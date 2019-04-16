ດັ່ງທຸກໆປີຊາວລາວໃນເຂດນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງນໍາພາໂດຍເຈົ້າອາວາດວັດລາວພຸດທະວົງໃນປີນີ້ກໍໄດ້ຈັດງານສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວເພື່ອ ໃຫ້ລູກຫລານໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະສືບສານປະເພນີອັນດີງາມຂອງລາວເຮົາໄວ້. ບຸນໃໝ່ລາວປີນີ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນເປັນເວລາສອງວັນ ຄືໃນວັນເສົາແລະວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ແລະປາກົດວ່າໃນງານບຸນປີນີ້ ນອກຈາກ ຄົນໃນປະຊາຄົມລາວແລ້ວ ກໍມີຍັງມີຄົນຈາກເຊື້ອຊາດອື່ນເຂົ້າຮ່ວມຊົມງານ ແລະກິດຈະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນການປະກວດນາງສັງຂານອີກດ້ວຍ. ເອົາລະ ເພື່ອບໍ່ເປັນການເສຍເວລາ ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານ ໄປຟັງລາຍງານຈາກ ບົວສະຫວັນ, ນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົານຳກັນເລີຍເນາະ.
ສະບາຍດີປີໃໝ່ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫລາຍ. ຜ່ານໄປນັ້ນ ກໍຄືສຽງຕີຄ້ອງ ຮ້ອງ ໂຮ ສຽງເສບໃນຂະນະທີ່ມີການຟ້ອນເຊີ້ງແຫ່ນາງສັງຂານສຳລັບປີໃໝ່ ພ.ສ. 2562, ປີກຸນປີນີ້ ຢູ່ທີ່ວັດລາວພຸດທະວົງ, ເມືອງແຄັດແລັດ (Cattlet), ລັດ ເວີຈິເນຍ ຊຶ່ງໄດ້ດຶງດູດເອົາຄົນຫລາຍກວ່າ 3,000 ຄົນຈາກນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນແລະລັດໃກ້ຄຽງເຊັ່ນລັດເມຣີແລນ ແລະ ລັດອື່ນໆຢູ່ລຽບຕາມແຄມຝັ່ງມະຫາສະໝຸດແອັດລັງຕິກ ທີ່ຢູ່ກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ເຂົ້າຮ່ວມນຳ. ວັດລາວພຸດທະວົງ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດໃຕ້ຂອງນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນທີ່ຢູ່ໄກປະມານ 80 ກິໂລແມັດ. ພະສົງອົງຄະເຈົ້າໃນວັດດັ່ງກາວ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາອອກຕົນຍາດໂຍມ ໃຫ້ສາມັກຄີກັນເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆສືບສານປະເພີນີໃນການສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ລາງມາໄດ້ເກືອບ 40 ປີແລ້ວ, ອີງຕາມຄຳບອກເລົ່າຂອງທ່ານ ສົມພອນ ໄຊຍະສິດເສນາ, ອະດີດຄະນະກຳມະການຈັດງານບຸນປີໃໝ່ລາວ ແລະທີ່ປຶກສາຂອງຄະນະກຳມະການການຈັດງານບຸນໃນປີນີ້.
ເຊີນເບິ່ງວີດິໂອຂະບວນແຫ່ນາງສັງຂານ ສຳລັບປີໃໝ່ ພ.ສ. 2562, ປີກຸນປີນີ້
ດັ່ງປີກ່ອນໆ ງານບຸນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນສອງມື້ ຄືໃນ ວັນທີ 13 ຫາ 14 ເມສາ ແຕ່ 9:00 ໂມງເຊົ້າ ຮອດ 7 ໂມງແລງ. ມື້ທີ 1 ດໍາເນີນໄປພາຍໃຕ້ທ້ອງຟ້າອັນແຈ່ມໃສ ເຖິງຈະມີອາກາດທີ່ຂ້ອນຂ້າງເຢັນແດ່ ແຕ່ກໍມີແສງແດດເລັກນ້ອຍ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພໍດີອົບອຸ່ນ. ສ່ວນມື້ທີ 2 ແມ່ນຟ້າຂ້ອນຂ້າງມືດ ແດ່ເລັກນ້ອຍແຕ່ການສະຫລອງແລະຄົບງັນກໍຍັງດໍາເນີນໄປຢ່າງຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນ. ມື້ທີນຶ່ງນັ້ນ ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍພິທີທາງສາດສະໜາ, ການສົງພະ, ຕິດຕາມມາດ້ວຍງານສະແດງສິນລະປະ ປະກອບກັນໄປກັບການຄັດເລືອກເອົານາງສັງຂານ, ຫລັງຈາກນັ້ນ ປະມານ 5 ໂມງແລງກໍມີການແຫ່ນາງສັງຂານ, ການຮັບສິນ ຮັບພອນຂອງນາງສັງຂານຈາກເຈົ້າອາວາດວັດ ມະຫາບຸນມີ ກິດຕິທຳມະວັນໂນ ແລະຈົບລົງດ້ວຍການຫົດສົງພະພຸດທະຮູບຂອງນາງທັງເຈັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເປັນນາງສັງຂານປີນີ້. ສ່ວນມື້ທີສອງ ກໍມີການຕົບປະທາຍ ແລະເສບຄັນຕາມປະເພນີ.
ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກເປັນນາງສັງຂານປີນີ້ກໍຄືນາງຫົງພະຈັນ ລີຊາ ພູມິນ ຊຶ່ງເປັນລູກສາວຂອງຊາວລາວ ທີ່ມາຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອສຶກສາຮໍ່າ ຮຽນຕໍ່ໃນຂະແໜງເທັກໂນໂລຈີ ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ Information Technology ໃນປີທີ 4 ຫລືປີສຸດທ້າຍ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດເມຊັນ (George Mason), ລັດເວີຈີເນຍ. ໃນການໃຫ້ສຳພາດຢູ່ຫລັງເວທີ ກ່ອນທີ່ນາງສາວຄົນງາມອາຍຸ 24 ປີຄົນນີ້ຈະອອກໄປເດີນປະກວດເທິງເວທີເປັນຄັ້ງທີ 3 ນັ້ນ ນາງໄດ້ບອກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະຂັ້ນຕອນໃນການປະກວດ, ຄັດເລືອກນາງສັງຂານດັ່ງນີ້:
ເມື່ອຖາມວ່າເປັນຫຍັງນາງຈຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມປະກວດນາງສັງຂານເຖິງສອງປີຕິດຕໍ່ກັນນັ້ນນາງບອກວ່າ:
ສຳລັບຈຸດເດັ່ນຂອງງານບຸນປີໃໝ່ປີນີ້ກໍຄື ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ດຶງດູດເອົາຄົນລາວ ແຕ່ກໍຍັງດຶງດູດເອົາຄົນມາຈາກປະຊາຄົມອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໃກ້ເຂດນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນດີຊີເຂົ້າຮ່ວມອີກດ້ວຍ, ດັ່ງທ່ານ ສົມພອນໄດ້ເວົ້າສູ່ຟັງຕາມການສັງເກດການຂອງເພິ່ນວ່າ:
ນອກຈາກການໄປທຳພິທີທາງສາດສະໜາ ແລະຊົມການສະແດງສິນລະປະ ພ້ອມທັງແຫ່ນາງສັງຂານແລ້ວ ຝູງຄົນທັງຫລາຍກໍມັກພາກັນໄປຊື້ເຄື່ອງປູກ ຂອງຝັງ ໂດຍສະເພາະພືດເຂດຮ້ອນ ເຊັ່ນຕົ້ນຜັກບົວລະພາ, ຜັກກະເພົາ, ຕົ້ນຂີ້ຫູດ, ຕົ້ນຜັກສະເມັກ ແລະພືດຜັກອື່ນໆ ທີ່ຫາຊື້ຍາກຢູ່ຕາມຮ້ານທົ່ວໄປໃນສະຫະລັດ. ເອື້ອຍພູທອນ ໄຊຍະຈັກ ພ້ອມກັບໝູ່ຄູ່ຂອງເພິ່ນໄດ້ເລົ່າເຖິງການນຳເອົາພືດຜັກມາຂາຍໃນງານບຸນປີນີ້ສູ່ຟັງວ່າ:
ເອື້ອຍພູທອນພ້ອມກັບຄອບຄົວ ແລະໝູ່ຄູ່ຂອງເພິ່ນຍັງເລົ່າສູ່ວີໂອເອຟັງວ່າ ຜູ້ຄົນມັກຊື້ພືດຜັກ ແລະຕົ້ນໄມ້ທີ່ຄົນມັກປູກຢູ່ລາວເຮົາເພື່ອໄປປູກຢູ່ເຮືອນຂອງຕົນໃນໄລຍະນີ້ ຍ້ອນວ່າມັນຮອດລະດູປູກພືດພໍດີ ເພາະມັນໄດ້ຍ່າງເຂົ້າລະດູບານໃໝ່ໃນສະຫະລັດ. ແລະປີນີ້ພວກເພິ່ນບອກວ່າໄດ້ຂາຍດີເປັນພິເສດ.
ສະຫລຸບແລ້ວ ງານບຸນປີໃໝ່ປີນີ້ມີຄົນຈາກປະຊາຄົມລາວ ແລະປະຊາຄົມອື່ນໆຈາກຫລາຍລັດເຂົ້າມາຮ່ວມຊົມ ແລະທຳພິທີທາງສາດສະໜາ. ສ່ວນສິ່ງທີ່ດຶງດູດຄົນໄປຊົມງານບຸນປີໃໝ່ ທີ່ວັດລາວພຸດທະວົງນັ້ນ ນອກຈາກການເຂົ້າຮ່ວມພິທີທາງສາດສະໜາ, ຊົມການສະແດງສິນລະປະ, ການກິນອາຫານລາວ ແລ້ວ, ຍັງມີຕົ້ນໄມ້ລະດູຮ້ອນທີ່ຜູ້ຄົນຊອກຫາຊື້ໄດ້ຍາກນັ້ນອີກດ້ວຍ.
ອ່ານສະຫລຸບລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ
Lao New Year celebration held on April 13-14 at Buddhavong Lao Temple, about 80 kilometers south of Washington DC, attracted over 3,000 people of diverse ethnics, especially those who are Americans with Lao, Thai, Cambodian, and Vietnamese backgrounds in Washington DC area.
ເຊີນຊົມພາບສະໄລ໌ກ່ຽວກັບງານສະຫລອງປີໃໝ່ລາວ ທີ່ວັດລາວພຸດທະວົງ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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