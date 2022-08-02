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ວັນອັງຄານ, 02 ສິງຫາ 2022
ໂລກ

ແຜນ​ການ​ສືບ​ທອດຕຳ​ແໜ່ງ​ຜູ້​ນຳ ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ອາ​ລ-ໄກ​ດາ ກຳ​ລັງ​ຖືກ​ທົດ​ສອບ

​ພາບ​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ Ayman al-Zawahiri ຜູ້​ຮອງ​ມາ​ຈາກ Osama bin Laden ອະ​ດີດ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ອາ​ລ-ຄາຍ​ດາ.

ການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ນໍາອາ​ລ-​ໄກດາ, ທ່ານເອ​ແມນ ອາ​ລ-ຊາ​ວາ​ຮີ​ຣີ (Ayman al-Zawahiri) ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດໂດຍສະຫະລັດນັ້ນ ມີ ແນວໂນ້ມທີ່ຈະທົດສອບການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ອັນ​ແນ້​ວ​ແນ່ ແລະຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ- ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ແຜນການສືບທອດທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາແຕ່ ດົນນານ - ທີ່ເບິ່ງຄືກັບວ່າໄດ້ຕັ້ງ​ໂຕ​ເອງຂຶ້ນມາໃນຖານະເປັນ ພວກຈີ​ຮາດທີ່ມີຊື່ສຽງແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງໂລກນັ້ນ ອາດປະ​ສົບຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ.

ການປະເມີນຂ່າວລັບເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ໄດ້ເຕືອນວ່າ ​ກຸ່ມ​ອາ​ລ​ຄາຍ​ດາ ເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ຄວາມຫມັ້ນຄົງພາຍໃນການນໍາພາຂອງຕົນ ເປັນ​ໄລຍະ ເວລາຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຍາດແລະວ່າກຸ່ມດັ່ງກ່າວກໍາລັງສວຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກກຸ່ມຕາ​ລີ​ ບານທີ່ຍຶດເອົາອັຟການິສຖານ, ໂດຍທີ່ຜູ້ນໍາອາ​ລ-ຄາຍ​ດາ ຕິດຕໍ່ສື່ສານໄດ້ ຢ່າງເສລີຫຼາຍກ່ວາໃນອະດີດ.

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ກ່າວ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້​ວ່າ “ສະພາບ​ການ​ສາກົນ​ແມ່ນ​ເອື້ອ​ອຳ​ນວຍແກ່ ​ກຸ່ມອາ​ລ-ໄກ​ດາ,” ​ໂດຍ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຕືອນອີກ​ວ່າ ກຸ່ມອາ​ລ-ໄກ​ດາ “​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ອາດ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ແຫຼ່ງ​ຂົ່ມຂູ່​ ທີ່​ມີ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ” ກ່ວາລັດ​ອິສລາມ ຄູ່​ແຂ່ງ​ຂອງ​ກຸ່ມດັ່ງ​ກ່າວ​ອີກ.

ມີພຽງອະ​ດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະນັກວິເຄາະ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເຕືອນວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກອາ​ລ-ໄກ​ດາ ກໍໄດ້ໃຊ້ເສລີພາບ ທີ່ ຄົ້ນພົບໃໝ່ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານເພື່ອຮັດແໜ້ນລະບົບການ​ປົກ​ຄອງ​ເປັນ​ຂັ້ນ ແລະສາຍສືບທອດຂອງຕົນກໍ​ຕາມ ແຕ່ກໍຍັງມີຄຳຖາມທີ່ໜັກ​ຢູ່ກ່ຽວກັບວ່າ ແຜນການເຫຼົ່ານັ້ນວ່າ​ ຈະສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດີປານໃດໃນ​ເມື່ອ​ມີຄວາມ ເປັນຫ່ວງທາງດ້ານພູມສາດ ແລະ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍທີ່​ມີເຄືອ​ຂ່າຍໃນ​ອາ​ຟຣິ​ກາ​.

ອະດີດເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ ​ໂດຍທີ່​ບໍ່​ປະສົງ​ອອກ​ນາມ ໃນການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ເມີນ​ການ​ສືບ​ລັບ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ວ່າ "ອັນ​ນີ້​ເປັນ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ຕໍ່​ກຸ່ມອາ​ລ-ໄກດາ.”
​ໂດຍ​ສະ​ເພາະແລ້ວ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ອ້າງ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່​ບອກ​ໃຫ້​ຮູ້​ໂດຍ​ອົງການ​ສືບ​ລັບ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະຖານະ​ການ​ທີ່ປາ​ກົດ​ມາ​ໃຫ້​ຮູ້​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານແລ້ວ​ວ່າ ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ສືບ​ທອດຕຳ​ແໜ່ງຂອງຊາ​ວາ​ຮີ​ຣີ, ກໍຄືທ້າວ ​ເຊ​ຟ ອາ​ລ-ອາ​ແດ​ລ (Saif al-Adel).

ອະ​ດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນ​ນີ້ຖາມວ່າ "ລາວຢູ່ໃນອີຣ່ານ ... ແລ້ວ​ພວກອີຣ່ານຈະປ່ອຍ ໃຫ້ລາວອອກໄປບໍ," "ມັນເປັນການຍາກຫຼາຍທີ່ຈະເປັນຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມອາ​ລ-ໄກ​ດາ ໃນຂະນະທີ່ຕິດຢູ່ໃນກົງທີ່ເຄືອບ​ດ້ວຍ​ຄຳ."

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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