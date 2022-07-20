ກຸ່ມອາລກາອີດາ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບແຮງຂັບດັນຕື່ມຂຶ້ນຍ້ອນການມີຜູ້ນຳທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະການເຂົ້າຢຶດອຳນາດຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໃນອັຟການິສຖານນັ້ນ ປາກົດວ່າພວມວາງໂຕໃຫ້ໂລກເຫັນອີກຄັ້ງນຶ່ງວ່າ ເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍທີ່ເໜືອກວ່າກຸ່ມອື່ນ ແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສຳລັບປະເທດຕາເວັນຕົກໃນໄລຍະຍາວ.
ຂ່າວກອງທີ່ໄດ້ມີການແບ່ງປັນໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະພິມເຜີຍແຜ່ໃນລາຍງານສະບັບໃໝ່ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ພົບວ່າກຸ່ມອາລກາອີດາພວມຊົມໃຊ້ອິດສະຫຼະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ໃຫ້
ຄະນະນຳພາຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ສາມາດທຳການຕິດຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍແລະຜູ້ຕິດຕາມໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະສະດວກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໃນຖານະທີ່ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າຄູ່ແຂ່ງ ຄືກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມກຸ່ມ IS, ISIS ຫລື ISIL ນັ້ນ.
“ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງລະຫວ່າງປະເທດແລ້ວ ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມຊົມຊອບຫຼາຍກວ່າຕໍ່ກຸ່ມອາລກາອີດາ ຊຶ່ງມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຖືກຮັບຮູ້ອີກຄັ້ງນຶ່ງວ່າ ເປັນຜູ້ນຳໃນດ້ານຈີຮາດຂອງໂລກ” ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ລາຍງານກ່າວຕື່ມວ່າ “ການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງກຸ່ມອາລກາອີດາ ໃນເວລານີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາທີ່ດີຂຶ້ນ ເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບກຸ່ມ ISIL ວ່າເປັນຜູ້ມີບົດບາດສຳຄັນສຸດ ໃນການປຸກລະດົມກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂູ່ລະຫວ່າງປະເທດແລະໃນທີ່ສຸດມັນອາດຈະກາຍເປັນແຫຼ່ງການຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ” ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ກຸ່ມ IS “ໄດ້ປະສົບກັບການສູນເສຍຜູ້ນຳຫຼາຍໆຄົນຕິດຕໍ່ກັນນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເຖິງຜົນກະທົບກ່ຽວກັບສະພາບໃນການປະຕິບັດງານເທື່ອ.”
ລາຍງານຍັງສະຫຼຸບຕື່ມວ່າ ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມອາລກາອີດາ ທ້າວເອແມນ ອາລ-ຊາວາຮີຣີ ທີ່ມີຂ່າວລືມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວວ່າ ຜູ້ກ່ຽວມີສຸຂະພາບບໍ່ດີຫຼືພວມຈະຕາຍຢູ່ນັ້ນ ແມ່ນ “ຍັງມີຊີວິດຢູ່ແລະສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຢ່າງເສລີ.”
ຂໍ້ມູນຂ່າວກອງທີ່ມີການແບ່ງປັນໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນ ຍັງສະຫຼຸບວ່າ ກຸ່ມອາລກາອີດາ ແມ່ນມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຄະນະນຳພາ ຊຶ່ງຢຶດຫຼັກໃນຄວາມເປັນອະວຸໂສ ໂດຍທ້າວຊາວາຮີຣີ ຕິດຕາມໂດຍທ້າວຊາອີຟ ອາລ-ອາແດລ ຊຶ່ງເບິ່ງກັນມາເປັນເວລານານແລ້ວ ອາດມີທ່າທາງວ່າຈະເປັນຜູ້ສືບທອດຕຳແໜ່ງ, ທ້າວຢາຊິດ ເມບຣາກ ກັບກຸ່ມອາລກາອີດາໃນແຫຼມອາຣັບ (IQIP) ແລະທ້າວອາເໝັດ ດີຣີເຢ ກັບກຸ່ມອາລຊາບາບ ຊຶ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງອາລກາອີດາໃນໂຊມາເລຍ.