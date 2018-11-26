ພວກຫົວຮຸນແຮງໂຊມາເລຍໄດ້ໂຈມຕີຄ້າຍບ່ອນຢູ່ທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນຂອງນັກສອນ
ສາສໜາ ຢູ່ໃນເມືອງກາລກາໂຢ ພາກກາງຂອງໂຊມາເລຍ ສັງຫານທ່ານ ແລະອີກຢ່າງ
ໜ້ອຍ 14 ຄົນ ທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການໄດ້ກ່າວສູ່ຟັງ.
ພວກຊາວເມືອງກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າພາກັນລຸກຂຶ້ນມາໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຈາກລະເບີດໃຫຍ່
ແຕກ ຕິດຕາມມາດ້ວຍການສູ້ລົບຍິງກັນຢ່າງໜັກຢູ່ຄ້າຍທີ່ຢູ່ເຄິງນຶ່ງຂອງພາກຕາເວັນ
ຕົກສຽງໃຕ້.
ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ປະມານ 6:00 ໂມງເຊົ້າ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ລົດບັນ
ທຸກລະເບີດສະຫຼະຊີບ ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າສູ່ປະຕູໂຂງ ຕິດຕາມມາດ້ວຍພວກສະລະຊີບຜູ້ທີ່
ໄດ້ຖະຫລົ່ມຄ້າຍ.
ຄ້າຍດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນກອງບັນຊາການຂອງນັກສອນສາສໜາຊູຟີ ເຊກສ໌ ອັບດີເວີລີ
ອາລີ ແອລມີ ແລະຄະນະຂອງທ່ານ.
ພວກຫົວຮຸນແຮງອາລ ຊາບັບ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານວ່າທຳການໝິ່ນປະໝາດປີກາຍນີ້ ແລະ
ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຂ້າທ່ານ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ເຜີຍແຜ່ວີດີໂອທີ່ມີການຄັດແຍ້ງ ຢູ່ໃນຢູທູບ. ບັນ
ດາຜູ້ນຳທາງສາສໜາໄດ້ຕິຕຽນທ່ານວ່າເຜີຍແຜ່ວີດີໂອ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນນັກສອນ
ສາສໜາຊີ້ມືໃສ່ຮູບ ທີ່ຈຳນວນນຶ່ງຄິດວ່າຕາງໜ້າພະສາສໜາມູຫຳມາດ. ທ່ານຍັງໄດ້
ປະນາມໃນການໃຊ້ດົນຕີຢູ່ໃນພິທີສູດມົນຂອງທ່ານ.
ທ່ານແອລມີ ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາໝິ່ນປະໝາດຕ້ານທ່ານ ແລະໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ
ດົນຕີບໍ່ໄດ້ກົງກັນຂ້າມກັບການສິດສອນອິສລາມ.
ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີ ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອາລຊາບັບ ໄດ້ອ້າງເອົາການສັງຫານນັກສອນ
ສາສໜາ ຜ່ານທາງເວັບໄຊຂອງກຸ່ມພົວພັນ.
ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ເລີ້ມທຳການໂຈມຕີພວກຫົວຮຸນແຮງສັງຫານສອງຄົນ.
ມີລາຍງານວ່າຫົວຮຸນແຮງຄົນທີສາມໄດ້ຖືກຈັບ.
ນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງທີ່ຢູ່ເຫດການກ່າວວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພບັດນີ້ໄດ້ຄວບຄຸມ
ເອົາຄ້າຍ ແລະໄດ້ເກັບມ້ຽນຊາກສົບ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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