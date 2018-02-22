ນັກສອນສາສະໜາຄຣິດຊາວອາເມຣິກັນ ທ່ານ Billy Graham ທີ່ຖືກມອງກັນວ່າ
ເປັນນັກສອນສາສະໜາ ທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດ ໃນສັດຕະວັດທີ 20 ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ
ແລ້ວ ຮວມອາຍຸໄດ້ 99 ປີ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານ Graham ໄດ້ລົ້ມປ່ວຍ ມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວແລະເສຍຊີວິດ ທີ່ບ້ານຂອງທ່ານ
ໃນເມືອງ Montreat ລັດ Carolina ເໜືອ. ທ່ານບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ປາກົດຕົວ ໃນທີ່ສາທາລະນະມາໄດ້ດົນນານແລ້ວ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານໄດ້ໄປຮ່ວມໃນພິທີສະຫຼອງວັນເກີດຄົບຮອບ 95 ປີ
ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2013 ນັ້ນ.
ທ່ານ Graham ແມ່ນເປັນຜູ້ທີ່ຖືຄຳພີ Bible ໂບກສະບັດຢູ່ເທິງຫົວຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່
ທ່ານສິດສອນ ຕໍ່ພວກຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 200 ລ້ານຄົນ ໃນ 185 ປະເທດແລະໃນດິນແດນ
ຕ່າງໆ. ທ່ານໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການໂຮມຊຸມນຸມທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ການເທດສະໜາຂອງ
ທ່ານບິລລີ ແກຣມ ຫຼື Billy Graham Crusades ທີ່ມີຜູ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍພັນໆຄົນແລະ
ເຂົ້າເຖິງຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍລ້ານຄົນ ທາງໂທລະພາບ ວິທະຍຸ ແລະດາວທຽມ. ໃນຊ່ວງ 7
ທົດສະວັດ ຂອງການເທດສະໜາສັ່ງສອນນັ້ນ. ທ່ານ Graham ໄດ້ປະກາດອອກໄປວ່າ
ຄວາມເຊື່ອແລະການຍອມຮັບໃນພະເຍຊູຄຣິດ ແມ່ນພຽງຄຳຕອບດຽວ ຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆ
ນາໆຂອງມວນມະນຸດເຮົາ.
ທ່ານ Graham ແມ່ນໄດ້ທຳການເທດສະໜາແບບ Crusades ຂອງທ່ານໃນທຸກໆ
ທະວີບ ນອກຈາກຂົ້ວໂລກໃຕ້. ທ່ານໄດ້ສິດສອນໃນບັນດາປະເທດກຸ່ມໂຊຫວຽດ
ກ່ອນການສິ້ນສຸດລົງຂອງລະບອບການປົກຄອງຄອມມິວນິດ. ໃນລະດູໜາວຂອງປີ
1994 ທ່ານ Graham ໄດ້ສິດສອນໃນປະເທດຈີນແລະເກົາຫຼີເໜືອ ບ່ອນທີ່ທ່ານ
ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳທາງການເມືອງແລະທາງສາສະໜາຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ຜົນສະຫຼຸບຂອງການເດີນທາງຂອງທ່ານໃນທົ່ວໂລກນັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ ທ່ານຄືຜູ້ສອນ
ສາສະໜາຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສຳຄັນເປັນ ແບບຢ່າງ ທີ່ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ
ສາສະໜາຄຣິດ ບໍ່ໄດ້ສະເພາະເຈາະຈົງເປັນສາສະໜາຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ
ອີກຕໍ່ແລ້ວ.
“ສາສະໜາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເຂັ້ມແຂງ ໃນອາຟຣິກາ ແລະອາເມຣິກາລາຕິນ ແລະເອເຊຍ
ກວ່າໃນຢູໂຣບມາເຖິງປັດຈຸບັນ. ໃນຢູໂຣບ ຍັງເອີ້ນກັນວ່າ ເປັນສາສະໜາຄຣິດ ຫຼື Christianity, ແຕ່ວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມແຂງແກ່ນ ແລະອຳນາດຫຍັງຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າ
ເຄີຍຢູ່ທີ່ນະຄອນໂຣມ ແລະໄດ້ໂອ້ລົມກັບພະສັນຕະປະປາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້,
ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານຈະເຫັນພ້ອມນຳຊີວິດອັນແທ້ຈິງຂອງ Christianity
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນແບບໃນອັນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ເອີ້ນວ່າ ໂລກທີ 3,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ
ທ່ານ Graham ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ນັກສອນສາສະໜາແກຣມ ແມ່ນເປັນທີ່ປຶກສາທາງຈິດໃຈ ແລະເປັນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຂອງທຸກໆປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ ທ່ານ ແຮຣີ ທຣູແມນ (Harry Truman)
ໃນຊຸມປີ 1940 ເຖິງທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໃນສັດຕະວັດທີ 20, ທ່ານ Graham
ແມ່ນໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ໄປພາວະນາແລະເທດສະໜາ ໃນງານເທດສະການຕ່າງໆ
ໃນລະດັບປະເທດ ຂອງສະຫະລັດ ເຊັ່ນພິທີການສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີທັງຫຼາຍ.
ອະດີດປະທານາທິບໍດີ George H. W. Bush ເອີ້ນທ່ານວ່າ “ແມ່ນເປັນຜູ້ສອນ
ສາສະໜາອາເມຣິກັນ.” ລູກຊາຍຂອງທ່ານ ກໍຄື ປະທານາທິບໍດີ George W. Bush
ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເລີກດື່ມສຸລາ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ Graham
ແລ້ວນັ້ນ.
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ປະມວນພາບ: Billy Graham
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