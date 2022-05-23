ທ່ານອາລບານີສ ກຽມທີ່ຈະໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມຄວດ ໃນຖານະນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ຂອງອອສເຕຣເລຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ກ່າວໃນມື້ວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະເດີນທາງໄປຮ່ວມປະຊຸມ ຂອງກຸ່ມຄວດ (Quad) ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນປະເທດຍີປຸ່ນ ເພື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ, ອີງຕາມລາຍງານຈາກອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີສ໌.
ກຸ່ມປະເທດ ຄວດ ປະກອບດ້ວຍ ສະຫະລັດ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ອິນເດຍ.
“ການປະຊຸມຂອງບັນດາຜູ້ນໍາ ຄວດ ແມ່ນມີຄວາມຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງສໍາລັບ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ກຸ່ມຄວດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປທົ່ວໂລກວ່າ ມີການປ່ຽນແປງຂອງລັດຖະບານ, ຈະມີການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍບາງຢ່າງ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນຕໍ່ໂລກ,” ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວຢູ່ໃນຮ້ານກາເຟແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໃຈກາງເມືອງ ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນຊິດນີ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ມີການພົບປະສົນ ທະນາກັບບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ແລະສະມາຊິກສະພາທ້ອງຖິ່ນ.
ທ່ານ ອາລບານີສ ໄດ້ກ່າວເສີມວ່າ ໃນມື້ວັນຈັນທີ 23 ນີ້, ສາມາຊິກພັກແຮງງານຂອງທ່ານທັງ 5 ຄົນ ຈະສາບານຕົນເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງລັດຖະມົນຕີ, ລວມເຖິງໂຕທ່ານເອງ ທີ່ຈະສາບານຕົນເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ຜົນການນັບຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນທາງການ ອາດຈະໃຊ້ເວລາຕື່ມອີກຫຼາຍມື້, ດ້ວຍການນັບການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ທີ່ເປັນປະຫວັດການເຖິງ 2 ລ້ານ 7 ແສນຄະແນນ, ໂດຍເລີ້ມໃນຕອນສວາຍຂອງມື້ວັນອາທິດວານນີ້, ເຊິ່ງເປັນເວລາ 2 ມື້ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງເທື່ອແລ້ວ.