າວ​ນາ​ທານ ເຊນ ຈາກ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຢືນ​ຢູ່​ຫລັງ​ຈາກໄດ້​ແຂ່ງ​​ໃນ​ລາຍ​ການ​ແລ່ນ​ສະ​ເກັດ​ແບບ​ຕາມ​ໃຈ ຫລື free skate ປະ​ເພດ​ຊາຍ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ ໃນ​ງານ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ການ​ຫລິ້ນ​ສະ​ເກັດແບບ​ໃຊ້​ລີ​ລາ​ໃນງານ​ກິ​ລາ​ໂອ​ລິມ​ປິກ​ລະ​ດູ​ໜາວ​ປີ 2022 ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ, ວັນ​ທີ 10 ກຸມ​ພາ, 2022.

ທ້າວນາ​ທານ ​ເຊນ (Chen) ຄົນອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ໄດ້ຮັບ​ຫລຽນ​ຄຳ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ແລ່ນສະ​ເກັດເພດ​ຊາຍ ​ໃນ​ງານ​ມະ​ຫາ​ກຳກິ​ລາ​ໂອ​ລິມ​ປິກ​ລະ​ດູ​ໜາວ​ປັກ​ກິ່ງ​ປີ 2022, ຊຶ່ງກາຍ​ເປັນ​ນັກ​ກິ​ລາ​ອາ​ເມ​ຣິກັນ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ ​ທີ່​ໄດ້ໄຊ​ຊະ​ນະໃນ​ກິ​ລາ​ປະ​ເພດນີ້ ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2010 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ທ້າວເຊນ (Chen) ໄດ້ມີມື້​ເປັນ​ຜູ້ນໍາໜ້າ​ ໃນການແຂ່ງຂັນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄະ ແນນສູງສຸດໃນລາຍການຫລິ້ນ​ໄລ​ຍະສັ້ນ. ລາວຍິ່ງ​ເຮັດໃຫ້​ການແລ່ນ​ສະ​ເກັດຂອງ​ລາວເດັ່ນຂຶ້ນ​ກວ່າ​ເກົ່າ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ໃນ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ສະ​ເກັດ​ແບບ​ຕາມ​ໃຈ ຫລື free skate ທີ່ຍາວ​ກວ່າ​ ​ເພື່ອ​ເອົາ​ຊະນະ​ນັກ​ແລ່ນສະ​ເກັດ​ຊາວ​ຍີປຸ່ນ, ທ້າວຢູ​ມາ ກາ​ກິຢາ​ມາ (Yuma Kagiyama) ທີ່ໄດ້ອັນ​ດັບ​ສອງນັ້ນ.

ຫຼຽນທອງໃນງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຕົກເປັນຂອງທ້າວ​ໂຊ​ມາ ອູ​ໂນ (Shoma Uno) ຈາກຍີ່ປຸ່ນ.

ທ້າວ​ຢູ​ຊຸ​ຣູ ຮາ​ນິ​ຢູ (Yuzuru Hanyu) ຂອງຍີ່ປຸ່ນທີ່​ຄອງແຊ້ມມາ​ໄດ້ 2 ຄັ້ງ​ແລ້ວນັ້ນ​ໄດ້​ຕົກ​ໄປຢູ່ອັນດັບສີ່, ແລະໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ການໃຊ້ຄວາມພະ ຍາຍາມຂອງ​ລາວຍັງ​ອີກ​ໜ້ອຍ​ດຽວກໍຈະໄດ້ກາຍເປັນນັກແລ່ນສະເກັດຄົນທໍາອິດທີ່ເຮັດ​ທ່າ​ເຕັ້ນໝູນ​ໂຕ 4 ຮອບ​ເຄິ່ງໄດ້ ໃນການແຂ່ງຂັນດັ່ງ​ກ່າວ.

​ທ້າວເຊນ (Chen) ເປັນຜູ້​ນຶ່ງທີ່ຄົນ​ນິ​ຍົມ​ເບິ່ງຫລາຍທີ່​ສຸດໃນງານມະຫາກຳ ກິ ລາໂອລິມປິກປີ 2018, ແຕ່ການ​ຫລີ້ນທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນຜິດຫວັງໃນລາຍການແລ່ນ​ໄລ​ຍະສັ້ນເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ທີ 5 ໃນ​ທີ່​ສຸດ​.

ຫຼັງຈາກໄດ້​ຮັບໄຊຊະນະໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ລາວເວົ້າວ່າ "ມັນມີ​ຄວາມ ຫມາຍອັນ​ຍິ່ງໃຫຍ່ເທົ່າໂລກ." "ຂ້ອຍມີຄວາມສຸກຫຼາຍທີ່​ສຸດ​ເລີຍ."

ໃນການຫຼິ້ນສະໂນບອດນັ້ນ, ນາງໂຄ​ລ ກິມ (Chloe (Kim) ຄົນອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ໄດ້ປ້ອງກັນຫຼຽນຄຳ​ໃນ​ປີ 2018 ຂອງນາງໃນປະເພດ halfpipe ປະ​ເພດຍິງ ໄດ້ດ້ວຍການຊະນະອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນວັນພະຫັດວານນີ້. ນາງກິມຕ້ອງການພຽງ ແຕ່ ແລ່ນຮອບທໍາອິດໃນ​ທັງ​ໝົດສາມຮອບຂອງນາງເທົ່າ​ນັ້ນ ກໍ​ສາ​ມາດທຳຄະແນນ ທີ່ບໍ່ມີຄູ່ແຂ່ງຄົນ​ໃດສາມາດເຮັດໄດ້ແລ້ວ.

ນາງ​ເຄວ​ຣອ​ລ​ທ໌ ແຄ​ຊ​ແທ​ລ​ເລັດ (Queralt Castellet) ຂອງສະເປນໄດ້ ຫລຽນເງິນໃນການ​ແຂ່ງ​ຂັນດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ນາງແຂ່ງຂັນໃນກິລາໂອລິມປິກ ເປັນຄັ້ງທີຫ້າແລ້ວ. ນາງເຊ​ນະ ໂຕ​ມິ​ຕະ (Sena Tomita) ຂອງຍີປຸ່ນໄດ້ ຫລຽນທອງແດງ.

ນັກແລ່ນສະກີຊາວອອສເຕຣຍ, ທ້າວ​ໂຈ​ແຮນ​ເນ​ສ ສ​ໂຕ​ຣ​ລ (Johannes Strolz) ໄດ້ຮັບຫຼຽນຄຳໃນການແຂ່ງຂັນ Alpine ແບບ​ປະ​ສົມໃນວັນພະຫັດວານນີ້. ລາວສາມາດປຽບທຽບຫຼຽນທີ່​ລາວ​ໄດ້​ຮັບກັບພໍ່ຂອງລາວ, ທ່ານຮູ​ເບີດ​ທ໌ (Hubert), ຜູ້ທີ່ຊະນະການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ແບບດຽວກັນໃນງານມະ​ຫາ​ກຳກິລາ ໂອລິມປິກທີ່ເມືອງ​ຄາ​ລ​ແກຣີ (Calgary) ໃນ​ແຂວງ​ອອ​ລ​ເບີ​ຕາ (Alberta) ຂອງ​ກາ​ນາ​ດາ​ໃນ​ປີ 1988.

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