ພວກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າແລະພວກຖືສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍທັງຫລາຍຢູ່ທົ່ວໂລກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານຈາກອຸດົມການຮຸນແຮງຈັດຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ຫລື IS ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈອອກມາ ພາຍຫລັງທີ່ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມ IS, ທ້າວອາບູ ບາກ ອາລ-ແບັກດາດີ (Abu Bakr al-Baghdadi) ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການປະຕິບັດງານຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນທ້າຍສັບປະດາຜ່ານມາ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດການເສຍຊີວິດຂອງທ້າວ ອາລ-ແບັກດາດີ (al-Baghdadi) ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້. ທ່ານທຣຳເວົ້າວ່າ ທ້າວອາລ-ແບັກດາດີ (al-Baghdadi) ໄດ້ບີບຄະນວນລະເບີດ ໃຫ້
ແຕກຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຖືກໄລ່ຕາມໂດຍກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ, ຊຶ່ງໄດ້ຂ້າຕົວເອງ ແລະລູກ 3 ຄົນຕາຍ.
“ລາວຄວນຖືຂ້າຕາຍຕັ້ງແຕ່ດົນແລ້ວ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນາງເລລາ ທາອາໂລ (Layla Taalo), ແມ່ຍິງຊາວຢາຊີດີ (Yazidi) ທີ່ຖືກກຸ່ມລັດອິສລາມເອົາໄປເປັນຂ້າທາດທາງເພດ ເມື່ອພວກຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖະຫລົ່ມເມືອງຊິນຈາ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງອີຣັກໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2014.
ຊາວຢາຊີດີ (Yazidi) ເປັນພວກຖືສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍທີ່ເວົ້າພາສາເຄີດຖືກກຸ່ມ IS ມອງວ່າເປັນຄົນນອກຮີດນອກຄອງສາສະໜາ.
ໃນການໂຈມຕີເມື່ອປີ 2014 ຢູ່ໃນເມືອງຊິນຈາຕໍ່ຊາວຢາຊີດີ (Yazidi) ນັ້ນນັກ ລົບຂອງກຸ່ມ IS ໄດ້ສັງຫານຊີວິດພວກຜູ້ຊາຍຊາວຢາຊີດີ (Yazidi) ຫລາຍຄົນ ແລະເອົາຜູ້ຍິງ ແລະເດັກຍ້ອຍຍິງຫລາຍພັນຄົນ ໄປເປັນຂ້າທາດ ຢູ່ໃນການກະທຳໂຫດຮ້າຍທີ່ແນໃສ່ຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນນັ້ນ, ອີງຕາມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ນາງທາອາໂລ (Taalo) ໄດ້ຖືກກັກຂັງໂດຍກຸ່ມ IS ຢູ່ໃນຊີເຣຍເປັນເວລານານ ກວ່າສອງປີ ກ່ອນຖືກປົດປ່ອຍໂດຍກຳລັງທະຫານຊາວເຄີດ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງຈາກສະຫະລັດ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ.
ລາວບອກວີໂອເອວ່າ "ໃນຕອນທີ່ຂ້ອຍຖືກກັກຂັງຢູ່ນັ້ນ ຂ້ອຍພະຍາຍາມຊອກຮູ້ວ່າ ອາລ-ແບັກດາດີ ຢູ່ບ່ອນໃດ, ແຕ່ວ່າ ພວກຮຸນແຮງທີ່ຂັງຂ້ອຍໄວ້ນັ້ນຈະບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນລາວຈັກແທື່ອ.”
ທ້າວຄາລຊາ (Khalsa) ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ພວກເຂົາໄດ້ກະທຳແບບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ, ຊີເຣຍ ແລະອີຣັກ. ພວກເຂົາຈະຕ້ອງສູນຫາຍໄປໃນໄວໆນີ້.
ທ້າວ ຄາລຊາ (Khalsa) ຜູ້ທີ່ສູນເສຍພີ່ນ້ອງຄົນອື່ນອີກໃນການບຸກໂຈມຕີເມື່ອເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນການແກ້ແຄ້ນ. ການແກ້ແຄ້ນແມ່ນເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອພວກເຮົາເຫັນຄາດຕະກອນ ຖືກດຳເນີນຄະດີພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບສາລະພາບວ່າໄດ້ກໍ່ອາດຊະຍາກຳແລ້ວ.”