ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອາລຊາບັບ ໄດ້ເພີ້ມທະວີການໂຈມຕີຕໍ່ພວກນັກລົບທີ່ນິຍົມກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນເຂດບາຣີ ຊຶ່ງເປັນເຂດພູຜາ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງໂຊມາເລຍ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ກ່າວວ່າ ໃນອາທິດນີ້ ກຸ່ມອາລຊາບັບໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາທີ່ຕັ້ງຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ນິຍົມກຸ່ມລັດ ອິສລາມຢູ່ໃນສອງເຂດ. ນຶ່ງໃນນັ້ນ ແມ່ນເອີ້ນວ່າ ເຂດແອລ-ມີຣາລີ (El-Miraale) ຊຶ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງທາງນ້ຳ ຊຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນຈຸດ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດການປະທະກັນ. ບ່ອນທີສອງທີ່ກຸ່ມອາລຊາບັບ ເຂົ້າຍຶດເອົາ ແມ່ນບ້ານ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ເຊບາບ (Shebaab) ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງໃຕ້ເມືອງການດາລາ ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວ.
ພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ນິຍົມກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ພາກັນຖອຍກັບຄືນໄປເຂດພູຜາ ແຕ່ພວກ
ນັກຊ່ຽວຊານກໍກ່າວວ່າ ການສູ້ລົບກັນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຍັງບໍ່ສິ້ນສຸດລົງເທື່ອ.
ທ່ານອັບດີ ຮາສຊານ ຮຸສເຊນ ແມ່ນອະດີດຫົວໜ້າສືບລັບຂອງເຂດພັນທ໌ແລນ ຊຶ່ງໄດ້
ຕິດຕາມເບິ່ງການສູ້ລົບກັນ ເທື່ອຫລ້າສຸດ ລະຫວ່າງທັງສອງກຸ່ມ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ພວກເຂົາສູ້ລົບກັນ ເພື່ອເຂົ້າຄວບຄຸມເຂດພູຜາ ຊຶ່ງເປັນຖານທີ່ໝັ້ນຂອງ
ກຸ່ມລັດອິສລາມ.”
ກຸ່ມອາລຊາບັບໄດ້ໂຈມຕີກຸ່ມລັດອິສລາມໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມາ ຫລັງຈາກກຸ່ມອາລຊາ
ບັບໄດ້ສົ່ງກຳລັງຂອງຕົນແຊກຊຶມເຂົ້າໄປໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກ່າວ
ກັນວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ກ້າຫານຫຼາຍ ເພື່ອຈະເຂົ້າໄປເຖິງບ່ອນຫລົບລີ້ຂອງກຸ່ມ
ລັດອິສລາມ.
ທ່ານຮຸສເຊນ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມອາລຊາບັບ ໄດ້ເສຍໄຊໃນການສູ້ລົບກັນຮອບທຳອິດ ໃນກາງ
ເດືອນທັນວາປີກາຍ ແລະສູນເສຍພວກນັກລົບຈຳນວນນຶ່ງ ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ເຕົ້າ
ໂຮມກຳລັງກັນຄືນໃໝ່ ແລະເປີດສາກບຸກໂຈມຕີຮອບສອງ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້. ທ່ານກ່າວ
ວ່າ ເຂດແອລ-ມີຣາລີ (El-Miraale) ຊຶ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງທາງນ້ຳເວລານີ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການ
ຄວບຄຸມຂອງກຸ່ມອາລຊາບັບແລ້ວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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