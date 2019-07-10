ທະນາຍຄວາມດ້ານສິດທິມະນຸດສາກົນ ທ່ານນາງ ອາມາລ ຄລູນີ ແລະ ທ່ານນາງ
ຄີລຽນ ກາແລັກເກີ ຄິວຊີ ຈະນຳພາໃນການຕໍ່ສູ້ຄະດີ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ນັກຂ່າວ ຟີລິບ
ປິນ ທ່ານນາງ ມາເຣຍ ເຣັສຊາ, ຜູ້ທີ່ມັກຈະຕຳນິວິຈານປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ ທ່ານ
ໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໂດຍບໍລິສັດທະນາຍຄວາມ Doughty
Street Chambers ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ ປະເທດ ອັງກິດ
ຂອງລາວນັ້ນ, ທ່ານນາງ ຄລູນີ ໄດ້ເອີ້ນທ່ານນາງ ເຣັສຊາ ວ່າ “ເປັນນັກຂ່າວທີ່ກ້າຫານ
ຜູ້ທີ່ຖືກປະຫັດປະຫານ ສຳລັບການລາຍງານຂ່າວ ແລະ ລຸກຕໍ່ສູ້ກັບການລ່ວງລະເມີດ
ສິດທິມະນຸດ.”
ທ່ານນາງ ເຣັສຊາ, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດານັກຂ່າວຫຼາຍຄົນໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າ
“ບຸກຄົນແຫ່ງປີ” ສຳລັບປີ 2018 ໂດຍວາລະສານ “TIME” ນັ້ນ, ແມ່ນຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງເວັບ
ໄຊ້ຂ່າວອອນໄລນ໌ຊື່ວ່າ “Rappler”. ລາວຖືກຈັບກຸມຫຼາຍຄັ້ງ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບ
ການໜີພາສີ ແລະ ການໝິ່ນປະໝາດ, ລວມທັງການຈັບກຸມຂອງລາວໃນເດືອນກຸມພາ
ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍງານປີ 2012 ກ່ຽວກັບ ນັກທຸລະກິດຊາຍທີ່ເຊື່ອມໂຍງ
ກັບການຄາດຕະກຳ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຢາເສບຕິດ.
ໃນລາຍງານບັນນາທິການທີ່ຖືກຕີພິມ ໃນວາລະສານ Columbia Jounalism
Review ໃນປີນີ້, ທ່ານນາງ ເຣັສຊາ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ດູເຕີເຕ ກ່ຽວກັບ ເປັນຜູ້ນຳພາ
ໃນການປາບປາມຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ອົງການຂ່າວ ແລະ ນັກຂ່າວ, ລວມທັງທ່ານນາງ
ເອງ.