ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອາລ-ຊາບາບ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການໂຈມຕີສະຫລະຊີບ ດ້ວຍລົດລະເບີດ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ພວກຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ ຢູ່ໃນໃຈກາງເມືອງ ກາລຄາໂຢ ຂອງໂຊມາເລຍ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ອີກ 55 ຄົນບາດເຈັບ ເມື່ອຕອນຄ່ຳວັນເສົາຜ່ານມານີ້.
ພວກຜູ້ເຫັນເຫດການ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາໂຊມາລີ ວ່າ ລົດຄັນນຶ່ງ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທະຫານ ກຳລັງຈະອອກໄປຈາກໂຮມແຮມແຫ່ງນຶ່ງ ເພື່ອໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມເພື່ອການປອງດອງຊາດ.
ຜູ້ບັນຊາການ ກຳລັງທະຫານພາກພື້ນດິນຂອງໂຊມາເລຍ ພົນຈັດຕະວາ ອັບດີຮາມິດ ໂມຮຳເມດ ກີຣີຣ ແລະ ຜູ້ບັນຊາການກອງພົນທີ 21 ພົນເອກ ອັບດູລາຊີສ ອັບດູລາຮີ ໂກເຈີ ລອດຊີວິດມາໄດ້ຈາກການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ພົນລະເຮືອນ 4 ຄົນ ແລະທະຫານ 4 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນເຫດລະເບີດແຕກນັ້ນ.
“ໃນເວລາປະມານ 8 ໂມງ 30 ຕອນແລງ ມື້ຄືນວານນີ້ ລົດຄັນນີ້ ທີ່ທ່ານເຫັນເຫຼືອແຕ່ຊາກຈາກການລະເບີດນັ້ນ ມັນໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກລົນຍົນຂອງທະຫານ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຮີຊີ ຢູຊຸຟ ບາຣເຣ ເຈົ້າຄອງນະຄອນກາລເຄໂຍ ເຂດເຄິ່ງນຶ່ງໃນພາກໃຕ້ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ມີການເສຍຊີວິດ ແລະບາດເຈັບ ຫຼາຍສົມຄວນ ພົນລະເຮືອນຫຼາຍຄົນ ກໍໄດ້ຮັບບາດເຈັບເຊັ່ນກັນ.”
ບັນດາພົນລະເມືອງ ກໍໄດ້ພາກັນເລີ້ມເກັບກວາດ ແລະເກັບຊາກສົບຂອງມືລະເບີດສະຫລະຊີບ ເພື່ອນຳໄປຝັງ.
ທ່ານໝໍ ໂມຮຳເມັດ ອັບດີ ອາເມດ ປະຈຳໂຮງໝໍກາລຄາໂຢ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາໂຊມາລີ ວ່າ ພວກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບບາງສ່ວນ ແມ່ນມີອາການສາຫັດ.
ມັນເປັນການໂຈມຕີຂະໜາດໃຫຍ່ຄັ້ງທີສອງ ໂດຍກຸ່ມອາລຊາບາບ ໃນເດືອນນີ້ ຢູ່ໃນໂຊມາເລຍ. ການໂຈມຕີທີ່ສະຫລັບຊັບຊ້ອນຕໍ່ໂຮງແຮມໂມການດີຊູ ໃນວັນທີ 10 ເດືອນທັນວາ ໄດ້ສັງຫານ 5 ຄົນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມອາລ-ຊາບາບ ໃນຈຳນວນທີ່ເປັນປະຫວັດການ ແລະບັນດາກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ສະໜັບສະໜຸນອິສລາມ ຢູ່ ໂຊມາເລຍ ໃນປີນີ້.
ໂດຍມີບໍ່ເທົ່າໃດວັນທີ່ຍັງເຫຼືອ ໃນປີ 2019 ນີ້ ກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດ 60 ບັ້ນມາແລ້ວ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການໂຈມຕີນັ້ນ ແມ່ນການຕໍ່ຕ້ານພວກຫົວຮຸນແຮງກຸ່ມອາລ-ຊາບາບ. ເມື່ອປີກາຍນີ້ ສະຫະລັດ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີ 47 ຄັ້ງ ແລະຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກເຖິງ 30 ຄັ້ງ ໃນປີກ່ອນ.
ການໂຈມຕີຄັ້ງທີ 60 ໃນປີນີ້ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 16 ທັນວາ ຢູ່ບໍລິເວນໝູ່ບ້ານ ດູຈູມາ ໃນພາກພື້ນ ຈູບາກາງ ຫຼື Middle Juba ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານຫົວຮຸນແຮງອາຊາບາບຜູ້ນຶ່ງ.