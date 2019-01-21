ກຸ່ມທີ່ພົວພັນ ກັບອານໄກດາ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການໂຈມຕີ
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຕໍ່ສູນຂອງພວກຮັກສາສັນຕິພາບຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ໃນພາກເໜືອຂອງມາລີ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ສັງຫານ ພວກທະຫານໝວກກັນກະທົບ
ສີຟ້າ 10 ຄົນ ຈາກແຊດ ແລະເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບອີກ 25 ຄົນ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກຸແທແຣຊ
(Antonio Guterres) ໄດ້ກ່າວປະນາມ ການໂຈມຕີ ແລະເອີ້ນວ່າອາດເປັນອາຊະຍາກຳ
ສົງຄາມ ໄດ້.
ໂຄສົກຂອງທ່ານກຸແທແຣຊ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ສົ່ງ “ຄວາມເສົ້າສະລົດໃຈ” ໄປຍັງລັດຖະ
ບານຂອງແຊດ ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຄາະຮ້າຍທັງຫຼາຍ. ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມ
ໄວ້ອາໄລ ໄປຍັງ “ບັນດາຊາຍຍິງທີ່ຮັບໃຊ້ຊາດ…ທີ່ສ່ຽງຕໍ່ໄພອັນຕະລາຍທາງສ່ວນຕົວ ແລະເສຍສະຫຼະ.”
ກຸ່ມອານໄຄດາ ໃນເມືອງແມກຣີບ ອິສລາມ ໄດ້ອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ເອີ້ນການໂຈມຕີນີ້ວ່າ ເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ແຊດ ທີ່ຈະກັບຄືນໄປມີສາຍພົວພັນທາງການ
ທູດກັບອິສຣາແອລ.
ທ່ານກຸແທແຣຊ ໄດ້ບັນລະຍາຍການໂຈມຕີໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ເປັນການໂຈມຕີທີ່
“ສັບສົນ.” ພວກມືປືນ ໄດ້ຍຶດເອົາລົດທີ່ຕິດອາວຸດຫຼາຍຄັນ ແລະດັກໂຈມຕີສູນຂອງ
ພວກພະນັກງານຮັກສາສັນຕິໃນເມືອງອາແຄລຮອກ (Aquelhok), ທາງພາກເໜືອ
ຂອງມາລີ ໃນຂົງເຂດກີແດລ.
ກອງກຳລັງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຂັບໄລ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອອກໄປ, ແຕ່ວ່າ
ບໍ່ແມ່ນກ່ອນພວກພະນັກງານຮັກສາຄວາມສັນຕິ ໄດ້ເສຍຊີວິດ 10 ຄົນ ແລະອີກ 25 ຄົນ
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ຈຳນວນຂອງພວກມືປືນທີ່ຖືກສັງຫານນັ້ນ ບໍ່ຊາບວ່າ ມີເທົ່າໃດ.
ພວກພະນັກງານຮັກສາສັນຕິພາບ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ໄປປະຈຳຢູ່ໃນ
ມາລີມາ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ, ບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກທີ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ໄດ້ເອົາຊະນະ
ຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນເມືອງຫຼວງ ທີ່ລົ້ມແຫຼວນັ້ນ
ເພື່ອຍຶດເອົາບາງເຂດໃນພາກເໜືອ.
ກອງກຳລັງຂອງຝຣັ່ງ ໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກໄປ ແຕ່ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບຂອງປີ 2015
ທີ່ໄດ້ລົງນາມໂດຍລັດຖະບານກຸ່ມທີ່ຕິດອາວຸດ ບໍ່ສາມາດຍຸຕິກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ໃນມາລີ.
ນອກນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ໂຈມຕີປະເທດໃກ້ຄຽງ ໃນ ເບີຣ໌ຄີນາ ຟາໂຊ, ໄອວໍລີ ໂຄສ
ແລະໄນເຈີຣ໌ ນຳ.
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