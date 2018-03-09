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ກະດູກ​ທີ່ພົບ ​ໃນ​ປີ 1940 ນັ້ນ ອາດເປັນກະດູກ ຂອງນັກບິນຍິງ ​ເອຍຮາດ ທີ່ຫາຍສາບສູນໄປ

​ທ່ານນາງ ອາ​ເມ​ເລຍ ​ເອຍຮາດ (Amelia Earhart) ອະດີດ ນັກ​ບິນ​ອາເມຣິກັນຄົນທໍາອິດ ທີ່ບິນຂ້າມມະຫາສະໝຸດອັດລັງຕິກ ຜູ້ດຽວ ແລະ ຕໍ່ມາໄດ້ ຫາຍສາບສູນ ໃນປີ 1937.

ກະດູກ​ທີ່​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ເກາະໃນ​ມະຫາ​ສະມຸດປາຊີຟິກ ທີ່ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ
ຫລີກ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ​ໃນ​ປີ 1940 ນັ້ນ ​ແມ່ນກະດູກ​ຂອງ​ທ່ານນາງ ອາ​ເມ​ເລຍ ​ເອຍ
ຮາດ (Amelia Earhart) ນັກ​ບິນ​ທີ່​ເລົ່າ​ຂານ​ກັນ​ມາ​ວ່າໄດ້​ຫາຍ​ສາບສູນ​ໄປ,
ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງນັກມະນຸດວິທະຍາ​ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້.

​ໃນ​ບົດຂຽນ ຢູ່​ໃນ​ວາລະສານ Forensic Anthropology ນັ້ນ ທ່ານ ຣີເຈີດ
​ແຈນຊ໌ (Richard Jantz) ​ເວົ້າວ່າ ຫລັກ​ຖານ​ແມ່ນ “ດີ​ຫລາຍສົມຄວນ” ວ່າ​
ມັນເປັນ​ຊາກ​ກະດູກ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ.

ການ​ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ​ກະດູກ​ທີ່​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ກາະ ນີກຸ​ມາ​ໂຣ​ໂຣ (Nikumaroro)
ທີ່​ດໍາ​ເນີນ​ໄປ​ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ​ໄດ້​ສະຫລຸບວ່າ ມັນ​ເປັນ​ກະດູກ​ຂອງ​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ.

ນັບ​ແຕ່​ນັ້ນມາ ກະດູກ​ກໍ​ໄດ້​ເສຍ​ໄປ. ​ແຕ່​ວ່າ​ທ່ານແຈນຊ໌ ​ໄດ້​ໃຊ້​ເຕັກນິກ​ໃໝ່​ເພື່ອ
​ສຶກສາ​ເບິ່ງ​ການ​ວັດ​ແທກ​ກະດູກ ​ທີ່​ໄດ້​ບັນທຶກ​ໄວ້ ​ແລະ​ເວົ້າວ່າ ​ກະດູກ​ເຫລົ່ານັ້ນ
ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ສະຫລຸບ​ໄດ້​ວ່າ ​ມັນ​ເປັນ​ຂອງ​ຜູ້ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ມີ​ແຕ່​ຜູ້ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ຖືກ​ບັນທຶກ​ໄວ້​ວ່າ​ອາດ​ເປັນ​ເຈົ້າຂອງກະ
ດູກ ພວກ​ນີ້ ນັ້ນກໍ​ຄື ທ່ານນາງ ອາ​ເມ​ເລຍ ​ເອຍຮາດ (Amelia Earhart).

ມີ​ທິດ​ສະ​ດີ​ທີ່​ນັບ​ບໍ່ຖ້ວນ ​ກ່ຽວກັບ​ເຫດການ​ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ລວມທັງພວກ​ເຫັນ
​ເຫດການ​ທີ່ເວົ້າວ່າ​ ລາວ​ຖືກ​ຍີ່ປຸ່ນ​ຈັບ​ເປັນຊະເລີຍ.

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