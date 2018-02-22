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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ແກຣມ ​​​​​​ນັກ​ສອນສາສະໜາ​ຄຣິດ ທີ່ມີ ອິດທິພົນທີ່ສຸດ ​​ເຖິງ​ແກ່​ມໍລະນະ​ກຳ ຮວມອາຍຸ ໄດ້ 99 ປີ

ພາບຂອງທ່ານ ບິລລີ ແກຣມ (Billy Graham) ນັກ​ສອນ ສາສະໜາ​ຄຣິດ ອາຍຸ 92 ປີ, ໃຫ້ສຳພາດ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ສະມາຄົມ ສອນສາສະໜາ ທີ່ນະຄອນ Charlotte, ລັດ Carolina ​ເໜືອ, 20 ທັນວາ 2010.

ນັກ​ສອນສາສະໜາ​ຄຣິດຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ທ່ານ Billy Graham ທີ່​ຖືກ​ມອງ​ກັນ​ວ່າ ​
ເປັນນັກ​ສອນ​ສາສະໜາ​ ທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດ ​ໃນ​ສັດຕະວັດ​ທີ 20 ​ໄດ້​ເຖິງ​ແກ່​ມໍລະນະ​ກຳ
ແລ້ວ ​ຮວມອາຍຸໄດ້ 99 ປີ ​ໃນວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້.

ທ່ານ Graham ​ໄດ້ລົ້ມປ່ວຍ​ ​ມາໄດ້ຫຼາຍປີ​ແລ້ວ​ແລະ​ເສຍ​ຊີວິດ​ ​ທີ່​ບ້ານ​ຂອງ​ທ່ານ
​ໃນ​ເມືອງ Montreat ລັດ Carolina ​ເໜືອ. ທ່ານ​ບໍ່​ຄ່ອຍໄດ້ປາກົດຕົວ ໃນທີ່​ສາທາລະນະ​ມາໄດ້ດົນນານແລ້ວ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າທ່ານ​ໄດ້​ໄປຮ່ວມ​ໃນ​ພິທີ​ສະຫຼອງວັນເກີດຄົບຮອບ 95 ປີ
​ໃນ​ເດືອນ​ພະຈິກ ປີ 2013 ນັ້ນ.

ນັກສອນສາສະໜາຄຣິດຊາວອາເມຣິກັນ ທ່ານບິລລີ ແກຣມ (Billy Graham) ກ່າວຕໍ່ຊາວຣັດເຊຍ ທີ່ນັບຖືສາສະໜາ Orthodox ທີ່ໂບດ Holy Ascension ໃນເມືອງ Novosibirsk, ຣັດເຊຍ, ກັນຍາ 1984.
ນັກສອນສາສະໜາຄຣິດຊາວອາເມຣິກັນ ທ່ານບິລລີ ແກຣມ (Billy Graham) ກ່າວຕໍ່ຊາວຣັດເຊຍ ທີ່ນັບຖືສາສະໜາ Orthodox ທີ່ໂບດ Holy Ascension ໃນເມືອງ Novosibirsk, ຣັດເຊຍ, ກັນຍາ 1984.

ທ່ານ Graham ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ຖື​ຄຳ​ພີ Bible ​ໂບກສະ​ບັດ​ຢູ່​ເທິງ​ຫົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ເວລາທີ່
​ທ່ານ​ສິດສອນ​ ຕໍ່​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 200 ລ້ານ​ຄົນ ​ໃນ​ 185 ປະ​ເທດແລະໃນດິນແດນ
ຕ່າງໆ. ທ່ານ​ໄດ້​ຈັດໃຫ້ມີການ​ໂ​ຮມຊຸມນຸມ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ທີ່ເອີ້​ນວ່າ ການເທດສະໜາຂອງ
ທ່ານບິລລີ ແກຣມ ຫຼື Billy Graham Crusades ທີ່​ມີ​ຜູ້​ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຫຼາຍ​ພັນໆ​ຄົນ​ແລະ
ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຜູ້​ຄົນ​ຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ ທາງ​ໂທລະພາບ ວິທະຍຸ ​ແລະ​ດາວ​ທຽມ. ​ໃນ​ຊ່ວງ 7
ທົດ​ສະ​ວັດ ຂອງ​ການເທດສະໜາສັ່ງສອນນັ້ນ. ທ່ານ Graham ໄດ້​ປະກາດ​ອອກ​ໄປ​ວ່າ
ຄວາມ​ເຊື່ອ​ແລະ​ການ​ຍອມຮັບ​ໃນພະ​ເຍຊູ​ຄຣິດ ແມ່ນ​ພຽງ​ຄຳ​ຕອບດຽວ ຕໍ່​ບັນຫາ​ຕ່າງໆ
​ນາໆ​ຂອງ​ມວນມະນຸດ​ເຮົາ.

ທ່ານ Graham ​ແມ່ນໄດ້ທຳການເທດສະໜາແບບ Crusades ຂອງທ່ານ​ໃນ​ທຸກໆ
ທະວີບ ນອກຈາກຂົ້ວ​ໂລກໃຕ້. ທ່ານ​ໄດ້​ສິດສອນ​ໃນ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ກຸ່ມ​ໂຊ​ຫວຽດ
ກ່ອນ​ການ​ສິ້ນ​ສຸດລົງ​ຂອງ​ລະບອບ​ການ​ປົກຄອງ​ຄອມມິວນິດ. ​ໃນ​ລະ​ດູ​ໜາວ​ຂອງ​ປີ
1994 ທ່ານ Graham ໄດ້​ສິດສອນ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນແລະ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ
​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ແລະ​ທາງ​ສາສະໜາຂອງປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ.
ຜົນ​ສະຫຼຸບ​ຂອງ​ການ​ເດີນທາງຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກນັ້ນ ກໍ​ແມ່ນວ່າ ທ່ານ​ຄື​ຜູ້ສອນ
​ສາສະໜາ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ສຳຄັນເປັນ ​ແບບຢ່າງ ທີ່​ສາມາດ​ສະຫຼຸບ​ໄດ້​ວ່າ
ສາສະໜາ​ຄຣິດ ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງເປັນສາສະໜາຂອງປະເທດຕາ​ເວັນ​ຕົກ
ອີກ​ຕໍ່ແລ້​ວ.

ສາສະໜາ​ດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ໃນ​ອາ​ຟຣິກາ ​ແລະ​ອາ​ເມຣິກາລາ​ຕິນ ​ແລະ​ເອ​ເຊຍ
ກວ່າ​ໃນ​ຢູ​ໂຣບມາເຖິງປັດຈຸບັນ. ​ໃນ​ຢູ​ໂຣບ ​ຍັງ​ເອີ້ນກັນ​ວ່າ ເປັນສາສະໜາຄຣິດ ຫຼື Christianity, ​ແຕ່​ວ່າ ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ແຂງ​ແກ່ນ ​ແລະ​ອຳນາດຫຍັງຫຼາຍ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​
ເຄີຍຢູ່​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ໂຣມ ​ແລະ​ໄດ້​ໂອ້​ລົມກັບ​ພະ​ສັນ​ຕະປະ​ປາ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້, ​
ແລະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ນຳຊີວິດ​ອັນ​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ Christianity ​
ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ແບບ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ເອີ້ນ​ວ່າ ໂລກ​ທີ 3,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ​
ທ່ານ Graham ​ໄດ້​ກ່າວໄວ້.

ນັກສອນສາສະໜາຄຣິດຊາວອາເມຣິກັນ ນິກາຍ Evangelist ທ່ານບິລລີ ແກຣມ (Billy Graham), ເຫັນຢູ່ກັບພັນລະຍາ ທ່ານນາງ Ruth, ຕອນທີ່ໄປເຖິງນະຄອນລອນດອນ, 6 ມິຖຸນາ 1959.
ນັກສອນສາສະໜາຄຣິດຊາວອາເມຣິກັນ ນິກາຍ Evangelist ທ່ານບິລລີ ແກຣມ (Billy Graham), ເຫັນຢູ່ກັບພັນລະຍາ ທ່ານນາງ Ruth, ຕອນທີ່ໄປເຖິງນະຄອນລອນດອນ, 6 ມິຖຸນາ 1959.


​ນັກສອນສາສະໜາແກຣມ ແມ່ນ​ເປັນ​ທີ່​ປຶກສາ​ທາງ​ຈິດ​ໃຈ ​ແລະ​ເປັນ​ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ​ຂອງ​ທຸກໆປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ ທ່ານ ​ແຮຣີ ທຣູແມນ (Harry Truman) ​
ໃນ​ຊຸມ​ປີ 1940 ​ເຖິງ​ທ່ານ ບາຣັກ ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໃນ​ສັດຕະວັດ​ທີ 20, ທ່ານ Graham ​
ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ເຊື້ອ​ເຊີນໃຫ້​ໄປ​ພາວະນາ​ແລະເທດສະໜາ ​ໃນ​ງານເທດສະການ​ຕ່າງ​ໆ
ໃນລະດັບ​ປະ​ເທດ ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ເຊັ່ນພິທີການສາບານ​ຕົວເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ປະທານາທິບໍດີທັງຫຼາຍ​.

ອະດີດ​ປະທານາທິບໍດີ George H. W. Bush ​ເອີ້ນ​ທ່ານ​ວ່າ “​ແມ່ນ​ເປັນ​ຜູ້​ສອນ​
ສາສະໜາ​ອາ​ເມຣິກັນ.” ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ທ່ານ ກໍ​ຄື ປະທານາທິບໍດີ George W. Bush
ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ເລີກ​ດື່ມສຸລາ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ Graham ​
ແລ້ວ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ປະມວນພາບ: Billy Graham

American Christian Evangelist Billy Graham 1918-2018
Photo Gallery:

American Christian Evangelist Billy Graham 1918-2018

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