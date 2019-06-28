ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍ ຂອງກຸ່ມ ອາລ-ກາອີດາ ອ້າງວ່າ ໄດ້ສັງຫານ ພວກທະຫານ ຊີເຣຍ ຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນ

ຢ່າງໜ້ອຍ ມີທະຫານຊີເຣຍ 27 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະອີກ 3 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈບ
ໃນການໂຈມຕີສອງຄັ້ງ ເມື່ອວັນພະຫັດມີວານນີ້ ໂດຍກຸ່ມນັກລົບ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງ
ກຸ່ມອາລ-ກາອີດາ ຢູ່ໃນແຂວງຮາມາ ທາງພາກກາງຂອງຊີເຣຍ ອີງຕາມແຫລ່ງຂ່າວ
ຂອງກຸ່ມຈີຮາດີ.
ການໂຈມຕີຢ່າງບໍ່ຮູ້ໂຕສອງຄັ້ງ ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ທີ່ໝັ້ນຂອງກອງທັບຊີເຣຍ ຢູ່ໃກ້ໆກັບຄຸ້ມ
ບ້ານອັດຊານ ໃນແຂວງຮາມາທາງພາກເໜືອ ອີງຕາມລາຍງານຂອງ ເວັບໄຊ ອາລ-
ບາຢານ ໃນພາສາອາຣັບ ທີ່ອຸທິດແດ່ ການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານ ໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອ
ສາສະໜາ ຫຼື ຈີຮາດີ ໃນຊີເຣຍ.
ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ນຳເອົາຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງຂອງກຸ່ມກຳລັງປະສົມຈີຮາດີ
ລົງເຜີຍແຜ່ ທີ່ກ່າວວ່າ ໄດ້ເລີ້ມການບຸກໂຈມຕີ ຕໍ່ກຳລັງລະບອບການປົກຄອງຂອງ
ຊີເຣຍ ໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງແຂວງຮາມາ ແລະ ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ ແຂວງອິດລິບ
ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ.
“ປະຕິບັດການທີ່ໄດ້ຮັບພອນມານີ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ພວກທະຫານ ແລະພວກນາຍຮ້ອຍຫຼາຍ
ກວ່າ 30 ຄົນ ຈາກກອງທັບບົກຊີເຣຍ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ແລະບາດເຈັບ....ແລະໜ່ວຍຄັງ
ເກັບລູກປືນ ກໍໄດ້ຖືກທຳລາຍ ແລະ ກອງທັບບົກ ໄດ້ພ່າຍໜີຈາກປ້ອມກວດກາຕ່າງໆ
ຢູ່ໃກ້ໆບໍລິເວນທີ່ຖືກຈູ່ໂຈມ ຍ້ອນຄວາມຢ້ານກົວທີ່ໄດ້ກະທົບຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ” ອີງຕາມ
ກ່ານກ່າວຂອງຖະແຫລງການທີ່ກ່າວມານັ້ນ.