ຜູ້ປົກຄອງລັດ ອາລາບາມາ ທ່ານນາງ ເຄ ໄອວີ, ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ, ໄດ້ເຊັນກົດ
ໝາຍຫ້າມການເຮັດແທ້ງລູກເກືອບໝົດທຸກປະເພດ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານນາງ ໄອວີ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ເຖິງຜູ້ສະໜັບສະໜູນຮ່າງກົດ
ໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວຫຼາຍຄົນ, ການອອກກົດໝາຍນີ້ ໄດ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ຂໍ້ພິສູດອັນ
ຈະແຈ້ງ ຕໍ່ຄວາມເຊື່ອທີ່ເລິກເຊິ່ງຂອງຊາວ ອາລາບາມາ ທີ່ວ່າ ທຸກໆຊີວິດແມ່ນມີຄ່າ
ແລະ ທຸກໆຊີວິດແມ່ນຂອງຂວັນທີ່ສັກສິດຈາກພະເຈົ້າ.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນລັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ ສະຫະລັດ ນັ້ນ
ໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕໍ່ສູ້ທາງ
ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການ ທີ່ຈະກາຍເປັນກົດໝາຍ ການແທ້ງລູກທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່
ສຸດຂອງປະເທດ.
ສະມາຄົມການວາງແຜນຄອບຄົວ ແຫ່ງ ອາເມຣິກາ ໄດ້ປະຕິຍານໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ
ຈະຕໍ່ສູ້ກັບຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃນສານ. ປະທານຂອງສະມາຄົມດັ່ງກ່າວ ທ່ານນາງ
ເລນາ ເວັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ມີທາງເລືອກ. ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ສິດທິຂອງ
ຄົນຫຼາຍລຸ້ນໃນອະນາຄົດ.”
ສະພາສູງທີ່ມີສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍນັ້ນ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 25
ຕໍ່ 6 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການແທ້ງລູກໃນທຸກໄລຍະຂອງການຖືພາ ເປັນອາຊະຍາກຳທີ່ສາ
ມາດນຳມາລົງໂທດໄດ້ ດ້ວຍການຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກເຖິງ 99 ປີ ຫຼື ຕະຫຼອດຊີວິດ ສຳລັບ
ຜູ້ທີ່ທຳການແທ້ງລູກ, ແນວໃດກໍຕາມແມ່ຍິງທີ່ພະຍາຍາມ ຫຼື ກຳລັງທຳການແທ້ງລູກ
ຢູ່ນັ້ນ ຈະບໍ່ຖືກລົງໂທດ. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນອັນດຽວກໍຈະແມ່ນເມື່ອສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງຜູ້ນັ້ນ
ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຂັ້ນຮຸນແຮງ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ໄດ້ປະຕິເສດການພະຍາຍາມທີ່ຈະເພີ່ມຂໍ້ຍົກເວັ້ນສຳລັບ
ການຖືກຂົ່ມຂືນ ຫຼື ການຮ່ວມເພດລະຫວ່າງຍາດຕິພີ່ນ້ອງ.
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