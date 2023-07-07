ວັນສຸກມື້ນີ້ເປັນຂີດໝາຍຄົບຮອບວັນທີ 100 ທີ່ນັກຂ່າວອາເມຣິກັນ ທ່ານ ເອແວນ ເກີສໂກວິຈ ຖືກຂັງໃນຄຸກ ຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ກ່າວຫາການສອດແນມ.
ນັກຂ່າວໜັງສືພິມ Wall Street Journal ດັ່ງກ່າວ ຖືກຈັບເມື່ອວັນທີ 29 ມີນາ ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນເມືອງ ເຢກາເຕຣິນເບີກ ທາງພາກກາງຂອງ ຣັດເຊຍ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວຫານັກຂ່າວທີ່ມີຫ້ອງການໃນ ມົສກູ ກ່ຽວກັບ ການສອດແນມ.
ທ່ານ ເກີສໂກວິຈ ແລະ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງເດັດຂາດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາການສອດແນມນັ້ນ.
ກຸ່ມຕິດຕາມສື່ມວນຊົນເວົ້າວ່າການຈັບກຸມທ່ານໄດ້ເປັນຂີດໝາຍທີ່ຕ່ຳຄັ້ງໃໝ່ ໃນການຕົກຕ່ຳລົງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ເສລີພາບໃນການນຳສະເໜີຂ່າວ ຂອງ ຣັດເຊຍ ພາຍໃຕ້ປະທານາທິບໍດີ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ.
ທ່ານ ເຄຼຕັນ ໄວເມີສ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງຫ້ອງການນັກຂ່າວບໍ່ມີພົມແດນ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ການກັກຂັງທ່ານ ເອແວນ ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍຂອງການຕົກຕ່ຳຄັ້ງໃໝ່ໃນສົງຄາມຕໍ່ເສລີພາບໃນການນຳສະເໜີຂ່າວຂອງທ່ານ ປູຕິນ, ໂດຍໄດ້ຂະຫຍາຍການປາບປາມຂອງທ່ານນອກເໜືອສື່ມວນຊົນພາຍໃນປະເທດ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມຢູ່ແລ້ວ.