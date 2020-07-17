ຊາຍອາເມຣິກັນ ຢູ່ລັດແມສຊາຈູແຊັສ ຜູ້ນຶ່ງ ຖືກຈັບ ໃນຂໍ້ຫາຄ້າປະເວນີເດັກ ຢູ່ໃນລາວ

ທ້າວ ໄມໂຄ ເຊັບບັສຊຽນ ຊາວອາເມຣິກັນ ອາຍຸ 52 ປີ ທີ່ເຄີຍເປັນອາຈານສອນພາສາອັງກິດຢູ່ລາວຢ່າງໜ້ອຍສອງປີຖືກຈັບກຸມຢູ່ໃນເມືອງລິນ, ລັດແມສຊາຈູແຊສ, ໃນພາກເໜືອຂອງສະຫະລັດ ເມື່ອວັນອັງຄານທີ 7 ກໍລະ ກົດຜ່ານມາ ພາຍຫຼັງມີການຟ້ອງຮ້ອງທາງອາຍາທີ່ກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ປະພຶດທາງ ເພດ ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢູ່ໃນດິນແດນຕ່າງປະເທດກໍຄືຢູ່ລາວ ແລະ ທໍາການຄ້າປະເວນີເດັກຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ອີງຕາມບົດຂ່າວຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ ທີ່ນຳເຜີຍແຜ່ອອກມາ ໃນວັນພຸດອາທິດແລ້ວນີ້ຢູ່ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງກະຊວງດັ່ງ ກ່າວ.
ອີງຕາມກ່າວຫາຢູ່ໃນເອກະສານນັ້ນ ໃນເວລາທີ່ຢູ່ລາວສອງປີກວ່າຜ່ານມານັ້ນ ທ້າວເຊັບບັສຊຽນໄດ້ສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ພວກຊາວໜຸ່ມແລະໃຫ້ຊາຍໜຸ່ມອາຍຸແຕ່ 13 ຫາ 18 ປີ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນ ທີ່ເປັນນັກຮຽນຂອງຜູ້ກ່ຽວອາໄສຢູ່ນໍາໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກຕ່າງໆໃຫ້ແທນ ຊຶ່ງອີງຕາມການກ່າວຫາ ຢູ່ ໃນຄໍາຟ້ອງຮ້ອງສະບັບນັ້ນເວົ້າວ່າ ວຽກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນລວມມີການບີບນວດ ຊຶ່ງໃນນັ້ນຍັງມີການນວດທາງເພດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວອີກດ້ວຍ. ການຮັບຟັງຄະດີຂັ້ນຕົ້ນ ເພື່ອສະແດງຫລັກຖານກະທໍາຜິດຂອງຜູ້ກ່ຽວມີກໍານົດຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດຜ່ານມາ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຜົນຂອງການຮັບຟັງນັ້ນເທື່ອເພາະວີໂອເອໄດ້ພະຍາຍາມພົວພັນ ກັບພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ການຂູດຮີດ ແລະກະທໍາລາມົກຕໍ່ເດັກ ນ້ອຍໃນພະແນກກົດໝາຍອາຍາຂອງກະຊວງດັ່ງກ່າວແລະພະແນກຍຸຕິທໍາລັດ ແມສຊາຈູແຊັສ ບ່ອນທີ່ມີການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວນັ້ນ ເພື່ອຂໍຄໍາຄິດເຫັນຈາກ ທ່ານນາງແອນ ພາຣຸດຕີ (Anne Puruti), ຜູ້ຊ່ວຍພະແນກຍຸຕິທໍາ ຂອງ ລັດ ດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບກັບເທື່ອ.
ຄະດີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາຂຶ້ນມາໂດຍເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການເດັກນ້ອຍທີ່ ປອດໄພ, ຊຶ່ງເປັນໂຄງການແຫ່ງຊາດ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາໃນປີ 2006 ໂດຍກະ ຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດເພື່ອຕ້ານກັບການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະລະເມີດສິດ ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ນັບມື້ນັບເພີ້ມຂຶ້ນນັ້ນ.
ດັ່ງໄດ້ສະເໜີໄປໃນວັນພະຫັດວານີ້ ຢູ່ໃນການລາຍງານປະຈໍາປີ 2020 ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດນັ້ນ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມທີ 2 ຊຶ່ງໝາຍເຖິງກຸ່ມປະເທດທີ່ຍັງຈະຕ້ອງຖືກຕິດຕາມສິ້ງຊອມເບິ່ງຢູ່. ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າ ສປປ ລາວ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມມາດຕະຖານຕ່ຳສຸດໃນການຄ້າມະນຸດເຖິງແມ່ນ
ວ່າ ລັດຖະບານ ໂດຍລວມແລ້ວໄດ້ດໍາເນີນຄວາມພະຍາມຫລາຍຂຶ້ນກວ່າປີຜ່ານມາກໍຕາມ. ແລະລາຍງານສະບັບນັ້ນ ຍັງເວົ້າອີກວ່າ ເຖິງຈະມີລາຍງານຈາກບາງແຫຼ່ງວ່າ ມີຄົນສັນຊາດຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນລາວ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອມີເພດສໍາພັນກັບເດັກນ້ອຍກໍຕາມ ແຕ່ລັດຖະບານກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄະດີ ຫລືການດໍາເນີນຄະດີປະເພດດັ່ງກ່າວເລີຍໃນປີຜ່ານມາ.
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