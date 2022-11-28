ພວກຫົວຮຸນແຮງອາລ-ຊາບັບ ຖືກປິດລ້ອມ ຢູ່ໂຮງແຮມ ໃນນະຄອນຫລວງໂມກາດີສຊູ

ເຫດລະເບີດແຕກ ແລະການຍິງກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ທີ່ໂຮງແຮມແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງຂອງໂຊມາເລຍ ທີ່ຖືກໂຈມຕີໂດຍກຸ່ມກະບົດ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ສີ່ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໃນຕອນກາງຄືນຢູ່ໃນໂຮງແຮມນັ້ນ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຝຣັ່ງເອເອັຟພີ (AFP).
"ພວກມືປືນທີ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຖືກປິດລ້ອມໃຫ້ຢູ່ໃນຫ້ອງນຶ່ງໃນຕຶກໂຮງແຮມ ແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ກຳລັງຈະຍຸດຕິການປິດລ້ອມໃນໄວໆນີ້... ມາຮອດດຽວນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຢືນຢັນການເສຍຊີວິດຂອງສີ່ຄົນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໂມຮາເມັດ ດາເຮຍ (Mohamed Dahir) ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP.
ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters) ລາຍງານວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດໂຊມາເລຍໄດ້ຍົກເລີກກອງປະຊຸມ ສໍາລັບທັງສອງສະພາຂອງຕົນ ຍ້ອນການໂຈມຕີໂຮງແຮມຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງ.
ພວກຫົວຮຸນແຮງອາລ-ຊາບັບ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີແບບສະຫຼັບຊັບຊ້ອນໃສ່ໂຮງ ແຮມວິລລາ ໂຣສຊາ (Villa Rossa) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ມີການຮັັກສາຄວາມປອດໄພ ຢູ່ບໍ່ໄກຈາກທຳນຽບປະທານາທິບໍດີໃນນະຄອນຫລວງໂມກາດີສຊູ ແລະ ຄຸກທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ, ອີງຕາມຜູ້ທີ່ເຫັນເຫດການ ແລະຕຳຫຼວດ. ໂຮງແຮມແຫ່ງນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ນັກການເມືອງເຂົ້າມາພັກຢູ່ເລື້ອຍ.
ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການໄດ້ເຫັນກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພພິເສດ ເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າໄປຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ. ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດພົນລະເຮືອນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍຄົນ.
ໃນການລົງຂໍ້ຜ່ານຄວາມທາງສື່ສັງຄົມເທເລແກຣມ (telegram) ນັ້ນ ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງກ່າວວ່າ ພວກນັກລົບຂອງຕົນໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດທະຫານສະຫລະຊີບອັນນຶ່ງ.
ການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງລັດຖະບານໂຊມາເລຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກນັກລົບທ້ອງຖິ່ນ ສືບຕໍ່ໂຈມຕີພວກຫົວຮຸນແຮງໃນລັດເຮີຊາແບລ (Hirshabelle) ແລະລັດກາລມາດັກ (Galmudug).
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂຊມາເລຍ ທ່ານຮາມຊາ ອັບດີ ບາເຣ (Hamza Abdi Barre) ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ກ່າວວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງ 600 ກວ່າຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບອີກ 1,200 ຄົນ ໃນສາມເດືອນ ຂອງການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ ຕໍ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.