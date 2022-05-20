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ວັນສຸກ, 20 ພຶດສະພາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຊາວ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ເລີ່ມ​ເມື່ອຍ​ກັບ​ໂຣກ​ລະ​ບາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ຢຸດ​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກຫຼາຍ​ຂຶ້ນ

​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກ​ຢູ່​ໃນ​ລົດ​ໄຟ, ນະ​ຄອນ ນິວຢອກ, 19 ເມ​ສາ 2022.

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນແມ່ນ​ເລີ່ມ​ເມື່ອຍ​ກັບ​ໂຣກ​ລະ​ບາດ ໂຄວິດ-19 ແລ້ວ. ຄົນ​ສ່ວນຫຼາຍ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກ​ໃນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ. ໃນ​ເດືອນ​ທຳ​ອິດ​ປີ 2022 ນີ້​ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່ ໂອ​ໄມ​ຄ​ຣອນ Ba.2 ໄດ້​ຄອບ​ງຳ​ການ​ລະ​ບາດ​ຢູ່​ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ. ແຕ່​ຂ່າວ​ດີ​ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ ສາຍ​ພັນ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ບໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ໄຂ້​ໜັກ ແລະ ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ.

ເນື່ອງ​ຈາກ​ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່​ບໍ່ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ອາ​ການ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຄື​ແດ​ລ​ຕ້ານັ້ນ, ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈຶ່ງບໍ່​ຮູ້​ສຶກ​ຢ້ານ. ຮ້ານ​ອາ​ຫານ ແລະ ຫ້າງ​ຊັບ​ພະ​ສິນ​ຄ້າ​ຕ່າງໆ ​ແມ່ນ​ມີ​ສະ​ພາບ​ຄ້າຍ​ຄື​ກ່ອນ​ເກີດ​ໂຣກ​ລະ​ບາດ. ຄົນ​ລາວ​ທ່ານ​ນຶ່ງ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ນິວ​ຢອກ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​ພາບ​ການ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ວ່າ “ຄົນ​ຢູ່​ ນິວຢອກ ເຂົາໄປຫຼິ້ນ​ໄປ​ທ່ຽວ​ປານບໍ່​ມີ​ໂຣກ​ລະ​ບາດ. ເຂົາ​ບໍ່​ສົນ​ແລ້ວ​ໂຄວິດ, ເຂົາ​ບໍ່​ຢ້ານ​ລະ. ຄົນ​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກນີ້​ແມ່ນ​ສ່ວນ​ນ້ອຍ, ຜູ້​ທີ່​ມີອ​າ​ການ​ເຂົາ​ກະ​ມີ​ແຕ່​ກວດ​ເອົາ​ເອງ​ຢູ່​ບ້ານ ແຕ່​ອັນ​ກວດ​ຢູ່​ບ້ານ​ມັນ​ກະ​ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ແນ່ນອນ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ 100 ເປີ​ເຊັນ ໃຜ​ຕິດບໍ່​ຕິດ​ກະ​ບໍ່​ຮູ້. ແຕ່ເຮົາກະ​ປ້ອງ​ກັນ​ໂຕ​ເອງ​ຕະຫຼອດ, ໃສ່​ໜ້າ​ກາກ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ ເຮົາ​ບໍ່​ຢາກ​ເປັນ​ໄຂ້. ທິດ​ໜ້າ​ເຮົາ​ຊິ​ໄປ​ທ່ຽວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແຮງ​ຢ້ານບໍ່​ຢາກ​ຕິດ​ເຊື້ອ.”

ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້​ອ​ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່​ນ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ສູງ​ຄືນ​ອີກ ແຕ່ບໍ່​ໄວ​ຄື​ເມື່ອ​ກ່ອນ. ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ​ທີ່​ໄດ້​ສັກ​ຢາ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ແມ່ນເກືອບ 70 ເປີ​ເຊັນ. ການ​ສຶກ​ສາ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ໄດ້​ສັກ​ຢາ​ຄົບ​ຖ້ວນ ແລະ ໄດ້​ສັກ​ເຂັມ​ບູ​ສ​ເຕີ​ແມ່ນ​ມີ​ພູມ​ຄຸ້ມ​ກັນ​ທີ່​ແຂງ​ແກ່ນ ​ຕໍ່​ສາຍ​ພັນໃໝ່ ອີງ​ຕາມ​ເວັບ​ໄຊ້ Yale Medicine.

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