ເດັກນ້ອຍ ອາເມຣິກັນ ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ຈາກກິລາເຕະບານໂລກຫຼາຍຂຶ້ນ

ກິລາເຕະບານໂລກ 2022 ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ອາທິດທີສາມແລ້ວ, ເຊິ່ງແມ່ນອາທິດສຸດທ້າຍຂອງການແຂ່ງຂັນກິລາ ທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າ The Beautiful Game. ໃນມື້ນີ້ກໍຈະເປັນການແຂ່ງຂັນຮອບ 8 ທີມສຸດທ້າຍ ຫຼື ຮອບກ່ອນຮອງຊະນະເລີດຂອງຄູ່ທຳອິດ ລະຫວ່າງປະເທດ ໂຄຣເອເຊຍ ກັບ ບຣາຊິລ ແລະ ຄູ່ທີສອງ ປະເທດ ເນເທີແລນ ກັບ ອາເຈັນຕີນາ.
ໃນ ສະຫະລັດ ກິລາເຕະບານແມ່ນຍັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເປັນຮອງກິລາ ອາເມຣິກັນ ຟຸດບອລ, ບາສເກັດບອລ ແລະ ເບສບອລ ຢູ່. ແຕ່ກິລາເຕະບານແມ່ນກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນມີນັກເຕະອາເມຣິກັນຫຼາຍຄົນໄດ້ໄປຄ້າແຂ່ງໃນທະວີບຢູໂຣບຫຼາຍຂຶ້ນ, ເດັ່ນກວ່າໝູ່ກໍແມ່ນຫົວໜ້າທີມ ທ້າວ ຄຣິສຕຽນ ພູລີຊິກ ທີ່ເຕະໃຫ້ທີມ ແຊລຊີ ໃນປະເທດ ອັງກິດ. ເມື່ອກິລາເຕະບານໂລກໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນມັນໄດ້ເປັນແຮງກະຕຸ້ນ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເດັກນ້ອຍຢາກເປັນນັກເຕະບານທີ່ໂດ່ງດັງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຄົນອາເມຣິກັນກໍໄດ້ສົ່ງເສີມລູກຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເຕັມທີ່ຄື ຄົນອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວຢູ່ລັດຟລໍຣິດາທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ
“ເຕະບານໂລກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຊາຍຂອງອ້າຍຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ. ລາວມັກເວົ້າຕະ ຫຼອດວ່າຢາກເປັນນັກເຕະບານອາຊີບ. ອ້າຍກະສົ່ງເພິ່ນເຂົ້າທີມຢູ່ໄມອາມີນີ້ແຫຼະລຸ້ນ 13 ປີ. ອ້າຍກັບເມຍກະສົ່ງເສີມຢ່າງເຕັມທີ່. ເພິ່ນເຕະກອງກາງ, ຫວັງວ່າເພິ່ນຊິຕັ້ງໃຈເຕະຈົນຄວາມຫວັງເປັນຈິງ.”
ທີມຊາດ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຂົ້າຮອບ 16 ທີມສຸດທ້າຍແຕ່ໄດ້ຜ່າຍແພ້ໃຫ້ທີມຊາດ ເນເທີແລນ 3 ປະຕູຕໍ່ 1.
ການແຂ່ງຂັນຮອບກ່ອນຮອງຊະນະເລີດຄູ່ທີສາມ ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນເສົາລະຫວ່າງ ທີມຊາດ ໂມຣັອກໂກ ກັບ ທີມ ປອກຕຸຍການ ແລະ ຕິດຕາມດ້ວຍຄູ່ຂອງທີມແຊັ້ມເກົ່າປະເທດ ຝຣັ່ງ ພົບກັບ ອັງກິດ, ເຊິ່ງຄູ່ນີ້ຄາດວ່າຈະມີຄົນຕິດຕາມຊົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ.