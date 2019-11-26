ການປະທະຂອງແຜ່ນດິນໄຫວຢ່າງແຮງຕໍ່ເຂດນະຄອນຫລວງຂອງອາລບາເນຍ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອງຄານມື້ນີ້ ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະຫລາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ການສຳຫລວດທາງທໍລະນີວິທະຍາຂອງສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ແຜ່ນດິນໄຫວດ່ງກ່າວມີຄວາມແຮງຂະໜາດ 6.4 ໂດຍທີ່ມີຈຸດໃຈກາງຂອງການໄຫວຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນຫລວງຕີຣານນາໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ 30 ກິໂລແມັດ.
ພວກພະນັກງານກູ້ໄພທີ່ພະຍາຍາມຊອກຫາ ແລະຊ່ວຍເອົາຄົນອອກມາຈາກຕຶກອາຄານທີ່ຖືກເປ່ເພ ແລະທຳລາຍນັ້ນ.
ໂຄສົກປະຈໍາກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເວົ້າວ່າ ສົບຂອງ 3 ຄົນໄດ້ຖືກພົບເຫັນ ຢູ່ໃນຊາກຫັກພັງຂອງຕຶກອາພາດເມັນໃນເມືອງດູເຣັສ (Durres).
ພວກພະນັກງານໄດ້ພົບສົບຂອງອີກ 2 ຄົນ ຢູ່ໃນຊາກຫັກພັງຂອງຕຶກອາຄານຫລັງນຶ່ງທີ່ພັງລົງມາຢູ່ໃນບ້ານທູເມນ (Thumane) ໃນຂະນະທີ່ມີອີກຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດໄປພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ໂດດລົງມາຈາກຕຶກຫລັງນຶ່ງໃນເມືອງເຄີບິນ (Kurbin).