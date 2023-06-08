ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອາເມຣິກັນ ແມ່ນເປັນ ‘ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງແຮງບັນດານໃຈ,’ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍກ່າວ

ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ໃນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ດ້ານການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງສະຫະລັດ ວ່າການກະທຳຂອງຊາວອາເມຣິກັນຈຳນວນນື່ງ ກຳລັງຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງກຸ່ມຈຳແນກເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ແລະກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຂວາຈັດໃນທົ່ວໂລກ.
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ ຊີ້ໄປທີ່ການຍິງສັງຫານໝູ່ ແລະການໂຈມຕີທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງສູງອື່ນໆ ໃນສະຫະລັດ, ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍປ່ຽນຜູ້ກະທຳຜິດ ໃຫ້ເປັນຜູ້ສະຫຼະຊີບ ເພື່ອກຸ່ມ ແລະບຸກຄົນ ທີ່ມີແນວຄິດແບບດຽວກັນ.
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການ ໃສ່ຕົວເລກໃຫ້ມັນ ຫຼືອັນໃດທັງນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດວັດແທກປະລິມານຂອງມັນໄດ້,” ຜູ້ປະສານງານດ້ານການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນິໂຄລສ໌ ຣາສມຸສເຊນ (Nichols Rasmussen) ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຄວາມປອດໄພ ແບບອອນລາຍ ໃນວັນອັງຄານນີ້.
"ແຕ່ໂຊກບໍ່ດີ ທີ່ມັນເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆ ເກີນໄປ, ໂດຍທີ່ຊາວອາເມຣິກັນ ຫຼືປະຊາຊົນໃນສະຫະລັດ ທີ່ເປັນຜູ້ກໍ່ເຫດ ຫຼືການໂຈມຕີທີ່ເປັນໜ້າຢ້ານກົວເລົ່ານີ້, ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈ ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມຮຸນ ແຮງໃນພາກສ່ວນອື່ນໆໃນໂລກ," ທ່ານໄດ້ກ່າວ. "ຊື່ຂອງພວກເຂົາ, ລະບົບຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ ປະກົດຢູ່ໃນບົດຂຽນ ຫຼືຄໍາເວົ້າຂອງຜູ້ໂຈມຕີທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາປະເພດນັ້ນໃນຕ່າງປະເທດ."
ຄວາມກັງວົນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃຫມ່; ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ແລະແມ່ນແຕ່ອະດີດສະມາຊິກລັດຖະສະພາສະຫະລັດບາງຄົນ ກໍມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຮ່ວມກັນ ມາຫຼາຍປີແລ້ວ ວ່າກຸ່ມທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການແຜ່ຂະຫຍາຍອຸດົມການຈຳແນກເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ແລະຝ່າຍຂວາຈັດ.