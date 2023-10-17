ລົດຖັງ Abrams M1A1 ທີ່ຖືກຜະລິດໃນ ສະຫະລັດ ທັງໝົດ 31 ຄັນທີ່ໄດ້ສັນວ່າຈະມອບໃຫ້ ກີຢິບ ໂດຍລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ໄປຮອດ ຢູເຄຣນ ແລ້ວ, ອີງຕາມກອງທັບ ສະຫະລັດ.
ພັນເອກ ມາຕິນ ໂອດອນແນລ໌, ໂຄສົກທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບກອງທັບບົກ ສະຫະລັດ ໃນຢູໂຣບ ແລະ ອາຟຣິກາ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າຊາວ ຢູເຄຣນ ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຝຶກຊ້ອມ ກ່ຽວກັບ ລົດຖັງດັ່ງກ່າວກັບກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໃນ ເຢຍຣະມັນ ກໍໄດ້ເດີນທາງກັບໄປ ຢູເຄຣນ ເຊັ່ນກັນ, ພ້ອມກັບລູກປືນ ແລະ ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ຕ່າງໆຂອງລົດຖັງນັ້ນ.
ທ່ານ ໂອດອນແນລ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້. ຈາກຈຸດນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ມັນຈະຂຶ້ນນຳເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະພິຈາລະນາວ່າເວລາໃດ ແລະ ຢູ່ບ່ອນໃດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະນຳໃຊ້ຄວາມສາມາດນີ້.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບເວົ້າວ່າມັນອາດໃຊ້ເວລາກ່ອນທີ່ລົດຖັງ Abrams ຈະຖືກສົ່ງໄປສະໜາມລົບ, ໃນຂະນະທີ່ກອງທະຫານ ຢູເຄຣນ ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການອົງປະກອບການສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆ ແລະ ພິຈາລະນາເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ຈະໃຊ້ລົດຖັງນັ້ນເພື່ອຜົນສະທ້ອນທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ໂອດອນແນລ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຢູເຄຣນ ຈະຮອບຄອບ ກ່ຽວກັບ ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ໆເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ມັນ. ລົດຖັງ Abrams ແມ່ນນຶ່ງໃນລົດຫຸ້ເກາະທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນຂໍ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ງ່າຍຕໍ່ບັນຫາທີ່ຊັບຊ້ອນ. ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ, ມັນແມ່ນການພິຈາລະນາຂອງ ຢູເຄຣນ ທີ່ຈະບັນລຸຄວາມສຳເລັດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ.