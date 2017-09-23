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ເອເຊຍ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍົກລະດັບ ການເຕືອນ ຂຶ້ນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບ ພູໄຟ ທີ່ເກາະບາຫລີ

ພູໄຟ Agung ຢູ່ທີ່ເກາະບາຫລີຂອງອິນໂດເນເຊຍ.

ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ​ໄດ້​ຍົກລະດັບການ​ເຕືອນ ກ່ຽວ​ກັບພູ​ໄຟ ທີ່​ເກາະບາ​ຫລີຊຶ່ງ​
ເປັນ​ບ່ອນ​ຕາກ​ອາກາດ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງຂຶ້ນ​ສູງ​ສຸດ ຍ້ອນ​ຢ້ານ​ວ່າ ພູ​ໄຟ​ດັ່ງກ່າວ​ອາດ​ຈະລະ
​ເບີດໃນ​ໄວໆ​ນີ້.

ປະຊາຊົນ ແລະ​ພວກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຫຼາຍພັນ​ຄົນ ​ໄດ້​ຖືກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານຕ່າງໆ
​ໃກ້ໆ​ພູ​ໄຟ Agung ຊຶ່ງ​ໄດ້​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ​ເທື່ອ​ຫລ້າ​ສຸດ​ ​ເມື່ອ 50 ປີ​ກ່ອນ.

​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ໄດ້ເຕືອນ​ຜູ້​ຄົນ ບໍ່​ໃຫ້ພາກັນ​ເດີນ​ປ່າ ​ໃນ​ລັດສະໝີ 9 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຫ່າງຈາກ
ປາກ​ພູ​ໄຟ ທີ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄວັນ​ອອກ​ມາ ປົກ​ຄຸມ​ສະຖານ​ບ່ອນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວທີ່​ໄດ້​ຮັບຄວາມ​ນິ
ຍົມໃນ​ເກາະ​ດັ່ງກ່າວ.

​ໃນ​ອາທິດ​ນີ້ ​ໄດ້​ເກີດ​ການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອ​ນຂະໜາດ​ນ້ອຍ​ຫຼາຍຮ້ອຍເທື່ອ ​ທີ່​ພູ​ໜ່ວຍນີ້
ຊຶ່ງ​ຕັ້ງປະມານ 70 ກິ​ໂລ​ແມັດຫ່າງ​ຈາກ​ເມືອງກູ​ຕ້າ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສະຖານ​ທີ່​ທ່ອງທ່ຽວ​ສຳ
ຄັນ ​ໄປ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ເໜືອ. ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ ​ເວົ້າວ່າ ​ໄດ້​ມີ​ການຍົກຍ້າຍ​ຜູ້
​ຄົນ​ເກືອບ 10,000 ຄົນອອກ​ໄປ​ຈາກ​ບໍລິ​ເວນ​ດັ່ງກ່າວ ​ແລະ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ການ​ຍົກ
ຍ້າຍ​ຜູ້​ຄົນອອກ​ໄປ​ຕື່ມ​ອີກ.

ການຍົກຍ້າຍຊາວບ້ານ ອອກຈາກບ່ອນຕ່າງໆ ໃກ້ຈອມພູ Agung
ການຍົກຍ້າຍຊາວບ້ານ ອອກຈາກບ່ອນຕ່າງໆ ໃກ້ຈອມພູ Agung

ທ່ານ Sutopo Nugroho ຈາກ​ອົງກາ​ນຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພພິບັດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກ່າວ​ວ່າ “ການ​
ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ພູ​ໄຟ​ຍັງ​ສູງ​ຢູ່ແລະ​ມີ​ຮ່ອງຮອຍ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າລະດັບ​ຂອງ​ແມັກ
​ມາ​ໄດ້​ສູງ​ຂຶ້ນຈົນ​ລົ້ນອອກ​ມາ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ບໍ່​ຄວນ​ມີ​ກິດຈະການ​ໃດໆ​ເລີຍ​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ ພາຍ​ໃນ​ລັດສະໝີ​ທີ່​ກຳນົດ​
ໄວ້ ​ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ມີ​ການລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ.”

​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ອື່ນໆຂອງ
​ເກາະ​ດັ່ງກ່າວ ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ລົບ​ກວນ​ແຕ່​ປະການ​ໃດ. ຖ້ຽວ​ບິນ​ຕ່າງໆ​ທີ່ສະໜາມ​ບິນ​
ສາກົນ​ບາ​ຫລີ ​ແມ່ນ​ມີ​ກັນ​ຕາມ​ໝາຍ​ກຳນົດ​ທີ່​ເປັນ​ປົກກະຕິ.

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