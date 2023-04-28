ປາກິສຖານກ່າວໃນວັນພະຫັດນີ້ິ້ວ່າ ຕົນພວມຊື້ນ້ຳມັນດິບລາຄາຖືກຈາກຣັດເຊຍ ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແບບເປັນໄນຈາກສະຫະລັດ ແລະການຈັດສົ່ງງວດທຳອິດຈະໄປເຖິງປາກິສຖານໃນໄວໆນີ້.
ທ່ານມາຊູດ ຄານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດປາກິສຖານ ປະຈຳສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຢູ່ວໍຊິງຕັນ ຈັດຂຶ້ນໂດຍສະຖາບັນເອເຊຍໃຕ້ຂອງສູນກາງວິລສັນກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນໃນອະນາຄົດລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.
ທ່ານຄານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ສັ່ງຊື້ນ້ຳມັນຈາກຣັດເຊຍແລະການເຄື່ອນໄຫວນີ້ແມ່ນໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບລັດຖະບານສະຫະລັດ. ບໍ່ມີການເຂົ້າໃຈຜິດໃດໆລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນແລະອິສລາມາບັດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.”
ນັກການທູດປາກິສຖານໄດ້ກ່າວຕອບຕໍ່ການສະເໜີແນະທີ່ວ່າ ການຊື້ພະລັງງານຈາກຣັດເຊຍດັ່ງກ່າວ ອາດຈະບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ຄວາມສຳພັນທີ່ວຸ້ນວາຍຢູ່ແລ້ວຂອງປາກິສຖານກັບສະຫະລັດ.