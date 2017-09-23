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ພາສາຕ່າງໆ
ສຸຂະພາບກັບວິທະຍາສາດ

ອຸດສາຫະກຳ ຜະລິດ​​ເຫຼົ້າ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໃຫ້ຂໍ້ມູນຜິດໆ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ໂຣກມະເຮັງ

ທ່ານໝໍກວດເບິ່ງເຕົ້ານົມ ຫຼື mammograms, ແບບສະເພາະ ຜ່ານທາງ X-ray ຂອງນົມ, ທີ່ກວດເບິ່ງໂຣກເນື້ອງອກ, ໃນນະຄອນ Nice, ຝຣັ່ງ, 4 ມັງກອນ, 2008.

ພວກ​ນັກວິທະຍາສາດ ​ໄດ້​ພາກັນກ່າວ​ຫາ ອຸດສາຫະກຳຜະລິດເຫຼົ້າ ວ່າໃຫ້ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຜິດໆ
ແກ່​ສາທາລະນະຊົນ ເລື່ອງການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ລະຫວ່າງ​ການ​ດື່ມ​ເຫຼົ້າ ກັບໂຣ​ກມະ​ເຮ​ງ.
ພວກ​ນັກຄົ້ນຄວ້າ ຈາກ​ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລລອນ​ດອນ ຂະ​ແໜງອະນາ​ໄມ ​ແລະໂຣກ
ເຂດ​ຮ້ອນ ຫຼື London School of Hygiene and Tropical Medicine ປຽບທຽບ​ບົດບາດດັ່ງກ່າວ ໃສ່ກັບ​ຄວາມພະຍາຍາມຂອງອຸດສາຫະກຳ ຢາສູ​ບ ທີ່​ໂຕ້ແຍ້ງ
ເລື່ອງການ​ເຊື່ອ​ມ​ໂຍງ ລະຫວ່າງ ການ​ສູບຢາ ​ກັບໂຣກ​ມະ​ເຮັ​ງໃນປອດ ຊຶ່ງ​ວັນນະສອນ
ຈະມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ Henry Ridgwell ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ.

ລິງໂດຍກົງ

ພວກ​ນັກຄົ້ນຄວ້າ ພາກັນ​ເບິ່ງ​ website ຂອງ​ 28 ອົງການຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ທີ່​ເປັນ​ຕົວ
​ແທນ​ໃຫ້​ອຸດສາຫະກຳຜະລິດ​ເຫຼົ້າ ​ແລ້ວກໍ​ສະຫຼຸບ​ວ່າ ຕົກມາເຖິງດຽວນີ້ ພວກນີ້ສ່ວນ
ໃຫຍ່ ​ແມ່ນ​ພາກັນບິດ​ເບື​ອນ ຫຼື​ບໍ່ ກໍບໍ່​ເວົ້າບໍ່ຖືກ ກ່ຽວກັບຫຼັກ​ຖານຂອງຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​
ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ ທີ່ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ເຫຼົ້າ​.

ທ່ານ Mark Petticrew ອາຈານ​ສອນ ທີ່ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລລອນ​ດອນ ຂະ​ແໜງ
ອະນາ​ໄມ ແລະ​ໂຣກ​ເຂດ​ຮ້ອນເວົ້າວ່າ “ເພາະສະ​ນັ້ນຈຶ່ງວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ອາດຈະ
ເຫັນຢູ່​ແມ່ນ​ເລື່ອງ​ບັນຫາທາງ​ສຸຂະພາບ ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ການ​ດື່ມ​ເຫຼົ້າ ທີ່​ກ່າວ​ເຖິງ​ຢູ່
ໃນ​ໜ້າ website, ​ແຕ່​ວ່າ ເລື່ອງໂຣ​ກມະ​ເຮັ​ງ​ແມ່ນ ຂາດ​ຫາຍ​ໄປ ຫຼື​ບໍ່ ກໍ​ເປັນ​ບາງ​
ແບບ​ສະ​ເພາະ ​ແມ່ນ​ຂາດ​ຫາຍ​ໄປ ​ໂດຍສະ​ເພາະ​ມະ​ເຮັ​ງ​ເຕົ້ານົມ ຫຼື ມະ​ເຮັ​ງລຳ​ໄສ້.”

ອົງການ​ພັນທະ​ມິດ​ນາໆ​ຊາດທີ່​ມີ​ຫ້ອງການ​ຢູ່​ນະຄອນຫຼວງ​ວໍຊີງ​ຕັນ ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ
ເລື່ອງ​ການ​ດື່ມ​ເຫຼົ້າ ຫຼື IARD ແມ່ນ​ຖືກກ່າວ​ຫາວ່າ ເຮັດໃຫ້ມະຫາຊົນເຂົ້າໃຈຜິດ ​
ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ຕິດ​ແປດໂຣກມະ​ເຮ​ງບາງ​ຢ່າງ ​ທັງ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະສ້າງ
ຄວາມສັບສົນ​ໃນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍຍົກເອົາປັດໃຈຕ່າງໆເຂົ້າມາຫຍຸ້ງນຳ.​
ຂອງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕ່າງ​ໆ ທັງຫຼາຍ​ນັ້ນ.

​ໃນ​ຖະແຫຼງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ ທີ່​ນຳອອກໂດຍ VOA ນັ້ນ ອົງການ IARD ​ໄດ້​ໂຕ້ແຍ້ງ
ບົດ​ສະຫຼຸບ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ການ​ແບ່ງປັນ ຫຼັກ​ຖານ​ທາງ​ວິ​ທະ​ຍາສາ​ດ ​
ປັດຈຸ​ບັນ ທັງຢືນຢູ່ກັບ​ຂໍ້ມູນ​ທີ່​ມີ​ພ້ອມທີ່​ພວກ​ເຮົາ ​ໄດ້​ຈັດ​ພິມ​ລົງ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດື່ມ
​ສຸລາ​ແລະ​ສຸຂະພາບ.”

ພວກຜູ້​ຂຽນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ດັ່ັງກ່າວ ໄດ້​ປຽບທຽບບົດ​ບາດ​ຂອງອຸດສາຫະກຳໃສ່ກັບ​
ຂອງ​ພວກບໍລິສັດ​ຢາ​ສູບຍັກ​ໃຫຍ່​ທັງຫຼາຍ​ທີ່​ໄດ້​ໂຕ້ແຍ້ງ​ມາເປັນເວລາຍາວ​ນານ
ເລື່ອງ​ການ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງ​ໂຣກມະ​ເຮັ​ງ​ກັບ​ຢາສູບ​.

“​ໃນ​ພະຣາດຊະອານາຈັກ​ອັງກິດ ປະມານ 4 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ກໍລະນີ​ໂຣກມະ​ເຮັ​ງ ​
ແມ່ນພົວພັນ​ກັບ​ການ​ດື່ມ​ສຸລາ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ​ສິ່ງສຳຄັນ​ທີ່​ຄວນ​ຈົດ​ຈຳ ກໍຄື
ຄວາມ​ສ່ຽງແທ້ໆນັ້ນ ແມ່ນຕ່ຳສົມຄວນ ສຳ​ຫຼັບ​ພວກທີ່ບໍ່ດື່ມຫຼາຍ. ​ແຕ່​ຄວາມ​ຈິງ​
ກໍຄືວ່າຂໍ້​ມູນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ່ຽງ​ນັ້ນ ​ທີ່ໄດ້ເຜີຍແພ່ ​ໂດຍ​ອົງການ​ພວກນີ້ ແມ່ນບິດ​
ເບືອນ ​ແລະ​ພາໃຫ້ເຂົ້າໃຈ​ຜິດ.”

ລາຍ​ງານ​ນີ້​ກ່າວວ່າ ການຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ໄປ ​ແມ່ນມີຄວາມ​ຈຳ​ເປັນຢ່າງຮີບ​ດ່ວນ​ ທີ່​ວ່າ​ອຸດສາຫະກຳຜະລິດເຫຼົ້າ ບິດ​ເບືອນຂໍ້​ມູນ​ໃນການ​ສ່ຽງແນວອື່ນ ​ເຊັ່ນ​ໂຣ​ກຫົວ​ໃຈ​
ນັ້ນ ຫຼືບໍ່.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ເຊີນຊົມ: ອຸດສາຫະກຳເຫຼ້າ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໃຫ້ຂໍ້ມູນຜິດໆຕໍ່ສາທາລະນະ ກ່ຽວກັບກການພົວພັນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ໂຣກມະເຮງ

Alcohol Industry Accused of Misleading Public Over Cancer Risk
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