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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພໍ່​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ ທີ່​ໂຕນ​ໄປຮ່ວມ​ ກຸ່ມ​ລັດອິ​ສ​ລາມ​ ຟ້ອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ສ​ຫລ ເພື່ອ​ໃຫ້​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ລາວ ກັບ​ຄືນ​ມາ ປະ​ເທດນີ້​ໄດ້

ພວກ​ຜູ້​ຍິງ​ທີ່​ເອົາ​ຜ້າ​ຄຸມ​ຫົວ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ເປັນ​ພ​ັນ​ລະ​ຍາ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາ​ມ ພາ​ກັນ​ຍ່າງ​ໄປ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງຂອງ​ນັກ​ລົບ​ຍິງ​ຈາກກອງ​ທັ​ບປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຊີ​ເຣຍ (SDF) ຢູ່​ຄ້າຍ al-Hol ໃນ​ເຂດຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອຂອງ​ຊີ​ເຣຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 17 ກຸມ​ພາ, 2019

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ພໍ່​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ເກີດ​ຢູ່ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ໄດ້ໂຕນ​ໄປ​ຮ່ວມ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍລັດ​ ອິ​ສ​ລາມ ໄດ້​ຍື່ນ​ຟ້ອງຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ທ​ຣຳໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ເພາະລາວ ​ຢາກ​ໃຫ້​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ລາວ ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຍັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້.

ສູນ​ກາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ຕາມ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ສຳ​ລັ​ບ​ຄົນ​ມຸ​ສ​ລິມ​ໃນ​ອາ​ເມ​ຣິກ​າ ທີ່
ເອີ້ນ​ຫຍໍ້​ວ່າ CLCMA ໄດ້​ຍື່ນຟ້ອງ ​ໂດຍ​ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ແກ່ ທ້າວ Ahmed Ali Muthana, ພໍ່​ຂອງ​ນາງ Hoda Muthana ແລະ​ພໍ່​ຕູ້​ຂອງ​ລູກນ້ອຍ​ຂອງ​ນາງ.

ສູນ​ກາງ CLCMA ເວົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ ສຳ​ນວນ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ດັ່ງ​ກ່າວແມ່ນ​ເພື່ອ "ຫາ​ທາງ​ອະ​ທິ​ບາຍ ​ຕໍ່​ການ​ບັນ​ເທົາທີ່​ເປັນ​ການ​ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ຮັບ​ຮູ້​ເຖິງ​ການ​ເປັນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງຂອງ​ນາງ Hoda Muthana, ແລະ ເປັນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະເປັນຄຳ​ສັ່ງ​ ທີ່​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້ສະ​ຫະ​ລັດດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມທີ່​ດີ ​ເພື່ອ​ຈະ​ໃຫ້​ນາງ ແລະ​ລູກ​ນ້ອຍ​ຂອງ​ນາງ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້."

ທ້າວ Hassan Shibly, ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງນາງ Hoda Muthana, ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 24 ປີ, ຢູ່​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວໃນ​ເມືອງ Tampa, ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ, ວັນ​ທີ 20 ກຸມ​ພາ, 2019
ທ້າວ Hassan Shibly, ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງນາງ Hoda Muthana, ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 24 ປີ, ຢູ່​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວໃນ​ເມືອງ Tampa, ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ, ວັນ​ທີ 20 ກຸມ​ພາ, 2019

ສຳ​ນວນຟ້ອງ​ທາງພົນ​ລະ​ເມືອງ ໄດ້​ຖືກ​ຍື່ນ ໂດຍ​ມີ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ທີ່​ຂຽນ​ວ່າ "ບໍ່​ໄດ້​ປົກ​ປ້ອງ​ໃຫ້​ນາງສາ​ມາດຫລີກ ​ຈາກ​ການດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ອາຍາ​ໄດ້ ແຕ່​ວ່າ ເປັນ​ການ​ຫາ​ທາງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຮັບ​ຮູ້​ຕໍ່​ກາ​ນ​ເປັນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຂອງ​ນາງ, ທີ່​ນາງ​ໄດ້​ມີ​ກ່ອນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາ​ກ​ປະ​ເທດ​ໄປ ທີ່ບໍ່ໄດ້​ມີ​ການ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ້ງ​ໃດໆ ແລະ​ຮັບ​ຮູ້​ການ​ເປັນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ຂອງລູກຊາຍ​ນ້ອຍ​ຂອງ​ນາງ.

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າ​ງປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຖົກ​ຖຽງ​ວ່າ ຜູ້​ຍິງ​ຄົນ​ນັ້ນ ບໍ່​ແມ່ນ ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ​ແລະ​ບໍ່​ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເດີ​ນ​ທາງ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈາກ
ຊີ​ເຣຍ ຍ້ອນ​ພໍ່​ຂອງ​ນາງ​ແມ່ນ​ນັກ​ການ​ທູດ​ເຢ​ເມນ.

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