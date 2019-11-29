ປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ຖືກແຜ່ນດິນໄຫວກະທົບໃສ່ໃນອາລບາເນຍ ຍັງມີຄວາມຢ້ານກົວຢູ່ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ການສັ່ນສະເທືອນຂະໜາດນ້ອຍລົງມາ ຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ມີເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງໃນລະດັບ 5.0 ຖືກບັນທຶກ ຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງທູເມນ (Thumane) ຢູ່ໃນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງພາຍຫລັງທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຍົກເລີກການປະຕິບັດງານໃນການຊອກຄົ້ນຫາ ແລະ ກອບກູ້ຊີວິດຄົນ ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ຫລັງຈາກໄດ້ຊ່ວຍເອົາສົບຂອງພວກທີ່ຖືກລາຍງານວ່າຫາຍສາບສູນນັ້ນອອກມາແລ້ວ.
ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງໃນລະດັບ 6.4 ທີ່ສັ່ນສະເທືອນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ ເດືອດຮ້ອນຫລາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນເມືອງທູເມນ (Thumane) ບ່ອນທີ່ມີ 23 ຄົນເສຍຊີວິດຊຶ່ງລວມທັງ 7 ຄົນທີ່ມາຈາກຄອບຄົວດຽວ ນັ້ນ.
"ເທວະດາໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮັກສາສອງຄົນ (ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ) ພວກເຮົາໄວ້ ແຕ່ເພິ່ນກໍໄດ້ເອົາຊີວິດຂອງ 7 ຄົນ ພັດພາກຈາກພວກເຮົາໄປ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນາງ ຊຸລ ຄາຣາ (Sul Cara) ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ. ນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ບັດນີ້ ພວກເຮົາກຳລັງສຸມໃສ່ທຳການເຄົາລົບສົບເພື່ອໄວ້ອາໄລແກ່ພວກທີ່ເສຍຊີວິດໄປ ເພື່ອເປັນການໃຫ້ກຽດ ແລະເຮັດຕາມປະເພນີທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດ. ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມທີ່ສຸດ ທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຂງແກ່ນອອກມາ ໃນຂະນະທີ່ນຳເອົາສົບຂອງ 7 ຄົນທີ່ພວກເຮົາຮັກຫອມໄປຝັງ. ອັນນີ້ເປັນໂສກນາດຕະກຳທີ່ໜັກໜ່ວງຫລາຍທີ່ສຸດ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ແບກຫາບ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ, ທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນມາຈາກເມືອງນີ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມາຈາກທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ.”
ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນສູງເຖິງ 47 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ການປະຕິບັດງານໃນການຊອກຄົ້ນຫາໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອື່ນ ແຕ່ວ່າພວກຊ່ວຍກູ້ໄພ ນັບມື້ນັບມີຄວາມຫວັງໜ້ອຍລົງວ່າ ຈະໄດ້ພົບພວກທີ່ຍັງມີຊີວິດ ຫລົງເຫລືອຢູ່.