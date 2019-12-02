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​ອາ​ລ​ບາ​ເນຍ ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ ຈາກ​ນາ​ນາ​ຊາດ ໃນ​ການ​ບູ​ລະ​ນະ​ຟື້ນ​ຟູ ຫຼັງ​ຈາກ​ຖືກ​ກະ​ທົບ ໂດຍ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຂອງ​ອາ​ລ​ບາ​ເນຍ ທານ​ອີ​ດີ ຣາ​ມາ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ພິ​ທີ​ສົ່ງ​ສະ​ການ ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄອບ​ຄົວ ຄາ​ຣາ 6 ຄົນ ທີ່​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ, ​ໃນ​ອາ​ລ​ບາ​ເນຍ, ທີ່​ເມືອງ​ທີ​ມານ, ​ວັນ​ທີ 29 ພະ​ຈິກ 2019. REUTERS/Florion Goga

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຂອງ​ອາ​ລ​ບາ​ເນຍ ພວມ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ນາໆ​ຊາດ ເພື່ອ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ແລະ​ ດ້ານ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ຫຼັງ​ຈາກ​ຖືກ​ກະ​ທົບ​ໂດຍ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ເມື່ອ​ສັບ​ປະ​ດາ​ແລ້ວນີ້.

ທ່ານ ເອ​ດີ ຣາ​ມາ ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ວ່າ “ແທ້​ໆ​ແລ້ວ ອັນ​ນີ້ ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ເລີຍ ​ທີ່​ມະ​ນຸດ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ແຕ່​ພຽງ​ຜູ້​ດຽວ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ງົບ​ປະ​ມານ ໄດ້ຖືກ​ປັບ​ປຸ​ງ​ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບຂອງ ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ແຕ່​ຊາວ​ອາ​ລ​ບາ​ເນຍ ຍັງ​ຕ້ອງ​ການ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຈາກ​ນາ​ໆ​ຊາດ.

ທ່ານ​ຣາ​ມາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ຂຽນ​ໜັງ​ສື​ຫາ ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ເພື່ອ​ຂໍ​ໃຫ້​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ສະ​ວະ​ກອນ​ໂຍ​ທາ ຈາກ ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ກຳ​ລັງເຮັດ​ວຽກຮ່ວມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຢູ່​ໃນ​ອາ​ລ​ບາ​ເນຍ ເພື່ອ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ.

ເຈົ້າ​ຄອງ​ນະ​ຄອນ​ ດູ​ເຣ​ສ ເມືອງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ໜັກ​ທີ່​ສຸດ ໄດ້​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ ມະ​ຫາ​ຊົນໄດ້​ໂວຍ​ວາຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໄປ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ “ຮູ້​ສຶກ​ເພິ່ງ​ພໍ​ໃຈ” ທີ່​ມີ​ພຽງ 50 ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ. ທ່ານ​ນາງ ວາ​ລ​ໂບ​ນາ ​ຊາ​ໂກ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ ຮູ້​ສຶກ “ເສຍ​ໃຈ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ໃນ​ແງ່​ລົບ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕໍ່​ຄຳ​ຖະ​ແ​ຫລງ ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ໄດ້​ກ່າວ​ໄປ ພາຍ​ໃຕ້​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ ທີ່​ເກີນກວ່າ​ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ.”

​ປະ​ຕິ​ບັດການ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ ແລະ​ການກອບ​ກູ້ຫາ​ພວກ​ທີ່​ລອດ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ໃນ​ອາ​ລ​ບາ​ເນຍ ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ເມື່ອ​ວັນ​ເສົາ​ຜ່ານ​ມາ ຕາມ​ທີ່ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄປ.

ເມືອງ ທູ​ມານ ເປັນ​ເມືອງ​ນ້ອຍ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ທີ່​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ກັບ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ຈາກ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ຜ່ານ​ມາ​ ໂດຍ​ມີ​ຈຳ​ນວນ 26 ຄົນ​ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ, ເຊິ່ງ 6 ຄົນ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ຄອບ​ຄົວ​ດຽວ​ກັນ ແລະ​ໝົດທຸກ​ຄົນ​ ຍົກ​ເວັ້ນ​ແຕ່​ຜູ້​ດຽວ ມີ​ອາ​ຍຸ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 30 ປີ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ໄປ​ຝັງ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ຜ່ານ​ມານີ້.

ໃນ​ເມືອງ​ທ່າ​ເຮືອ ​ດູ​ເຣ​ສ ຫ່າງ​ຈາກ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ທີ​ຣາ​ນາ ກ້ຳ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ 30 ກິ​ໂລ​ແມັດ ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ໄດ້​ສັງ​ຫານ 24 ຄົນ. ຍັງ​ມີ​ອີກຜູ້​ນຶ່ງ​ກໍ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ ໃນ​ເມືອງ ​ເຄີ​ຣ​ບິນ.


ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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