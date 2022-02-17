ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຕິດອາວຸດອາລ-ຊາບາບ ໂຈມຕີປ້ອມຕໍາຫຼວດໂມກາດິສຊູ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄົນ

ມີຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄົນໄດ້ຖືກສັງຫານເມື່ອກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຕິດອາວຸດອາລ-ຊາບາບ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີປ້ອມຕໍາຫຼວດຫຼາຍແຫ່ງ ແລະຈຸດກວດຄວາມປອດໄພຫຼາຍແຫ່ງໃນຕອນເດິກຂອງມື້ວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນ ແລະອ້ອມຮອບນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູຂອງໂຊມາເລຍ, ອີງຕາມການກ່າວ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະພວກຫົວຮຸນແຮງ.
ໂຄສົກຕໍາຫຼວດແຫ່ງຊາດຂອງໂຊມາເລຍ ພັນເອກອັບດິຟາຕາ ເອເດັນ ຮັສຊັນ (Abdifatah Aden Hassan) ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີເຊິ່ງເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນກ່ອນນຶ່ງໂມງຕອນເຊົ້າ ຂອງເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ປ້ອມຕໍາຫຼວດ ແລະຈຸດກວດຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນສອງບໍລິເວນໃກ້ຄຽງທີ່ຂ້ອນຂ້າງສະຫງົບ ຄື ເຂດກາດາ (Kahda) ໃນນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູ ແລະເຂດເມືອງດາຣຸສຊາແລມ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງ.
“ພວກເຮົາຕົກໃຈກັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງລະເບີດ ແລະຕາມມາດ້ວຍສຽງຍິງປືນຢ່າງໜັກ,” ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງດາຣຸສຊາແລມຄົນນຶ່ງຜູ້ທີ່ຂໍບໍ່ໃຫ້ເປີດ ເຜີຍໂຕຕົນຂອງລາວ ຍ້ອນມີຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຈະຖືກໂຈມຕີ.
ສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດຂອງໂຊມາເລຍໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 5 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ສອງຄົນແມ່ນເດັກນ້ອຍ.
ອີງຕາມລາຍງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການແພດກ່າວວ່າ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກນໍາເຂົ້າໄປຮັບການຮັກສາໃນໂຮງໝໍ.
ທັງສອງເຂດນີ້ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບຄັ້ງໃຫຍ່ໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມາ ອັນເນື່ອງມາຈາກຄອບຄົວຂອງຊາວໂຊມາເລຍຈໍານວນຫຼາຍ ໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ນະທີ່ນັ້ນ ຫຼັງຈາກຕ້ອງພັດຖິ່ນຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສ ພາຍໃນປະເທດ.
ດາຣຸສຊາແລມ ເປັນເຂດທີ່ມີລັກສະນະຂອງເຮືອນທີ່ທັນສະໄໝ, ເປັນບ່ອນພັກ ຜ່ອນ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ປອດໄພ ເຊິ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ຊາວໂຊມາເລຍ ທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກັບມາລົງທຶນ ໃນປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານ ເອເດັນ ກ່າວວ່າ “ການໂຈມຕີ ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການລະເບີດລົດສອງຄັນທີ່ບັນທຸກລະເບີດຈໍານວນຫຼາຍ. ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອທໍາລາຍສັນຕິພາບ, ການພັດທະນາ, ຄວາມສະຫງົບສຸກ ໃນບໍລິເວນທີ່ຢູ່ອາໄສເຫຼົ່ານີ້, ແລະຂັດຂວາງການລົງທຶນ ຂອງຊາວໂຊມາເລຍ ທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.”
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